سلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي اضطرت لتغيير قائمتها بعد قاعدة الطعام الجديدة من روبرت ف. كينيدي جونيور

كجزء من مهمة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور لجعل أمريكا صحية مرة أخرى ، أعلن عن خطة في أبريل للتخلص التدريجي من الأصباغ الاصطناعية من الأطعمة. سيتم حظر الأصباغ المستندة إلى البترول مثل الحمضيات الأحمر رقم 2 و Orange B في غضون بضعة أشهر ، وسيتم القضاء على ستة أصباغ اصطناعية أخرى بحلول نهاية عام 2025. ألغت إدارة الغذاء والدواء موافقتها على Red 3 في يناير. يُطلب من مصنعي الأغذية استبدال هذه الأصباغ بالمكونات الطبيعية.
دفعت الخطة إلى Burger In-N-Out لضبط بعض المكونات في قائمتها الحالية. في منشور على Instagram ، قالت الشركة إنها حلت محل صبغة Red 40 في اهتزاز الفراولة وعصير الليمون الوردي مع بيتا كاروتين وعصير الخضار. Red 40 هي واحدة من الأصباغ المقرر أن يتم التخلص منها بحلول نهاية العام.
وقال كينيدي: “هذه المركبات السامة لا تقدم أي فائدة غذائية وتشكل مخاطر حقيقية وقابلة للقياس على صحة أطفالنا وتنمية”. تتعاون إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أيضًا مع المعاهد الوطنية للصحة للنظر عن كثب في آثار الإضافات الغذائية على صحة الإنسان.
كيف قد تؤثر أصباغ الطعام على الصحة
غالبًا ما يضيف مصنعو الأغذية تلوينًا اصطناعيًا للأطعمة والمشروبات لجعلها أكثر جاذبية بصريًا. على سبيل المثال ، قد يكون آيس كريم شوكولاتة النعناع مصبوغًا باللون الأخضر ، على الرغم من أن زيت النعناع واضح. على الرغم من أن إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تتطلب أدلة على أن إضافة ألوان آمنة ، فإن الأبحاث الناشئة تثير مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه الأصباغ الاصطناعية على الصحة ، وخاصة عند الأطفال. تم بالفعل حظر بعض هذه الإضافات الغذائية في أوروبا ، ولكن ليس في الولايات المتحدة.
فحصت مراجعة 2024 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة 15 دراسة حول آثار الألوان الغذائية الاصطناعية فيما يتعلق باضطراب طيف التوحد (ASD) واضطراب فرط النشاط في نقص الانتباه (ADHD). وقد تبين أن بعض هذه الأصباغ تضر بالكلى والكبد وتسبب الإجهاد التأكسدي في الخلايا ، والتي قد تسهم في مشاكل النمو العصبي عند الأطفال. بعض الإضافات ، وخاصة الحمراء 3 والأصفر 5 ، قد تزيد من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
يمكن أن تحتوي أصباغ الطعام القائمة على البترول أيضًا على كميات ضئيلة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص والكادميوم. يمكن أن تتداخل هذه المعادن مع قدرة الجسم على امتصاص الزنك ، وهو معدن يساعد على القضاء على المعادن السامة. إذا كانت مستويات الزنك منخفضة باستمرار ، فقد تتراكم المعادن الضارة في الجسم.
بالإضافة إلى المخاوف السلوكية ، ربطت بعض دراسات الحالة الأصباغ الاصطناعية بالحساسية والربو وقضايا القلب والسمنة. الأطفال معرضون بشكل خاص لهذه الآثار بسبب حجم الجسم الأصغر والاستخدام المتكرر لهذه الإضافات في الأطعمة المستهدفة لهم.
ما الذي قد يحل محل إضافات الطعام الاصطناعية
لقد تم التخلص التدريجي من Burger In-N-Out من مكونات معينة من قائمتها على مدار السنوات القليلة الماضية ، حتى دون مطالبة بذلك. في عام 2017 ، بدأت الشركة في استبدال شراب الذرة عالي الفركتوز والنكهات الاصطناعية في اللبن. إنه يستخدم الآن ستيفيا بدلاً من السكرالوز أو السكرين كحلقة غير متوفرة. تمت إزالة Yellow 5 من انتشار العلامة التجارية والفلفل الحار والمخللات والكركم الآن لتلوين هذه الأطعمة. في المستقبل القريب ، تخطط In-N-Out أيضًا لتحديث وصفة الكاتشب الخاصة بها عن طريق استبدال شراب الذرة عالي الفركتوز بالسكر ويستكشف زيوتًا بديلة لبطاطسها المقلية.
نظرًا لقوانين كاليفورنيا الأخيرة التي تحظر بعض الأصباغ والإضافات الغذائية ، فإن العديد من الشركات المصنعة للأغذية تسعى للحصول على بدائل لهذه المكونات. وفقًا لمعالجة الأغذية ، يمكن استخدام مقتطفات من البنجر والرمان والطماطم لاستبدال Red 3 و Red 40. قد يتم استبدال الأصفر 6 بمصطلحات طبيعية مثل الكركم أو الجزرة أو اليقطين. بينما لا يزال يتم تطوير بدائل لـ Blue 2 ، تُظهر سبيرولينا الوعد كبديل للأزرق 1. يمكن تحقيق التلوين الأخضر عن طريق مزج الألوان الأساسية الطبيعية. من المتوقع أن توافق إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أربعة أصباغ طبيعية جديدة قريبًا وتهدف إلى تتبع الموافقة على بدائل طبيعية إضافية.