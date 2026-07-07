سر ميل بروكس للعيش حتى سن المئة هو الابتسامة المضمونة

لا يعتقد ميل بروكس أن سر طول العمر يكمن في الإجراءات الروتينية المعقدة أو العلاجات باهظة الثمن. في حديثه إلى People في يناير 2026، تحدث الممثل الكوميدي الشهير، الذي انضم إلى قائمة كل المشاهير الأحياء الذين يبلغون حاليًا 100 عام أو أكثر في يونيو 2026، عن سر صحته قائلاً: “أعتقد أن الضحك يبقيك بصحة جيدة وسعيدة”. الآن، لم يكن بروكس يعيد استخدام القول المأثور القديم، “الضحك هو أفضل دواء”. سواء أراد ذلك أم لا، فقد شارك بنصيحة مدعومة بالعلم.
في محادثة مع Mayo Clinic، أوضح الخبير وأخصائي الأورام إدوارد تي كريجان، دكتوراه في الطب، كيف يمكن للضحك الجيد أن يفيد الجسم عن طريق تحفيز “انخفاض في الكورتيزول و(…) زيادة في الإندورفين”. وبفضل تلك التغيرات الهرمونية، تنخفض مستويات التوتر، وهو سبب معروف للوفاة المبكرة. وذكر الدكتور كريجان أن فوائد الضحك تتجاوز مجرد تخفيف التوتر، موضحًا أن “الضحكة القلبية قد تقلل من ضغط الدم، وتساعد في تنظيم ضربات القلب وتوفر فقط عنصر الفرح، ذلك العامل المراوغ في الرفاهية”.
حتى الدراسات أظهرت أن الحصول على بعض الضحك قد يكون مفيدًا لصحتك. كجزء من دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة FASEB، طُلب من 20 شخصًا يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم مشاهدة 30 دقيقة من شيء وجدوه مضحكًا يوميًا. وبعد شهرين فقط، شهدت المجموعة زيادة في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). ولم تتزايد الفوائد الصحية إلا بعد أربعة أشهر، حيث كان لديهم مستويات منخفضة من علامات الالتهابات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
لدى ميل بروكس سران آخران لطول العمر
أثناء محادثة ميل بروكس لعام 2026 مع People، أرجع الفضل أيضًا إلى عمله في الحفاظ على صحته مع تقدمه في السن، قائلاً: “إن صناعة الكوميديا عمل رائع. إنها تبقيك عاقلًا وسعيدًا. وتمنحك سببًا للبقاء على قيد الحياة.” على الرغم من أن الناس قد أيدوا فكرة أنه يجب عليك التقاعد في أي سن مبكرة من أجل صحتك، فقد ألمح بروكس والدراسات العلمية إلى أن البيان الشامل قد لا يكون صحيحا كما يعتقد الناس.
وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع أن أولئك الذين عملوا حتى بعد عام واحد من سن التقاعد لديهم خطر أقل بنسبة 11٪ للمعاناة من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب خلال فترة الدراسة البالغة 18 عامًا. في عمر 100 عام، كان بروكس قد تجاوز متوسط سن التقاعد بكثير ولا يزال لاعبًا أساسيًا في نظر الجمهور. ومع ذلك، فإن العمل والضحك ليسا الأسرار الوحيدة لطول عمر بروكس. عندما سألت وكالة أسوشيتد برس الممثل الكوميدي الشهير عما إذا كان الموت يدور في ذهنه مع تقدمه في السن، أجاب أنه توقف عن فقدان النوم بسبب المحتوم بعد أن بلغ الستين من عمره.
وقال بروكس مازحا: “متى وإذا حدث ذلك، فسيكون يومًا حزينًا – للجميع باستثناءي”، قبل أن يضيف: “أنا أستمتع بالحياة. أود أن أفعل ذلك لأطول فترة ممكنة”. وجد تقرير صدر عام 2019 عن الدراسة الإنجليزية الطولية للشيخوخة أن الأشخاص الذين استمتعوا بالحياة كانوا أقل عرضة للوفاة بثلاث مرات خلال فترة الدراسة البالغة 9 سنوات من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك (عبر جامعة مانشستر). مع أخذ كل هذا في الاعتبار، من الآمن أن نقول إن بروكس لديه الكثير من السمات الشخصية التي تساعد الناس على العيش لفترة أطول.