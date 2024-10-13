سكان الجزيرة محاطون بالنجوم ويظلون يبحثون عن الفوز الأول

دالاس – لم يحن وقت فحص القناة الهضمية لسكان الجزيرة بعد مباراتين فقط. لكن هذا ليس بعيدًا جدًا بعد 120 دقيقة جماعية من لعبة الهوكي في الموسم العادي والتي نادرًا ما بدا سكان الجزيرة منظمين ومتماسكين كما فعلوا خلال معظم فترة ما قبل الموسم.

تحمل خسارة يوم السبت 3-0 أمام دالاس أسوأ جوانب هزيمة يوم الخميس أمام يوتا، حيث اتسمت بالارتباك والافتقار إلى التماسك الهجومي، مع وجود عدد قليل من الأخطاء التي جعلت تحقيق الفوز ممكنًا.

والأسوأ من ذلك أن معظم الإيجابيات من خسارة الوقت الإضافي 5-4 جعلت الرحلة التي استغرقت أربع ساعات إلى دالاس متأخرة، في انتظار حتى الشوط الثالث.

وقال كايل بالميري: “إنه موسم طويل”. “من الواضح أنها ليست بداية حلم. لم يكن هذا ما كنا نفكر فيه خلال المعسكر، ولكن ها نحن ذا.”

قد يكون – على الأرجح – مجرد صدأ في بداية الموسم. لكن هذه المباريات لها أهميتها، والجدول الزمني لا يرحم، ويعمل سكان الجزيرة على ضيق الوقت، حتى لو لم يكن الأمر كذلك حقًا بعد خوض مباراتين.

إن الجدول الزمني المبكر الصعب، مع التوقف في كولورادو وسانت لويس قبل العودة إلى الوطن، لن يوفر الكثير من الراحة.

عندما تولى باتريك روي المسؤولية الموسم الماضي، كانت إحدى عباراته المميزة هي أنه يتعين على سكان الجزيرة تحويل القرص إلى “وحدة من خمسة” – وهو ما يعني أن المهاجمين بحاجة إلى دعم رجال الدفاع، بدلاً من الوقوف في الجهة المقابلة. الخط الأزرق وانتظار تمريرة 100 قدم.

تميزت هاتان المباراتان الأوليتان بالكثير من التمريرات لمسافة 100 قدم.

كانت هناك أيضًا لحظات من الارتباك في المنطقة الدفاعية، حيث لا يبدو الأمر كما لو أن الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن يكونوا فيه.

بدا هدف دالاس الأول في تلك الليلة، حيث أطلق تايلر سيجوين كرة حرة في الفتحة مع بو هورفات في المنطقة الحرام، وكأنه مثال كتابي.

ثم كانت هناك مشكلة إدارة القرص، وهي مشكلة ثابتة عند محاولة الخروج من المنطقة الدفاعية والتي ترتبط مباشرة بالقضيتين المذكورتين أعلاه.

وأدى ذلك أيضًا إلى تسجيل هدف في مرماه، حيث أعطى ماكس تسيبلاكوف – الذي تولى بالميري المسؤولية عنه – نظرة لجيمي بن حولها ليجعل النتيجة 2-0 في الساعة 10:58 من الثانية.

لا يبدو أن الخط العلوي، وهو نقطة مضيئة يوم الخميس، سيكون على نفس الصفحة لفترة طويلة جدًا من يوم السبت.

وهذا، في الإنصاف، ذهب إلى الجميع تقريبا. وكذلك الأمر بالنسبة لعدم القدرة على الدخول عندما تمكنوا من الاحتفاظ بالعفريت في منطقة الهجوم لأي فترة زمنية لاحقة.

وقال روي: “إذا تمكنا فقط من إصلاح حجم مبيعاتنا الخارجة من تغطية المنطقة “D”، فسنكون على ما يرام”. “اعتقدت أننا فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة.”

إن الاحتفاظ بفريق نجوم قوي للغاية بـ 27 تسديدة فقط سيكون على رأس تلك القائمة، ولم يستسلم سكان الجزيرة – على الرغم من أنهم لم يتقدموا بشكل هجومي إلا بعد فوات الأوان – من قبل دالاس.

لكن من الصعب أن تشعر بالرضا حيال ذلك عندما استغرق الأمر حتى الشوط الثالث لبدء اللعب بشكل متماسك وإجبار حارس مرمى دالاس جيك أوتينجر على العمل.

حصل Oettinger، الذي حصل على 33 تصديًا، على قفازه ليحرم هورفات في وقت مبكر من الشوط الثالث فيما كانت أفضل فرصة لسكان الجزيرة في تلك الليلة حتى تلك اللحظة، مما أدى إلى قمع التقدم قبل أن يبدأ بالفعل.

في وقت لاحق من هذه الفترة، ضرب هورفات الحديد، وانتهى به الأمر في النهاية الخاطئة لفرصة أخرى من الدرجة الأولى.

وأبرم Seguin الصفقة بهدف خالي من الشباك قبل الدقيقة الأخيرة من اللعب.

قال بالميري عن أوتينجر: “لقد كان ينقذ الكرة للمرة الأولى”. “أعتقد أنه ربما كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل قليلاً للوصول إلى الفرص الثانية. كان لدينا الكثير من الطلقات ولكن بعضها كان مجرد نوع من الخارج. كان من الممكن أن يجعل الأمر أكثر صرامة عليه.”

الوقت مبكر للجميع، وقد مر النجوم – الذين وصلوا إلى نهائيات المؤتمر الغربي في الربيع الماضي – بلحظات من الصدأ والارتباك أيضًا.

إن العمل على تحقيق ذلك هو اسم اللعبة في أكتوبر، وإذا كان الجميع يبذلون قصارى جهدهم في النصف الثاني من الموسم وما بعده، فهذا هو ما يهم.

ومع ذلك، سمح سكان الجزيرة للموسم بالابتعاد عنهم في وقت مبكر من 2021-2022.

وقد تطلب العامان الأخيران دفعات متأخرة لإجراء التصفيات بعد سقوط الفريق في حفرة خلال النصف الأول من الموسم.

هذا العام، كان من المفترض أن يكون شعار المعسكر التدريبي مختلفًا. حتى الآن، يبدو أن هذا طلب صعب.