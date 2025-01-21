سلبيات شراء عقار موصم بماضيه

في بعض الأحيان، قد تجد منزلًا رائعًا مدرجًا بسعر لا يهزم. ومع ذلك، بعد مزيد من الاستكشاف، ستدرك غالبًا أن هذا العقار هو “ملكية موصومة”. وبعبارة أخرى، قطعة الأرض التي لا يقبلها إلا القليل لأسباب أخرى غير عيوب صفاتها المادية. وهذا يطرح السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يخفض ملكية جميلة إلى مثل هذه الحالة المشكوك فيها، وهل يجب أن يثير ذلك غضبك بشأن شرائها؟ تنبيه للحرق: ينبغي ذلك، خاصة إذا كنت تخطط لإعادة بيع العقار في المستقبل المنظور. ولكن لمعرفة التفاصيل الكاملة، تابع المقابلة الحصرية التي أجرتها House Digest مع Joy Aumann، سمسار عقارات مرخص (CIPS)، ومصمم ديكور داخلي، ومؤسس مشارك لموقع LUXURYSOCALREALTY.com.

يسلط أومان الضوء على أن ارتباط الممتلكات السابقة بنشاط إجرامي (مثل تصنيع المخدرات أو القتل) أو المأساة العاطفية (مثل الانتحار) يمكن أن يجعلها موصومة، خاصة إذا تلقت تغطية إعلامية. وأضافت أنه بالمثل، فإن “العقارات ذات التاريخ المثير للجدل، مثل كونها سجنًا سابقًا، أو الارتباط بشخصية سيئة السمعة ذات سمعة سلبية” لا تثير سوى القليل من الاهتمام. وذلك لأنه “قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص فصل الممتلكات عن تاريخها، ويخشون الارتباط بها”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الممتلكات الملوثة سابقًا بالأسبستوس أو العفن أو الرصاص أو أي خطر بيئي آخر يعرض الصحة والسلامة للخطر، يُنظر إليها بشكل سلبي. على الرغم من أن البائعين يحاولون تحييد هذه العوامل عن طريق خفض أسعار المنازل، إلا أن هناك المزيد مما يجب مراعاته.

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