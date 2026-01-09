سكان الجزيرة يتركون بو هورفات المصاب في نيويورك لبدء الرحلة البرية

ناشفيل ، تينيسي – عكس سكان الجزيرة خطتهم المتمثلة في سفر بو هورفات طوال الرحلة البرية المكونة من سبع مباريات والتي بدأت في ناشفيل يوم الخميس ، وبدلاً من ذلك ترك رجل الوسط في نيويورك حيث يسهل عليه الحصول على العلاج من إصابته في الجزء السفلي من الجسم ، قال المدير العام ماتيو دارش يوم الخميس قبل هزيمة سكان الجزيرة بركلات الترجيح 2-1 أمام بريداتورز.

على الأقل في رواية دارش، لم يكن الأمر يبدو وكأنه نكسة لهورفات. لا يزال الباب مفتوحًا أمام هورفات للانضمام إلى الرحلة الجارية والتي تستمر لمدة أسبوعين، أو حتى اللعب في نهايتها.

وقال دارش عن هورفات الذي سيمثل فريق كندا في ميلانو: “أتوقع بالتأكيد عودته قبل فترة التوقف الأولمبي”. “أود أن أفعل ذلك في نهاية هذه الرحلة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه ليست نهاية العالم. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر جيد بالنسبة لنا. نريد التأكد من أننا نفعل ذلك بشكل صحيح حتى لا يتراجع خطوة إلى الوراء”.

إذا التقى هورفات بسكان الجزيرة في مكان ما، قال دارش أنه من المفترض أن يكون ذلك في النصف الثاني من الرحلة.

وقال دارش إن إصابة هورفات الحالية، والتي يبدو أنها مرتبطة بجانبه الأيسر، “مشابهة دون أن تكون مرتبطة بالضرورة” بالمشكلة التي أبعدته عن خمس مباريات في ديسمبر/كانون الأول قبل أن يتعرض للإصابة مرة أخرى في يوم رأس السنة الجديدة.

وقال دارش: “يعتقد أطباؤنا أن هناك فرصة قوية لحدوث ذلك (في كلتا الحالتين).” “لم يعد مبكرًا جدًا. كانت تلك مباراته (الرابعة)، حتى في الأيام القليلة الماضية (مسبقًا) لم يكن يتلقى العلاج من الإصابة السابقة. إنه مجرد حظ سيء أن يحدث ذلك لنفس الجزء من الجسم”.

من المفترض أن يلعب ديفينسمان أشعيا جورج، الذي كان يعاني من إصابة في الجزء السفلي من الجسم في بريدجبورت، في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لدارش.

ألكساندر رومانوف (الكتف الأيمن) لم يبدأ بعد في التزلج بمفرده. وقال دارش إنه “يتقدم بشكل جيد حقًا” وهناك فرصة لعودة رومانوف لخوض جولة فاصلة محتملة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيميون فارلاموف سيعود من إصابة في الركبة، ومتى قد يحدث ذلك. يواصل فارلاموف العمل بمفرده وقد بدأ مؤخرًا في التراجع بشكل أكبر، لكن دارش قال إن الروسي لا يأخذ في الاعتبار تخطيطه في مركز حارس المرمى.

وقال دارش: “حالته لن تؤثر على ما أفعله مع ديفيد (ريتيتش) الآن لأنه ليس لدينا نهاية للعبة الآن مع فارلي”.

مثل أندرس لي وجان غابرييل باجو، لم يبدأ دارش بعد في مناقشة التمديد مع ريتيتش، الذي وقع على صفقة لمدة عام واحد في الموسم الماضي.

بدأ ريتيتش في الشباك ضد بريداتورز. قال المدرب باتريك روي إن سكان الجزيرة قرروا أنه سيلعب قبل عودة إيليا سوروكين من الإصابة بـ 44 تصديًا يوم الثلاثاء، لعدم الرغبة في زيادة العبء على سوروكين على الفور.