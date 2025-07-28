سرقات إيشيرو سوزوكي مع خطاب القاعة الشاهقة في اللغة الإنجليزية

COOPERSTOWN-سرق Ichiro Suzuki العرض بخطابه لمدة 20 دقيقة تقريبًا ، تم تسليمه باللغة الإنجليزية.

معروفًا منذ فترة طويلة لمن حوله للتحدث باللغة الإنجليزية جيدًا ، اختار Ichiro دائمًا التحدث علنًا باللغة اليابانية ، باستخدام مترجم.

الآن ، اختار Ichiro يوم يوم الأحد لكي يخرج خطابًا باردًا أمام حشد من الآلاف من المعجبين الذين يرتدون قميصه رقم 51 Mariners.

بعد ذلك ، في حديثه باللغة اليابانية بعد كلمته ، قال إيشيرو إنه “يعلم دائمًا” أنه سيقوم بإلقاء الخطاب باللغة الإنجليزية ، على أمل السماح لعشاقه الأمريكيين بفهمه قدر الإمكان.

“لقد لعبت معه ، لذلك عرفت أنه قادر على فعل ذلك ،” قال CC Sabathia عن قدرة Ichiro على التحدث. “كان من الجيد أن يتعرف الناس على شخصيته ومدى صعوبة عمله”.

كان لدى برايان كاشمان قصة مماثلة ، قائلاً إنه عندما تداول مع Ichiro في عام 2012 ، قضى هو ومترجم فوري أكثر من ساعة على مكالمة هاتفية مع Ichiro ومترجمه لشرح دوره إذا وافق على المجيء إلى يانكيز.

قال كاشمان: “استغرق الأمر إلى الأبد”.

بعد أسبوع ، قدم كاشمان نفسه إلى Ichiro شخصيًا في برونكس وفوجئت.

وقال كاشمان: “لقد استجاب بالتحدث الإنجليزية بشكل أفضل مما فعلت”.

أشييرو ، بالإضافة إلى شكر البحارة ومعجبيهم ، بالإضافة إلى فريق أوريكس في اليابان والذي سمح له بالوصول إلى الشركات الكبرى في عام 2001 ، استذكر بوقت وقته مع يانكيز من 2012-14.

وقال إيتشيرو: “لقد استمتعت بسنتي لمدة عامين ونصف في Pinstripes وأن أتناول القيادة العظيمة لديريك جيتر ولمسة منظمة فخورة”.

قال بيلي فاجنر إنه كان يعهد خطاب قاعة الشهرة “لمدة 10 سنوات تقريبًا” أثناء انتظاره.

لقد حصل أخيرًا على فرصته يوم الأحد ، عندما أصبح Lefty أول مسكن يساري يتم تكريسه في القاعة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سنواته التي تزيد عن ثلاث سنوات مع Mets.

وبينما كان يتذكره أكثر لسنواته في هيوستن – حيث كان مديره الأول تيري كولينز في عام 1995 و 96 – لاحظ دوره في كوينز في طريقه إلى كوبرستاون.

لكنه أشاد أيضًا بالميتس وأصحابها السابقين ، ويلبونز.

وقال فاجنر: “بالنسبة لشخص صغير في بلدة مثلي ، والذهاب إلى مدينة كبيرة ، جعل فريد ويلبون وابنه ، جيف ، ومنظمة ميتس من السهل المجيء إلى الميدان والتنافس”. “لأنني كنت أركب (إلى الملعب) مع توم غلافين. كان لديهم دائمًا فريق رائع يحيط بي وهذا ساعدني في الوصول إلى هذه المرحلة اليوم.”

أشار فاجنر إلى أنه هو وويتي فورد هما الرماة الوحيدة في قاعة المشاهير التي يبلغ طولها 6 أقدام. كما أشار إلى أنه هو إبريق واحد من كلية القسم الثالث (كلية فيروم) للوصول إلى Cooperstown.

قال فاجنر: “أنا من جزء صغير جدًا من جنوب غرب فرجينيا. لنمو في منطقة ريفية صغيرة ، هذا ليس شيئًا تفكر فيه”.

توفي ديف باركر في يونيو عن عمر يناهز 74 عامًا. كان يحضر خطابًا عن تحريضه وتحدث ابنه ديف الثاني نيابة عنه. تحدثت زوجة ديك ألين الراحل ، ويلا ، نيابة عن زوجها. … كانت ساندي كوفاكس ، أقدم قاعة معيشة في فامير في سن 89 ، في الحضور. … تأخرت بداية الحفل لمدة ساعة بسبب الطقس العاصف. كان هناك ما يقدر بنحو 30،000 معجب في الحضور.