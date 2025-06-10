سمكة أقل من مستوى الزئبق لها أوميغا 3s أكثر من الجوز

يمكن لتناول المزيد من الأسماك أن يفعل الكثير لصحتك ، وذلك بفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية. يعد Fish أيضًا خيارًا رائعًا إذا كنت تحاول خفض نسبة الكوليسترول لأنها أقل في الدهون المشبعة من اللحوم وبعض أنواع الدواجن. توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع.
فلماذا لا تأكل أكثر من ذلك؟ يمكن أن تحتوي الأسماك على مستويات متفاوتة من الزئبق ، والتي قد تضر بالكليتين والجهاز العصبي وحتى بشرتك. في حين أن الزئبق يحدث بشكل طبيعي ، فإن التلوث الصناعي يضيف المزيد منه إلى الهواء. عندما يستقر في مسطحات من الماء ، تمتص الأسماك في أنظمتها – وخاصة الأسماك الأكبر التي تأكل أصغر.
يعد الروبيان والتونة الخفيفة والسلمون من أكثر أنواع الأسماك صحة ، ولكن قد ترغب أيضًا في تجربة الرفع. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يبلغ متوسط الرنجة 0.078 جزء في المليون من الزئبق. حزم فيليه الرنجة الأطلسي 143 غرام في 2.98 جرام من أوميغا 3-أكثر بقليل من 2.5 جرام في أوقية من الجوز.
قد تحمي Omega-3S من Herring الدماغ
شق Mercury طريقه إلى أنظمتنا الغذائية من خلال كل من الزراعة والصناعة ، وفقًا لمقال صدر عام 2003 في مجلة التغذية. تم استخدام ميثيل الزئبق في المزارع في أوائل القرن العشرين لتدمير الفطريات التي يمكن أن تسبب المرض. كان التسمم بالزئبق نادرًا ولكنه حدث بين بعض عمال المصانع ، الذين عانوا من الخدر ، وصعوبة المشي والتحدث ، وفقدان الرؤية وسمع. لم يكن حتى من منتصف إلى أواخر القرن العشرين أن تفشي التسمم بالزئبق تم تتبعه للأشخاص الذين يتناولون الخبز المصنوع من القمح الملوث.
انتهى أحد المصانع التي استخدمت الزئبق في تلويث المحيط بالمنتج الثانوي ميثيل الزئبق ، والأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب كانوا يأكلون الكثير من الأسماك في تطوير مشاكل عصبية. استغرق الأمر سنوات قبل أن يكتشف الباحثون كيف يتراكم الزئبق في السلسلة الغذائية ويتراكم في البشر مع مرور الوقت.
ومع ذلك ، قد تساعد بعض العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك في الحد من أضرار عطارد ، خاصة في دماغ الرضيع النامي. يعد حمض الأحماض الدهنية أوميغا 3 (DHA) أمرًا حيويًا لبناء خلايا الدماغ ، وعندما تأكل الأم نظامًا غذائيًا غنيًا بـ DHA ، يمكنها نقل المغذيات إلى طفلها عبر حليب الثدي. الرنجة تحتوي على 1.6 جرام من DHA. اليود هو مغذيات أخرى يعزز الدماغ موجود في الأسماك التي تدعم نمو الدماغ الصحي.
الحديد مهم للانتباه والحركة والتعلم ، والرنجة لديها 2 ملليغرام (11 ٪ من القيمة اليومية للبالغين) من الحديد. الكولين ، المغذيات التي غالباً ما تكون موجودة في صفار البيض ، تدعم الذاكرة وتساعد على حماية الدماغ من المواد الضارة. يوفر الرنجة 22 ٪ من احتياجات الكولين اليومية.
يمكن أن تساعد أوميغا 3s في الصحة العقلية والأمراض المزمنة
أوميغا 3 في الرنجة ليست جيدة لذاكرتك وتطور الدماغ. وفقًا لمقال عام 2008 في فرضيات العلوم البيولوجية ، قد تلعب Omega-3s دورًا في تحسين الصحة العقلية. في حين أن الصحة العقلية ترتبط غالبًا بمواد كيميائية في الدماغ ، إلا أن بعض الباحثين يشيرون إلى أنه قد يكون مرتبطًا أيضًا بسوء تدفق الدم إلى الدماغ والقضايا المتعلقة بحاجز الحماية في الدماغ. قد يساعد أوميغا 3s من خلال تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب ، مما يدعم كل من تدفق الدم وسلامة حاجز الدم في الدماغ. (إليك بعض الأطعمة الأخرى الغنية بـ Omega-3.)
لحماية عقلك مع تقدمك في العمر ، من المهم عدم الابتكار على الأسماك. وجدت مقالة 2018 في المراجعة السنوية لعلوم الأغذية والتكنولوجيا أن المنخفضة من أوميغا 3s ترتبط بمخاطر أكبر من الانخفاض المعرفي والأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. يحسن أوميغا 3s إشارات الأعصاب ويساعد في الحفاظ على مرونة الغشاء في الدماغ.
يمكن أن تفيد الرنجة أيضًا صحتك العامة. تدعم أوميغا 3s صحة القلب عن طريق خفض الدهون الثلاثية والاسترخاء في الأوعية الدموية. قد يؤدي استبدال الدهون المشبعة بالأسماك مثل الرنجة إلى تقليل خطر الموت من أمراض القلب التاجية. هناك أيضًا بعض الأدلة على أن أوميغا 3s قد تساعد في خفض خطر الإصابة ببعض السرطانات عن طريق إبطاء نمو الورم وتعزيز موت الخلايا السرطانية ، على الرغم من أن نتائج البحوث مختلطة.