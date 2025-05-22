سر اختيار كرسي Adirondack الذي تريده بالفعل الجلوس فيه

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عندما يقترب الصيف ، يصور الكثير من الناس أنفسهم يتسكعون في الخارج على كرسي Adirondack ، أحد كراسي العشب الشاقة التي تضيف أسلوبًا إلى أي فناء خلفي. ولكن هل سبق لك أن جلست في أحدهم ووجدتهم غير مريح للغاية؟ ذلك لأن كل كراسي Adirondack هي نفسها ، وهناك سر لاختيار كرسي Adirondack الذي تريد بالفعل الجلوس فيه. السر؟ الأمر كله يتعلق بفهم المواد.
هذه الكراسي الصالة في الهواء الطلق الكلاسيكية تأتي في مجموعة متنوعة من المواد. أنها تأتي في الخشب الطبيعي والبلاستيك والبولي إيثيلين عالي الكثافة. كل مادة لها مزاياها وعيوبها-بعضها أكثر بأسعار معقولة ، وبعضها أكثر مقاومة للطقس ، والبعض الآخر أكثر راحة للجلوس لفترة طويلة من الزمن. إذا كنت تفكر في شراء واحدة لأنك لست من نوع الشخص الذي يديك كرسي Adirondack الخاص بك ، فأنت تريد أن تتعرف على أكثر المواد شيوعًا ووزن جميع إيجابيات وسلبيات كل منها لتحديد المواد الأفضل لك.
في معظم الحالات ، تعد الراحة أولوية قصوى للراغبين في هذه الكراسي ، لكن المتانة والقيمة هي أيضًا بنفس أهمية الأهمية. يهم الراحة لأن هذا كرسي تريد أن تكون قادرًا على الاسترخاء لفترة طويلة من الوقت ، في حين أن المتانة والقيمة تضمن أنك تحصل على كرسي عالي الجودة يحمل لسنوات وسنوات. لنلقي نظرة على خياراتك.
ليس كل البلاستيك هو نفسه
كما ذكر أعلاه ، ستجد غالبًا كراسي Adirondack مصنوعة من البلاستيك وعالي الكثافة البولي إيثيلين. وعلى الرغم من أن البولي إيثيلين من البلاستيك أيضًا ، فليس كل البلاستيك هو نفسه. هناك فروق ذات دلالة إحصائية في البولي إيثيلين ذات الكثافة العالية والمنخفضة الكثافة. البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) هو البلاستيك اليومي الذي نحن على دراية به. لتسهيل الأمر ، سوف نسمي كراسي LDPE كراسي بلاستيكية أساسية.
عندما يتعلق الأمر بكراسي Adirondack البلاستيكية الأساسية ، فهي أخف وزناً وهي الأقل تكلفة بين كراسي Adirondack. أن تكون خفيفة الوزن لها إيجابيات وسلبيات خاصة بها. إنه لأمر رائع ، حيث أنه من السهل التحرك ، ولكن في أيام مع الرياح القوية ، يمكن أن يتم تفجيرها بسهولة. الكراسي البلاستيكية الأساسية لا تعمل بشكل جيد في درجات حرارة عالية. مع التعرض الممتد للحرارة ، قد ينتهي بك الأمر مع كراسي متشققة وذات ألوان. لذلك ، إذا كنت تعيش في منطقة تعاني من درجات حرارة عالية في أشهر الصيف ، فافعل نفسك معروفًا وتفكر في مادة مختلفة.
تم تصنيع كراسي البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) لتبدو وتشعر وكأنها كراسي Adirondack الخشبية الكلاسيكية ، لكنها تتطلب صيانة أقل بكثير. تكون كراسي HDPE أكثر متانة بكثير من الكراسي البلاستيكية الأساسية ، وهي أسهل بكثير في الحفاظ عليها مقارنة بالمواد الأخرى التي يتم تصنيعها هذه الكراسي غالبًا. هذه الكراسي هي أيضا مقاومة للطقس للغاية ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تلاشي الألوان أو التكسير. استنادًا إلى قوائم الترتيب المتعددة ، وجدنا أن كراسي Adirondack HDPE غالبًا ما يتم تصنيفها على أفضل نوع من كراسي Adirondack من أجل راحةها ولكونها منخفضة الصيانة ، وتحديداً كرسي Polywood Modern Adirondack.
هل كرسي أديرونداك الخشب يستحق ذلك؟
الآن ، دعونا نغوص في أكثر المواد الكلاسيكية لكراسي آديرونداك: الخشب الطبيعي. كان وود أول مادة تستخدم لصياغة كرسي ويستبورت ، والتي هي النسخة الأصلية من كرسي آديرونداك. لذلك ، على الرغم من أن النسخة الخشبية كانت أكثر ثنائية من الإصدارات الأخرى من الكرسي ، إلا أن المظهر الكلاسيكي محبوب من قبل هواة التاريخ وعشاق كرسي Adirondack.
هناك جانب سلبي كبير من الخشب وهو أنه يتطلب الكثير من الصيانة. تحتاج كراسي الخشب Adirondack إلى نوع من الصيانة العادية ، مثل تلطيخ أو إعادة الاختيار أو حتى الرسم لجعلها في أفضل حالاتها. إذا تركت دون علاج ، يمكن للكرسي بسهولة كسر أو تعفن أو تشوه مثل أي عنصر خشبي آخر. علاوة على ذلك ، تجعل المادة الكرسي أثقل بكثير من كراسي البلاستيك الأساسية أو HDPE Adirondack ، لذلك لن يكون من السهل التنقل. على الرغم من أن أكبر مؤيد لكراسي الخشب Adirondack هو متانتها ، فإن ذلك يعتمد أيضًا على مقدار الرعاية التي تضعها في الصيانة الشاملة للكرسي. إذا كنت محبًا لكرسي Adirondack الكلاسيكي وأنت شخص لا تمانع في العمل المفيد ، فإن كرسي Adirondack المصنوع من الخشب الطبيعي مثالي لك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البحث عن واحدة ، فقد ترغب في البدء عن طريق التحقق من Home Depot ، لأن كرسي Adirondack هو واحد من أفضل قطع أثاث الفناء في المتجر استنادًا إلى المراجعات.