سر مقرمش: هذا المكون البسيط سيغير طريقة طهي البطاطس إلى الأبد

من منا لا يعشق البطاطس المقرمشة اللذيذة؟ لكن، رغم بساطة التحضير، كثيرًا ما نشعر بأن نتائجنا لا تصل إلى درجة القرمشة المثالية التي نراها في المطاعم. هل تعلمين أن هناك سرًا بسيطًا قد يحدث فارقًا كبيرًا؟ هذا السر هو إضافة السميد إلى البطاطس أثناء التحضير.

لماذا السميد؟

السميد، المكون الذي يتوفر في كل مطبخ، يضيف للبطاطس قشرة ذهبية مقرمشة من الخارج، مع الحفاظ على نعومتها من الداخل. هي لمسة صغيرة تُحدث فرقًا كبيرًا، حيث يمنح السميد سطحًا خفيفًا يجعل البطاطس تكتسب قرمشة لا تقاوم، ويمنعها من أن تصبح طرية بعد الخبز.

مكونات الوصفة الأساسية

2 فص ثوم مقشر

4 أغصان إكليل الجبل

6 أغصان زعتر

40 جرام من السميد الناعم

2 ملعقة صغيرة من بذور الكمون

2 ملعقة صغيرة من الهريسة (معجون الفلفل الحار)

130 جرام من دهن الأوز أو البط

2 كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة إلى قطع متوسطة

طريقة التحضير خطوة بخطوة

سخني الفرن على حرارة 150 درجة مئوية. ضعي فصوص الثوم المقشرة مع الدهن والأعشاب في وعاء صغير مع غطاء، ثم أدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يصبح الثوم طريًا وذهبي اللون. في هذه الأثناء، اغلي قدرًا كبيرًا من الماء المملح. أضيفي قطع البطاطس واغليها لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تبدأ في النضوج. صفّي البطاطس جيدًا، ثم رجيها في المصفاة لتفكيك الأطراف قليلاً. اتركي البطاطس ترتاح لمدة 10 دقائق. أخرجي وعاء الثوم من الفرن، صفّي دهن الأوز في صينية مقاومة للحرارة، واحتفظي بالثوم والأعشاب جانبًا. أضيفي البطاطس إلى الصينية، ثم رشي السميد، بذور الكمون، الهريسة، ورشة ملح. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتغطى البطاطس بالكامل. رصّي البطاطس في طبقة واحدة وأدخليها الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة، مع تقليبها مرة أو مرتين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا متساويًا. أضيفي الثوم والأعشاب المحفوظة، وواصلي الطهي لمدة 10 إلى 15 دقيقة إضافية. أخرجي الصينية من الفرن، تذوقي وعدّلي الملح حسب الرغبة، وقدميها ساخنة.

لماذا هذه الوصفة مميزة؟

بجانب قوام البطاطس المقرمش والرائحة الشهية التي تضفيها الأعشاب، فإن استخدام دهن الأوز أو البط يمنح نكهة غنية لا تُقاوم، والكمون والهريسة يضيفان لمسة من الحدة والدفء. كل هذه العناصر تجعل من هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لأي محبي البطاطس.