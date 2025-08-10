سرير Ikea “Super Chic” الذي يحتوي على ختم موافقة البوب بوب بيرك السابق

يمكن للسرير الراقي رفع تصميم غرفة نومك ويكون بمثابة قطعة مريحة ومثيرة للاهتمام. ومع ذلك ، ليس سراً أن قطع الأثاث الفاخر يمكن أن تأتي بسعر عالي السماء ، وبالنسبة للبعض ، قد لا يكون الأمر يستحق دائمًا الأموال التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. حتى خبراء التصميم الداخلي مثل نجم “Queer Eye” السابق بوبي بيرك يتعرفون على هذا. وهذا هو السبب ، في سلسلة حديثة على Tiktok ، شارك بيرك رأيه في بدائل أكثر بأسعار معقولة من تجار التجزئة مثل IKEA ، وهي شركة متخصصة في الأساسيات المنزلية الوظيفية والعملية التي لن تكسر البنك.

الأسرة هي نوع واحد من الأثاث الذي يشتريه مصممي الداخلية المهنية بالفعل من ايكيا. في مقطع فيديو حول اكتشافه المفضل لدى IKEA ، شمل بيرك إطار سرير Tonstad ، قائلاً إن السرير “ثلاث تشطيبات مختلفة – Super Chic ، وهو تخزين ، وهو ما نحتاجه جميعًا”. يمضي المصمم أيضًا لمقارنة Tonstad بسرير Malm الشهير من Ikea ، واصفًا به “الإصدار الجديد الأكثر برودة”. على الرغم من أن سرير Malm متشابه في السعر ، إلا أن إطار سرير Tonstad يحتوي على ملف تعريف أنيق وأرجل أنيقة يبقيه على الأرض ، مما يمنحه مظهرًا أكثر ارتفاعًا.

على الرغم من أن إطار سرير Tonstad هو إطار سرير Ikea يمكن الاعتماد عليه يحتوي على الكثير من التخزين المخفي لتلبية احتياجاتك ، إلا أنك تريد أن تشعر بالثقة من الشراء قبل إضافتها إلى عربة التسوق الخاصة بك. واحدة من أفضل الطرق للقياس إذا كان المنتج يستحق السعر هو البحث عن مراجعات من المشترين المباشر. إليكم ما إذا كان أحد اكتشافات Ikea المفضلة لدى بوبي بيرك يستحق التقاطه لغرفة نومك.