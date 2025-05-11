سر هذا الجص الجميل الصديق للميزانية يأتي من الحمام

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يضيف جدار الجص لهجة نصية وجمالية ريفية إلى أي غرفة ، ولكن يمكن أن يكون تغييرًا باهظ الثمن. بعض الطرق للحصول على الشكل تشمل خلفية ، والطلاء على طراز البندقية المحكم ، و Limewash ، ومركب دريوال. قد يركض هذا في أي مكان من 60 دولارًا إلى 300 دولار لكل جدار ، اعتمادًا على اختيارك للوسط. طريقة واحدة للتغلب على السعر هي جعلها بنفسك. قم بإنشاء ملاط طبيعي بالكامل لتصميم الجدار الخاص بك باستخدام الطين والماء والرمل والبريد الرئيسي للحمام-ورق التواليت.
يتم مزج المكونات ، وبمجرد أن يكون الملمس صحيحًا تمامًا ، يتم تطبيقه مع مجرفة ، ومستوى كشط ، وتنعيم مع إسفنجة رطبة ، وتترك حتى تجف. المظهر النهائي هو شيء مباشرة من مجلة المعمارية المتوسطية. إذا كنت تتطلع إلى ترك خلفية في الماضي وتجربة بديل أنيق لجدار لهجة مذهلة ، فإن DIY الصديق للميزانية قد يكون على حق زقاقك.
تجميع الإمدادات واستعداد الجدار
https://www.youtube.com/watch؟v=WQLolvgrwic
قبل البدء ، ستحتاج إلى جمع بعض الإمدادات. تستدعي هذه الوصفة 1 كوب من الطين ، وكوب واحد من رمال الليمون ، وكوب واحد من الماء ، وحوالي 10 صفائح من ورق التواليت ، و 1 إلى 2 غرام من النزع المفرط مثل دارفان 7 من متجر السيراميك للحفاظ على الجص عملي. يمكنك عمل هذه الوصفة باستخدام أي رمل P آخر (رمل الجص بحجم جسيم يقل عن 2.36 ملليمتر) أو الطين الذي تفضله ، مثل نار لينكولن أو طين الكرة. ثم يتم خلط المواد في عجينة سميكة باستخدام خلاط كهربائي. ستحتاج أيضًا إلى Hawk و Strowel ، مثل مجموعة أدوات Lasnten Drywall Finishing ، وإسفنجة لتحقيق فن جدار الجص هذا. مع تجميع كل شيء ، حان الوقت للتقدم.
قبل تجسيد المنتج مع المسار ، قم بإعداد الجدار باستخدام الغراء (لأسطح الحوائط الجافة أو الخشب) أو الماء (لأسطح البناء أو الخرسانة أو الطين غير المحتملة). قم بتطبيق الخليط بزاوية في معاطف رقيقة أو أكثر ، مما يسمح لكل منهما بالتجفيف تمامًا قبل أن يستمر التالي. بعد أن جفت المعطف الأخير ، قم بتهمة إسفنجة رطبة وتكاثر في تحفة صديقة للميزانية قمت بإنشائها بيديك. الآن يأتي الجزء الممتع – التخصيص.
إضافة شخصية إلى جدار الجص DIY الخاص بك
أحد الأسباب الرئيسية لاختيار الجص على الوسائط الأخرى هو المظهر الريفي الذي يقدمه. الطلاء الزيتي هو وسيلة رائعة لإضافة شخصية دون تعديل النهاية. نظرًا لأن هذه المواد تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للتلف في المياه ، فمن الذكاء إعدادها مع التمهيدي القائم على الزيت. بعد هذا ، السماء هي الحد الأقصى للون والأناقة. امزج النغمات الدافئة وقم بلفها معًا في طريقة متقاطعة لتصميم Terracotta ، أو أعطك هدفًا ثانيًا عن طريق تجريف الطلاء المعدني الذهبي على قاعدة مظلمة. يمكنك حتى خلط القليل من اللمعان في اللون الذي اخترته لإعطاء جدار لهجة بعض الإبهار الإضافي.
في حين أن هناك الكثير من الطرق الدهشة لجعل جدار الجص في منزلك ، فإن هذه الوصفة الصديقة للميزانية توفر فرصة للشيء الحقيقي. تخصيص مزيد من الفنون أو النباتات المعلقة أو رف من المواهب المميزة. جرب هذه الطريقة إذا كنت تبحث عن طريقة لاحتضان الملمس وإضافة فيبي البحر الأبيض المتوسط إلى منزلك دون كسر البنك.