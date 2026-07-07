سر ميل بروكس للعيش حتى سن المئة هو الابتسامة المضمونة

لا يعتقد ميل بروكس أن سر طول العمر يكمن في الإجراءات الروتينية المعقدة أو العلاجات باهظة الثمن. في حديثه إلى People في يناير 2026، تحدث الممثل الكوميدي الشهير، الذي انضم إلى قائمة كل المشاهير الأحياء الذين يبلغون حاليًا 100 عام أو أكثر في يونيو 2026، عن سر صحته قائلاً: “أعتقد أن الضحك يبقيك بصحة جيدة وسعيدة”. الآن، لم يكن بروكس يعيد استخدام القول المأثور القديم، “الضحك هو أفضل دواء”. سواء أراد ذلك أم لا، فقد شارك بنصيحة مدعومة بالعلم.

في محادثة مع Mayo Clinic، أوضح الخبير وأخصائي الأورام إدوارد تي كريجان، دكتوراه في الطب، كيف يمكن للضحك الجيد أن يفيد الجسم عن طريق تحفيز “انخفاض في الكورتيزول و(…) زيادة في الإندورفين”. وبفضل تلك التغيرات الهرمونية، تنخفض مستويات التوتر، وهو سبب معروف للوفاة المبكرة. وذكر الدكتور كريجان أن فوائد الضحك تتجاوز مجرد تخفيف التوتر، موضحًا أن “الضحكة القلبية قد تقلل من ضغط الدم، وتساعد في تنظيم ضربات القلب وتوفر فقط عنصر الفرح، ذلك العامل المراوغ في الرفاهية”.

حتى الدراسات أظهرت أن الحصول على بعض الضحك قد يكون مفيدًا لصحتك. كجزء من دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة FASEB، طُلب من 20 شخصًا يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم مشاهدة 30 دقيقة من شيء وجدوه مضحكًا يوميًا. وبعد شهرين فقط، شهدت المجموعة زيادة في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). ولم تتزايد الفوائد الصحية إلا بعد أربعة أشهر، حيث كان لديهم مستويات منخفضة من علامات الالتهابات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.