سلسلة جديدة تجلب المزيد من نفس الشيء بالنسبة إلى Mets ‘Flailing Bullpen

إذا استمر Mets في نفخ الخيوط مثل هذا ، فسوف يفجرون الموسم بأكمله.

أظهرت خسارة ليلة الجمعة 11-9 أمام Mariners في Citi Field مثالًا آخر على عجز Mets عن حماية المقدمة في شهر تم امتلاكها بالكامل. لم يكن ذلك مرة واحدة فقط ، ولكن مرتين في هذه القضية عالية الدرجات في التدفق.

لقد فجر الثيران غير الأمازين 11 خيوطًا في سبع مباريات متتالية.

هذه هي المرة الثانية في السنوات الـ 17 الماضية التي سعلها فريق Mets في سبع مسابقات متتالية. كانت آخر مرة كان فيها امتدادًا مثل هذا عندما قاموا بتنفيذ تقدم في ثماني مباريات متتالية في حملة مفقودة 2023.

وقال المدير كارلوس ميندوزا بعد المباراة “خلاصة القول ، يجب أن نبدأ اللعب بشكل أفضل”. “خاصةً عندما تحصل على زمام المبادرة ، يجب أن نكون قادرين على إغلاق هذه الألعاب. ومرة أخرى ، الكثير من المواهب هناك. أنت تتحدث عن 6-7 شباب يتمتعون بخبرة ختامية ويكونون قادرين على الحصول على آخر ثلاثة أعوام من اللعبة … إنهم يمرون بها الآن ومثلما سأستمر في القول ، إن مهمتنا هي العودة إلى المسار الصحيح.”

بعد أن فقدوا تقدمهم المدير العام إلى هوميروس الذي يديره كال رالي في السطح الثاني في الحقل الأيسر في الشوط الثالث ، جاء انهيار Mets مباشرة على جديلة في الشوط السابع. قد تضاءل الصدارة التي قاموا بها في المركز الرابع إلى واحد ، 6-5 ، ودخلوا في المركز السابع ، ولكن لم يتمكن Mets من التمسك بأي ميزة مؤخرًا ، بغض النظر عن الحجم.

رايان هيلسلي ، الذي كان ينطلق في المركز الثامن في خسارة يوم الخميس أمام الشجعان ، واجه ثلاثة مقاتلين فقط حيث قام المارينز بضرب اثنين من الزوجي لربط المباراة في 6-6.

تعرجت Mets في النهاية من الشوط السابع المتخلف 10-6.

فلماذا استمر هذا في الحدوث؟

قال فرانسيسكو ليندور: “لقد طرحنا جميعًا هذا السؤال”. “من الصعب الإشارة إلى شيء واحد ، كما تعلمون؟ نحن نحاول جميعًا الفوز بألعاب الكرة. كل ما يمكنني التفكير فيه الآن هو أننا لا ننقر في نفس الوقت ، والفريق الآخر يتفوق علينا. مندي على حق ، لدينا الكثير من المواهب. لدينا الكثير من الأشخاص الطيبين هنا.

“لدينا امتداد صعب ، لا نواجه موسمًا فظيعًا. كل شخص لديه شعور بالإلحاح لمحاولة الخروج منه. بطريقة ما ، لم نخرج إلى حد ما في نهاية اليوم.”