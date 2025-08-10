سرير Ikea “Super Chic” الذي يحتوي على ختم موافقة البوب بوب بيرك السابق

يمكن للسرير الراقي رفع تصميم غرفة نومك ويكون بمثابة قطعة مريحة ومثيرة للاهتمام. ومع ذلك ، ليس سراً أن قطع الأثاث الفاخر يمكن أن تأتي بسعر عالي السماء ، وبالنسبة للبعض ، قد لا يكون الأمر يستحق دائمًا الأموال التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. حتى خبراء التصميم الداخلي مثل نجم “Queer Eye” السابق بوبي بيرك يتعرفون على هذا. وهذا هو السبب ، في سلسلة حديثة على Tiktok ، شارك بيرك رأيه في بدائل أكثر بأسعار معقولة من تجار التجزئة مثل IKEA ، وهي شركة متخصصة في الأساسيات المنزلية الوظيفية والعملية التي لن تكسر البنك.
الأسرة هي نوع واحد من الأثاث الذي يشتريه مصممي الداخلية المهنية بالفعل من ايكيا. في مقطع فيديو حول اكتشافه المفضل لدى IKEA ، شمل بيرك إطار سرير Tonstad ، قائلاً إن السرير “ثلاث تشطيبات مختلفة – Super Chic ، وهو تخزين ، وهو ما نحتاجه جميعًا”. يمضي المصمم أيضًا لمقارنة Tonstad بسرير Malm الشهير من Ikea ، واصفًا به “الإصدار الجديد الأكثر برودة”. على الرغم من أن سرير Malm متشابه في السعر ، إلا أن إطار سرير Tonstad يحتوي على ملف تعريف أنيق وأرجل أنيقة يبقيه على الأرض ، مما يمنحه مظهرًا أكثر ارتفاعًا.
على الرغم من أن إطار سرير Tonstad هو إطار سرير Ikea يمكن الاعتماد عليه يحتوي على الكثير من التخزين المخفي لتلبية احتياجاتك ، إلا أنك تريد أن تشعر بالثقة من الشراء قبل إضافتها إلى عربة التسوق الخاصة بك. واحدة من أفضل الطرق للقياس إذا كان المنتج يستحق السعر هو البحث عن مراجعات من المشترين المباشر. إليكم ما إذا كان أحد اكتشافات Ikea المفضلة لدى بوبي بيرك يستحق التقاطه لغرفة نومك.
هل يستحق إطار سرير Tonstad من ايكيا ذلك؟
تم تصنيف سرير Tonstad من Ikea على 4 من أصل 5 نجوم في رضا العملاء على موقع Ikea على الويب ، حيث يمكنك العثور عليه في ثلاث تشطيبات مختلفة: Off-Off ، قشرة البلوط ، وبلوط أغمق ملطخ. إن النهاية خارج البيض هي الأكثر بأسعار معقولة للثلاثي ، وأيضًا تلك الموضحة في فيديو بوبي بيرك لمنتجاته المفضلة في إيكيا. يتم سرد إطار سرير Tonstad بحجم كوين باللون الأبيض الكلاسيكي بمبلغ 549 دولارًا ، في حين أن الصمة البنية والبلوط القشرة تنتهي من تكلفة 649 دولارًا. كما ذكر بيرك ، فإن إحدى ميزات السرير الأكثر جاذبية هي الأدراج المنزلق الكبيرة أسفل السرير ، والتي تسمح بتخزين إضافي. أبلغ المراجعون أيضًا عن إعجابهم بالتصميم الحديث والعملي للسرير والجودة القوية.
ومع ذلك ، فإن أحد الجوانب السلبية لسرير Tonstad هو أنه لا يتم تضمين مرتبة في سعر إطار السرير. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يشتكي بعض المشترين من أن إطار “حجم الملكة” غير صحيح بالحجم ، وأنه لجعله يعمل ، يجب عليك أيضًا شراء مرتبة من ايكيا. هناك أيضًا بعض المشاعر المختلطة المحيطة بعملية تجميع إطار السرير. وجد بعض المراجعين ذلك بسيطًا ومباشرًا ، بينما عانى آخرون من الأجزاء المفقودة أو غير المسماة. بشكل عام ، يحتوي إطار سرير Tonstad في الغالب على ردود فعل إيجابية ، ويقول المتسوقون إنه يستحق السعر التنافسي. إذا كنت لا تمانع في اتخاذ الخطوات الإضافية لتجميع السرير وإيجاد مرتبة جديدة تناسبها ، أو كنت تخطط لشراء مرتبة من ايكيا على أي حال ، يمكن أن يكون Tonstad إطار سرير Ikea الذي تحتاجه لزيادة تخزين غرفة نومك إلى الحد الأقصى.