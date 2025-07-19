سرقت الإصابات ديفيد رايت من بقعة في كوبرستاون:

سيتم تكريم ديفيد رايت يوم السبت في سيتي فيلد من خلال تقاعده رقم 5 من قبل فريق Mets.

لكن مرتين يوم الجمعة ، قال الأشخاص الذين عرفوا رايت جيدًا إذا كانت الأمور قد نجحت بشكل مختلف قليلاً ، فلن يكون الأمر مجرد ميتس يحتفل رايت.

وقال بيلي فاجنر خلال مكالمة تكبير قبل تحريضه في قاعة مشاهير البيسبول في نهاية الأسبوع المقبل: “ديفيد واحد من أعظم اللاعبين”.

“إذا لم يصب بأذى ، فمن المحتمل أن يكون لديه فرصة ليكون في قاعة المشاهير” ، قال ميتس الأقرب السابق ، الذي قضى أجزاء من أربعة مواسم في كوينز مع رايت. “قائد عظيم ، شخص عظيم ، زميل كبير في الفريق. أنا متحمس للغاية لأنه يستحق هذا. أعتقد أنه وجه وقائد فريق Mets. لقد كان لدينا الكثير من الناس يمرون عبر Mets مثل (Tom) Seaver (وغيرهم) ، وهو موجود هناك مع العظماء”.

بعد ساعات قليلة ، شارك أحد المديرين القدامى في رايت ، تيري كولينز ، شعورًا مشابهًا أثناء امتداحه لرجل القاعدة الثالث.

وقال كولينز قبل مواجهة فريق Mets الذي يواجه Reds في Citi Field ، “لقد كان يعني الكثير للمنظمة”.

قال المدير: “إنه متواضع تمامًا بسبب ما سيحدث (السبت)”. “وتحدثت معه وأخبرته ،” إذا لم تتأذى ، فسنتحدث عما سيحدث (لاحقًا) في يوليو (في قاعة المشاهير). ” لكنه كان سعيدًا فقط بفعل ما يمكن أن يفعله طالما كان بإمكانه فعل ذلك “.

بالنسبة إلى رايت ، كان هذا يعني لعب 14 عامًا للميتس قبل مشاكل الظهر والرقبة التي ابتليت الجزء الأخير من حياته المهنية في النهاية إلى تقاعده في عام 2018.

بدأ تأثيره عندما تم صياغة رايت من قبل Mets مع أول اختيار له في عام 2001 ، استمر من خلال ظهوره في MLB في عام 2004 وأحدث ظهور الفريق في بطولة العالم في عام 2015.

غاب رايت أكثر من أربعة أشهر من موسم 2015 ، تم تشخيص إصابته بتضيق العمود الفقري ، قبل أن يعود إلى تشكيلة الفريق في أواخر أغسطس ، مع ميتس يحتل تقدمًا صحيًا في NL East.

استذكر كولينز رايت أخبره أنه لا يتوقع أن يضرب في منتصف التشكيلة عندما عاد أو يزعج الطريقة التي كانوا بها.

قال كولينز: “لقد وضع الفريق دائمًا أولاً”. “لهذا السبب أطلقنا عليه قائد الفريق.”

ولكن بدلاً من الاستماع إلى نصيحة تشكيلة رايت في عودته في فيلادلفيا في 24 أغسطس 2015 ، قام كولينز بنسج رايت في بقعة التنظيف ، واستجاب بأناقة ليقود الجزء العلوي من الشوط الثاني.

“ماذا يفعل؟” قال كولينز. “إنه يضرب هوميروس في المرة الأولى له … عاد وفعل ذلك ثم وصل إلى هذا المنازل في العالم (ضد كانساس سيتي).”

وما زالت وجوده محسوسًا الآن ، حيث أشار فرانسيسكو ليندور إلى أي مدى كان من المفيد إعطاؤه نفس الخزانة في سيتي فيلد.

كما رفض ليندور بأدب مناقشة بالتفصيل إمكانية تسمية كابتن ميتس الأول منذ رايت في الاحترام إلى احتفالات يوم السبت.

وقال ليندور: “من الرائع دائمًا ذكره معه ، لكن عطلة نهاية الأسبوع هذه تدور حول ديفيد رايت”. “إنه يستحق كل الحب. مهما حدث مع (القبطان) ، يحدث. لكن لا شيء يمكن أن يسلبه من ديفيد رايت.”