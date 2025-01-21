سلبيات شراء عقار موصم بماضيه

في بعض الأحيان، قد تجد منزلًا رائعًا مدرجًا بسعر لا يهزم. ومع ذلك، بعد مزيد من الاستكشاف، ستدرك غالبًا أن هذا العقار هو “ملكية موصومة”. وبعبارة أخرى، قطعة الأرض التي لا يقبلها إلا القليل لأسباب أخرى غير عيوب صفاتها المادية. وهذا يطرح السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يخفض ملكية جميلة إلى مثل هذه الحالة المشكوك فيها، وهل يجب أن يثير ذلك غضبك بشأن شرائها؟ تنبيه للحرق: ينبغي ذلك، خاصة إذا كنت تخطط لإعادة بيع العقار في المستقبل المنظور. ولكن لمعرفة التفاصيل الكاملة، تابع المقابلة الحصرية التي أجرتها House Digest مع Joy Aumann، سمسار عقارات مرخص (CIPS)، ومصمم ديكور داخلي، ومؤسس مشارك لموقع LUXURYSOCALREALTY.com.
يسلط أومان الضوء على أن ارتباط الممتلكات السابقة بنشاط إجرامي (مثل تصنيع المخدرات أو القتل) أو المأساة العاطفية (مثل الانتحار) يمكن أن يجعلها موصومة، خاصة إذا تلقت تغطية إعلامية. وأضافت أنه بالمثل، فإن “العقارات ذات التاريخ المثير للجدل، مثل كونها سجنًا سابقًا، أو الارتباط بشخصية سيئة السمعة ذات سمعة سلبية” لا تثير سوى القليل من الاهتمام. وذلك لأنه “قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص فصل الممتلكات عن تاريخها، ويخشون الارتباط بها”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الممتلكات الملوثة سابقًا بالأسبستوس أو العفن أو الرصاص أو أي خطر بيئي آخر يعرض الصحة والسلامة للخطر، يُنظر إليها بشكل سلبي. على الرغم من أن البائعين يحاولون تحييد هذه العوامل عن طريق خفض أسعار المنازل، إلا أن هناك المزيد مما يجب مراعاته.
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يمكن أن يؤدي شراء عقار موصوم إلى انخفاض قيمة إعادة البيع
الماضي المأساوي للمنزل يمكن أن يطغى على مستقبله، حتى لو لم يزعجك. في محادثتها الحصرية مع House Digest، تشرح جوي أومان، “المشكلة الأكثر وضوحًا التي قد يواجهها المشتري هي انخفاض قيمة إعادة البيع.” في الأساس، أي تصور سلبي حول العقار يجعل الناس مترددين بشأن الاستثمار، مما يجعل بيعه صعبًا. وتوضح قائلة: “من المحتمل أنك ستواجه اهتمامًا محدودًا بالمشتري، مما يجعل التفاوض أكثر صعوبة وسيؤثر في النهاية على الربح الذي تحققه من استثمارك”. في أسوأ الظروف، قد تضطر إلى إعادة بيع العقار بخصم كبير أو خسارة كبيرة.
لئلا تفكر في اللعب بذكاء، والتعامل مع وصمة العار كأي معلومات ملكية مهمة أخرى لا تستطيع مواقع قوائم العقارات إخبارك بها – فلماذا يجب عليك بوصفك البائع؟ – إعادة النظر. “عليك أن تعلم أنه في بعض الولايات القضائية، هناك بعض الوصمات التي يتعين عليك، بصفتك البائع، قانونًا الكشف عنها للمشترين المحتملين. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تواجه تعقيدات قانونية خطيرة في المعاملات العقارية المستقبلية،” يحذر أومان. على سبيل المثال، في كاليفورنيا، يحق للمشتري معرفة ما إذا كان شخص ما قد توفي في منزل خلال السنوات الثلاث الماضية. على العكس من ذلك، إذا قمت بتحويل العقار الذي اشتريته إلى منزلك الدائم، فقد تواجه صعوبات أثناء التقدم بطلب للحصول على رهن عقاري أو يتم فرض أقساط تأمين أعلى. ويؤكد أومان أن هذا ينطبق بشكل خاص على المنازل التي لها تاريخ عنيف أو مخدرات. إن مراعاة الإصلاحات والسلامة الشخصية للممتلكات المتضررة هيكليًا أو الملوثة أمر بالغ الأهمية لتجنب تجاوز التكاليف.
هل يجب عليك شراء عقار موصوم؟
ليس كل شيء بمثابة علامة حمراء في هذه المعادلة المالية، كما تضيف جوي أومان في مقابلتها الحصرية مع هاوس دايجست، “مع الممتلكات الموصومة، لديك، كمشتري، القدرة على المساومة”. في المقابل، سيرغب البائع في إنهاء الصفقة بسرعة نظرًا للارتباط السلبي، وسيكون أكثر استعدادًا للتفاوض على سعر أقل. حتى في أسواق الإسكان الأكثر سخونة في الولايات المتحدة، سيكون هناك قدر أقل من المنافسة بين المشترين للتعامل معها. ويضيف أومان: “هناك أيضًا فرصة لتحقيق مكاسب في الأسهم”. “إذا كنت قادرًا على شراء العقار بخصم كبير، فلديك فرصة لبناء رأس المال بسرعة – خاصة إذا كنت قادرًا على معالجة وصمة العار لتحسين جاذبية العقار وراغبًا في ذلك.”
إذًا، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان المضي قدمًا في عملية شراء عقار موصومًا بالعار أمرًا صحيحًا؟ “أول شيء يجب فعله هو التفكير فيما إذا كان هذا العقار سيكون منزلًا شخصيًا أم استثمارًا طويل الأجل”، يوصي أومان. ثم ضع في الاعتبار “المخاطر أو التكاليف الخفية المرتبطة بالممتلكات التي لا ترغب في التعامل معها.” ولهذا السبب، يقترح أومان توظيف محترفين مثل المفتشين ذوي السمعة الطيبة، ووكلاء العقارات ذوي الخبرة، والمحامين العقاريين، حيث أن لديهم مقياسًا أفضل للتصحيح (أو عدم الرجوع) عن وصمة العار المصاحبة. أينما كان قابلاً للإصلاح، قارن سعر الشراء بالسعر النهائي، بما في ذلك أي إصلاحات وتكاليف الحماية المستقبلية (خاصة الفيضانات والحرائق والنفايات السامة)، وقم بإجراء مكالمتك وفقًا لذلك. بالطبع، يشير أومان إلى أن السلامة الجسدية تستحق الاهتمام أيضًا؛ يجب عليك الموازنة بين المخاطر الصحية التي تأتي من التعرض للنفايات السامة أو الأسبستوس مقابل أي مدخرات مالية قد تحققها.