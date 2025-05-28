سلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي اضطرت لتغيير قائمتها بعد قاعدة الطعام الجديدة من روبرت ف. كينيدي جونيور

كجزء من مهمة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور لجعل أمريكا صحية مرة أخرى ، أعلن عن خطة في أبريل للتخلص التدريجي من الأصباغ الاصطناعية من الأطعمة. سيتم حظر الأصباغ المستندة إلى البترول مثل الحمضيات الأحمر رقم 2 و Orange B في غضون بضعة أشهر ، وسيتم القضاء على ستة أصباغ اصطناعية أخرى بحلول نهاية عام 2025. ألغت إدارة الغذاء والدواء موافقتها على Red 3 في يناير. يُطلب من مصنعي الأغذية استبدال هذه الأصباغ بالمكونات الطبيعية.

دفعت الخطة إلى Burger In-N-Out لضبط بعض المكونات في قائمتها الحالية. في منشور على Instagram ، قالت الشركة إنها حلت محل صبغة Red 40 في اهتزاز الفراولة وعصير الليمون الوردي مع بيتا كاروتين وعصير الخضار. Red 40 هي واحدة من الأصباغ المقرر أن يتم التخلص منها بحلول نهاية العام.

وقال كينيدي: “هذه المركبات السامة لا تقدم أي فائدة غذائية وتشكل مخاطر حقيقية وقابلة للقياس على صحة أطفالنا وتنمية”. تتعاون إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أيضًا مع المعاهد الوطنية للصحة للنظر عن كثب في آثار الإضافات الغذائية على صحة الإنسان.