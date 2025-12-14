سر جوني جاليكي إلى منزل متطرف لا يشعر بالازدحام

إذا كنت قد تساءلت يومًا عما يعنيه أن تكون متطرفًا، ففكر في الأمر على أنه شخص يقدر التصميمات الجريئة والنابضة بالحياة والمعقدة. الفكرة هي التزيين بوفرة واتباع نهج “الأكثر هو الأفضل” في جمالك. في حين قد يعتقد البعض أن التطرف والفوضى هما نفس الشيء، إلا أن هناك اختلافات رئيسية بين الاتجاهين. هناك الكثير من الطرق لاحتضان الحد الأقصى الذي لا ينتهي به الأمر إلى الظهور مكتظًا أو فوضويًا. أحد الأشخاص الذي يبدو أنه أتقن هذا النهج في التطرف هو جوني جاليكي.

ظهرت غرفة المعيشة في Galecki في Architectural Digest، حيث تعرض تصميمًا متطرفًا مليئًا بالألوان والفن، بينما لا تزال تبدو جذابة. لا تبدو المساحة مزدحمة، ولكنها تظهر حب الممثل للظلام والغرابة، مع صور كبيرة على الحائط، وأنماط على السقف، والكثير من الملمس في جميع أنحاء الغرفة. أوضح جاليكي أنه عندما سُئل عن جمالياته، لم يكن متأكدًا مما سيقوله، لكن أحد مصمميه فعل ذلك، “قالت: “أخبره أن هذا هو الجزء الداخلي من عقل جوني”.”

ومن المثير للاهتمام أن الأريكة والكراسي ليست متطابقة تمامًا. الأريكة عبارة عن مخمل غني باللون الأزرق المخضر، في حين أن أحد الكراسيين أصفر والآخر من الجلد البني، ولكن بطريقة ما لا يزالان يعملان بشكل مثالي، ويبدو دافئًا وجذابًا. تساعد الوسائد ذات الأنماط المختلفة من نفس اللون على توحيد المظهر. الطبقات هي شيء يمكن لأي شخص يحب فكرة التطرف أن يجربه، سواء كان ذلك من خلال مواد أو أنماط مختلفة أو حتى العصور المختلفة.