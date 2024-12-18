سكوتي شيفلر وروري ماكلروي يفوزان على بروكس كوبكا وبريسون ديشامبو في المواجهة

شمال لاس فيجاس، نيفادا – لم يتأخر سكوتي شيفلر وروري ماكلروي أبدًا واحتاجا إلى 14 حفرة فقط للتغلب على بروكس كوبكا وبريسون ديشامبو من LIV Golf في معرض مخصص للتلفزيون ليلة الثلاثاء أعطى المشجعين فرصة لمشاهدة جولة PGA و LIV النجوم معًا لأول مرة خارج التخصصات.

قم بإعداد واحدة لجولة PGA، على الرغم من أنه كان من الصعب أخذ هذا الأمر على محمل الجد لأنه كان يتعلق بالعرض أكثر، تحت الأضواء في Shadow Creek في درجات حرارة شديدة البرودة، كان DeChambeau يرتدي سترة منتفخة كبيرة الحجم حتى قبل غروب الشمس.

كان هناك القليل من المزاح، بدا وكأنه رباعي عادي في عطلة نهاية الأسبوع.

أما لعبة الجولف فكانت من جانب واحد.

لم يقود لاعبو LIV Golf أيًا من المباريات مطلقًا.

كان التنسيق عبارة عن نقطة واحدة لمباراة أربع كرات من ستة حفر، ونقطة واحدة لمباراة رباعية من ستة حفر ونقطة واحدة لكل من الفردي خلال الثقوب الستة الأخيرة.

خرج ماكلروي بإطلاق النار وأطلق تسديدة المباراة بتسديدة نسر يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا في الحفرة الرابعة من طراز par-5 مع وجود ديشامبو في مكان قريب بالفعل في اثنتين.

ولكن بعد ذلك أخطأ ديشامبو محاولته للنسر وكان فريق جولة PGA في طريقه، وفاز في أربع ثقوب.

قال شيفلر: “كانت بداية روري رائعة بالنسبة لفريقنا”.

كانت الجولات الرباعية متقاربة وبدا أن المباراة قد تنتهي بالتعادل حتى أرسل ديشامبو تسديدة طائر طويلة في الحفرة الأخيرة على بعد حوالي 10 أقدام، وأخطأ كوبكا في العودة لشبح ثلاثي الضربات أعطى جولة PGA الصدارة نقطة أنه في حاجة إليها.

لم يتأخر شيفلر وماكلروي أبدًا في الفردي وانتهت المباراة في الحفرة السادسة عشرة دون أن يحصل المشاهدون على فرصة لرؤية التوقيع المميز في المركز 3 في المركز السابع عشر في شادو كريك.

وما أثبته ذلك لم يكن أكثر من أن الأغنياء يزدادون ثراءً. فاز كل من شيفلر وماكلروي بمبلغ 5 ملايين دولار مدفوعة بالعملة المشفرة، مما يضيف إلى عام شيفلر المذهل الذي فاز فيه بما يزيد قليلاً عن 62 مليون دولار.

كان كل من شيفلر وماكلروي يحققان الانتصارات – شيفلر في جزر الباهاما قبل أسبوعين، وماكلروي في الجولة النهائية للجولة الأوروبية في دبي الشهر الماضي.

ولم يتنافس أي من ديشامبو وكويبكا منذ أنهت LIV Golf موسمها في 22 سبتمبر.

وقال ديشامبو: “أود أن أحصل على فرصة أخرى”. “لقد كان الأمر بمثابة معركة وسادة بالنسبة لنا.”