سقط حارس المرمى البلجيكي بسبب الإصابة بينما يومض البديل في خسارة قاسية

إنجلوود، كاليفورنيا – توقع الجميع أن يحسم حراس المرمى مباراة ربع نهائي كأس العالم بين إسبانيا وبلجيكا.

لقد فعلوا.

فقط ليس بالطريقة التي يتصورها أحد.

شهدت المواجهة البارزة في ربع نهائي كأس العالم بين بلجيكا وأسبانيا اثنين من أفضل حراس المرمى في جيلهم. وصل البلجيكي تيبو كورتوا كأفضل حارس مرمى في البطولة، ونجم ريال مدريد طويل القامة الذي أنقذ مدى وصوله ناديه ومنتخب بلاده مرات لا تحصى.

على الجانب الآخر من الملعب كان الإسباني أوناي سيمون، الذي دخل فترة ما بعد الظهر بعد أن سجل رقماً قياسياً في كأس العالم بـ 650 دقيقة متتالية، وهي سلسلة انتهت أخيراً عند 691 عندما سجل تشارلز دي كيتيلاري هدف التعادل لبلجيكا.

لمدة 70 دقيقة تقريبًا، كانت المبارزة بين حارسي المرمى على مستوى التوقعات.

ثم تغير كل شيء.

وانزلق كورتوا ليتصدى لتسديدة ميكيل أويارزابال في الدقيقة 67، وتصدى لمحاولة أخرى مذهلة قبل أن يمسك بساقه على الفور. وبعد لحظات، في ركلة مرمى طويلة، جفل من الألم. وكان ذلك كافيا ليتخذ رودي جارسيا مدرب بلجيكا القرار الصعب باستبدال كورتوا بحارس مرمى مانشستر يونايتد سيني لامينس.

وقال كورتوا بعد المباراة: “شعرت بألم شديد في عضلات الفخذ الرباعية”. “لكن لم يكن لدي أي مشكلة في البقاء في المرمى. الألم كان فقط في الركلات الطويلة. في النهاية قرر المدرب إخراجي، وهذا لا يمثل مشكلة، فالفريق فوق كل شيء”.

أصبح القرار نقطة تحول في كأس العالم لبلجيكا.

ومع اقتراب الوقت الإضافي وبحث إسبانيا بشدة عن اختراق، أطلق المدافع البالغ من العمر 19 عامًا باو كوبارسي تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88. لقد كانت هذه هي اللقطة التي ابتلعها كورتوا ألف مرة خلال مسيرته المتألقة. لم يتمكن لامينس من الإمساك به.

انسكبت الكرة داخل منطقة الـ 6 ياردات، حيث كان رد فعل البديل ميكيل ميرينو أولاً، حيث دفن الكرة المرتدة قبل أن يتمكن دفاع بلجيكا من التعافي. وانتهى حلم بلجيكا بالخسارة 2-1 أمام إسبانيا.

وقال جارسيا: «المباريات الكبيرة يتم تحديدها بالتفاصيل. “لقد ارتكبنا بعض الأخطاء خلال المباراة. أمام هذا النوع من الفرق، لا يمكنك التخلي عن أي شيء، ولا يمكنك ارتكاب الأخطاء. لسوء الحظ، هكذا تم إقصاؤنا. يجب أن يكون هذا بمثابة درس للاعبين الشباب.”

بالكاد ألقى جارسيا اللوم على حارس المرمى الاحتياطي وحده. دخلت بلجيكا المباراة وهي تعرج بالفعل. تعرض الكابتن يوري تيليمانس للخدش بعد تعرضه لإصابة أثناء عمليات الإحماء. كان كيفن دي بروين محدودًا بدنيًا مع استمرار المباراة وكان عليه الخروج. لكن خروج كورتوا أثبت أنه صانع الفارق.

وقال جارسيا: “بين عدم قدرة يوري تيلمان على البدء، وإصابة تيبو كورتوا، وعدم قدرة كيفن دي بروين على الذهاب بعيدًا في المباراة، فإن الأمر ليس مناسبًا جدًا للحصول على نتيجة”. “ومع ذلك، كنا قريبين جدًا من الذهاب إلى الوقت الإضافي.”

من المستحيل تجاهل المفارقة القاسية. كانت أعظم قوة تتمتع بها بلجيكا لأكثر من عقد من الزمن هي الرجل الذي يقف بين مواقعها. يوم الجمعة، أثبتت خسارته لمدة 19 دقيقة فقط أنها أكثر من اللازم للتغلب عليها.

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ومما جعل اللحظة أكثر إثارة للمشاعر، ألمح كورتوا بعد ذلك إلى أن مستقبله الدولي غير مؤكد.

وقال: “أريد أن أرتاح لمدة عام دون أي مباريات مع بلجيكا، ثم ألعب في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ويورو 2028”. “لا أعرف ما إذا كانت بلجيكا ستوافق على ذلك.”

إذا لم يفعلوا ذلك، فقد يتم تذكر يوم الجمعة باعتباره الفصل الأخير من واحدة من أعظم مسيرة بلجيكا الدولية.