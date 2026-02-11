سقط مراسل Super Bowl 2026 في خزانة Sam Darnold وانسكبت البيرة

سام دارنولد للإنقاذ!

عند تلخيص جزء من تجربتها في Super Bowl 2026 يوم الثلاثاء أثناء ظهورها الإذاعي على برنامج 104.3 The Score في شيكاغو، أوضحت كالين كاهلر من ESPN كيف سقطت في مباراة ما بعد خزانة لاعب وسط Seahawks في ملعب Levi’s Stadium وسكبت البيرة الخاصة به عن طريق الخطأ.

“بدأت في الاقتراب من الحفلة (في غرفة خلع الملابس). لا أستطيع سماع أي شيء، لذلك ذهبت إلى جانب واحد منه حيث يكون الأقرب إلى خزانته، وكان هناك كرسي قابل للطي أمام الخزانة، وكنت مثل، “رائع، إذا ركعت على هذا الكرسي القابل للطي، سأكون قادرًا على إدخال هاتفي هناك والحصول على بعض مقاطع الفيديو الجيدة،” وأردت أيضًا الحصول على بعض الأسئلة لذلك كنت بحاجة إلى أن يُسمع لي لأكون قريبًا. يتذكر كاتب اتحاد كرة القدم الأميركي.

يسعدني الإبلاغ عن أن دارنولد هو الرجل اللطيف الذي نعتقد أنه كذلك 😂😂 ولا تثق PSA أبدًا في الكرسي القابل للطي https://t.co/mCwDme9bgJ pic.twitter.com/K6hr1BEPMC – كالين كاهلر (@ كالينكاهلر) 10 فبراير 2026

“لذلك ركعت على الكرسي القابل للطي وانهار الكرسي القابل للطي تحتي… لقد انهار على الفور وذهبت بيدي أولاً إلى خزانته، لأنها تشبه الحجرة الصغيرة، لذلك ذهبت مباشرة إلى خزانته وكان يجلس هناك بيرة، وسقطت عليها.”

قام دارنولد، الذي خرج حديثًا من انتصار سيهوكس 29-13 على باتريوتس، بإيقاف المقابلة الجماعية مؤقتًا في خزانة ملابسه للتحقق من كالر، كما تم التقاطه في لقطات من مكان الحادث.

“أنت بخير؟” وسأل لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا في مقطع فيديو شاركه كالر، فأجاب: “أنا جيد”.

“يسعدني أن أبلغكم أن دارنولد هو الرجل اللطيف الذي نعتقد أنه كذلك،” علقت على مقطع تمت مشاركته يوم الثلاثاء على X، “وPSA لا تثق أبدًا في كرسي قابل للطي”.

أصبح دارنولد، مؤلف إحدى أفضل قصص العودة في الدوري، بطل السوبر بول لأول مرة يوم الأحد، حيث أعطى دفاع سياتل الذي لا هوادة فيه لاعب نيو إنجلاند دريك ماي اللياقة البدنية للجزء الأكبر من 60 دقيقة.

ذهب دارنولد إلى 19 مقابل 38 مع 202 ياردة وهبوط، ولم يقلب الكرة مرة واحدة.

قال لاعب الوسط: “كانت وظيفتي هي الاهتمام بكرة القدم”. “إذا اضطررت إلى أخذ الأكياس أو رمي الكرة بعيدًا فسأفعل ذلك. لقد لعبت هذا النوع من الألعاب.”

انضم دارنولد إلى Seahawks في فترة الإجازة بصفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 100.5 مليون دولار بعد تنشيط مسيرته المهنية في عام 2024 بفوز مفاجئ 14-3 مع الفايكنج.

لقد كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منبوذ بعد فترات فاشلة مع فريق جيتس، الذي صاغه في المركز الثالث بشكل عام في عام 2018، والفهود.

لقد كانت الثقة التي نقلتها عائلة سي هوكس هي التي دفعت دارنولد إلى قمة جبل اتحاد كرة القدم الأميركي.

قال: “زملائي في الفريق والمدربون. لقد آمنوا بي”.