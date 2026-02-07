سخان الفناء الشتوي الشهير الذي يمكنك الحصول عليه من كوستكو (ولكن هل يستحق كل هذا العناء؟)

إذا كنت تفضل عدم قضاء كل وقتك في الداخل عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، فهناك مجموعة واسعة من سخانات الفناء ذات التصنيف العالي لمساعدتك على الاستمتاع بالمساحة الخارجية الخاصة بك لفترة أطول. تحظى تلك التي تعمل بزجاجات غاز البروبان بشعبية كبيرة ولكنها ليست الخيار الوحيد. هناك أيضًا إصدارات كهربائية وخيارات تستخدم الكريات الخشبية للوقود.

يجادل مصنعو سخانات الفناء التي تعمل بحرق الكريات بأنها أرخص في التشغيل من نماذج البروبان وأكثر صداقة للبيئة. هناك أيضًا أجواء وجود لهب حقيقي، ولكنه موجود خلف الزجاج لذا فهو أكثر أمانًا من حفرة النار. يقع مدفأة FlamePro 81 “H Steel Pellet Heater من كوستكو ضمن هذه الفئة. ويأتي مع قادوس جاذبية بوزن 18 رطلاً (لذلك ليست هناك حاجة للكهرباء) يمكن أن يبقيه قيد التشغيل لمدة تصل إلى 4 ساعات. وينشر 75000 وحدة حرارية بريطانية من الدفء على مساحة 120 قدم مربع. كما يأتي مع لعبة البوكر النار، ومنفضة سجائر قابلة للإزالة لسهولة التنظيف، وغطاء PVC وقائي.

يبدو أنها قد تكون طريقة رائعة للحصول على بعض الدفء في فصل الشتاء، ولكن بسعر 279.99 دولارًا قد تتساءل عما إذا كانت سخانات الفناء تستحق هذا الثمن الباهظ. بالإضافة إلى ذلك، يمنح العملاء فقط سخان الفناء FlamePro متوسط ​​تصنيف 3.4، مما يشير إلى وجود مشكلات أخرى تتجاوز التكلفة. لذا، لمساعدتك في تحديد ما إذا كان الأمر يستحق ذلك أم لا، سنتحقق مما يقولونه.