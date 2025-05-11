سر هذا الجص الجميل الصديق للميزانية يأتي من الحمام

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يضيف جدار الجص لهجة نصية وجمالية ريفية إلى أي غرفة ، ولكن يمكن أن يكون تغييرًا باهظ الثمن. بعض الطرق للحصول على الشكل تشمل خلفية ، والطلاء على طراز البندقية المحكم ، و Limewash ، ومركب دريوال. قد يركض هذا في أي مكان من 60 دولارًا إلى 300 دولار لكل جدار ، اعتمادًا على اختيارك للوسط. طريقة واحدة للتغلب على السعر هي جعلها بنفسك. قم بإنشاء ملاط ​​طبيعي بالكامل لتصميم الجدار الخاص بك باستخدام الطين والماء والرمل والبريد الرئيسي للحمام-ورق التواليت.

يتم مزج المكونات ، وبمجرد أن يكون الملمس صحيحًا تمامًا ، يتم تطبيقه مع مجرفة ، ومستوى كشط ، وتنعيم مع إسفنجة رطبة ، وتترك حتى تجف. المظهر النهائي هو شيء مباشرة من مجلة المعمارية المتوسطية. إذا كنت تتطلع إلى ترك خلفية في الماضي وتجربة بديل أنيق لجدار لهجة مذهلة ، فإن DIY الصديق للميزانية قد يكون على حق زقاقك.