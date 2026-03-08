سكان الجزيرة جان غابرييل باجو سعيد بالبقاء في “المنزل”

سان خوسيه ، كاليفورنيا – قال جان غابرييل باجو إنه لم يتوقع أبدًا أن ماتيو دارش سيرغب في التحدث عن التمديد في منتصف الموسم، خاصة بعد أن أوضح دارش أن ذلك غير مرجح عندما يبدأ العام.

كان باجو سعيدًا للقيام بذلك، وكان سعيدًا بتأمين السنوات الثلاث القادمة من مستقبله في لونج آيلاند من خلال عقد سيدفع له 4.85 مليون دولار سنويًا، والذي تم التوصل إليه خلال الأسبوع الماضي.

قال باجو قبل فوز سكان الجزيرة 2-1 في الوقت الإضافي على أسماك القرش ليلة السبت: “عندما يكون لديك أطفال أو عائلة، فإنك لا تعرف حقًا أين ستكون في اليوم التالي، لقد كان من المريح نوعًا ما أن تعرف أننا سنبقى”. “أنا سعيد للغاية بالنتيجة. هذا هو المكان الذي أردنا أن نكون فيه. أردنا الاستمرار في مهمتنا. شارك في التصفيات وانطلق من هناك.”

لعب باجو، وهو مواطن من أوتاوا، مع أعضاء مجلس الشيوخ في مسقط رأسه خلال السنوات الثماني الأولى من حياته المهنية قبل أن يتم تداوله مع سكان الجزيرة في فبراير 2020. والآن، على الرغم من ذلك، قال يوم السبت إن لونغ آيلاند “تشعر وكأنها في بيتها”.

وأضاف: “نحن نحب كل شيء”. “ليس فقط زملاء الفريق، بل المنظمة، ولكن أيضًا المشجعين. الدعم الذي يقدمونه لنا يومًا بعد يوم في ليلة سيئة أو ليلة سعيدة. إنهم هناك لدعمنا. أشعر أن الناس حقيقيون. من الجيد دائمًا أن يكونوا حولنا، ولطفاء معنا. وهذا يجعلنا نريد البقاء”.

لا هو ولا Brayden Schenn – اللذين تم الحصول عليهما في الموعد النهائي للتجارة يوم الجمعة – لديهما أي مخاوف بشأن كون مجموعات مهاراتهما المماثلة زائدة عن الحاجة.

قال شين: “ما أعرفه عن لعبته هو أنه عندما تلعب معه في إحدى الليالي، فلن تحصل على ليلة سهلة”. “إنه قوي في نقاط المواجهة، ويلعب دفاعًا قويًا، وهو في كل مكان.”

الخط الأمامي الوحيد الذي بقي على حاله منذ ليلة الخميس كان باجو مع أندرس لي وسيمون هولمستروم.

انتقل إميل هاينمان إلى الخط العلوي مع تمركز بو هورفات معه وماثيو برزال. تحول كال ريتشي إلى الجناح في الخط الثاني، مع وجود شين في الوسط وأوندريج بالات في الجناح المقابل.

عاد أنتوني دوكلير إلى التشكيلة ليلعب في الخط الرابع على الجانب الأيسر من كيسي سيزيكاس ومارك جاتكومب، بينما انسحب كايل ماكلين باعتباره خدشًا صحيًا.

قال ريتشي عن لعب الجناح: “الأمر ليس مختلفًا تمامًا”. “أعتقد، من الواضح، أنه إذا عدت أولاً إلى منطقة D، فأنت لا تزال الرجل المنخفض وأشياء من هذا القبيل. بالنسبة لي، هذا لا يغير الكثير من لعبتي، لأكون صادقًا. وهذا يعني فقط مواجهات أقل و(شين) أحد أفضل اللاعبين في المواجهة في الدوري.”

تحول هولمستروم إلى الرقم 92 لاستيعاب شين، الذي احتفظ بالرقم 10 الذي ارتداه طوال حياته المهنية.

قال شين: “لقد كلفني ذلك قليلاً”.