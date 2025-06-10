سمكة أقل من مستوى الزئبق لها أوميغا 3s أكثر من الجوز

شق Mercury طريقه إلى أنظمتنا الغذائية من خلال كل من الزراعة والصناعة ، وفقًا لمقال صدر عام 2003 في مجلة التغذية. تم استخدام ميثيل الزئبق في المزارع في أوائل القرن العشرين لتدمير الفطريات التي يمكن أن تسبب المرض. كان التسمم بالزئبق نادرًا ولكنه حدث بين بعض عمال المصانع ، الذين عانوا من الخدر ، وصعوبة المشي والتحدث ، وفقدان الرؤية وسمع. لم يكن حتى من منتصف إلى أواخر القرن العشرين أن تفشي التسمم بالزئبق تم تتبعه للأشخاص الذين يتناولون الخبز المصنوع من القمح الملوث.

انتهى أحد المصانع التي استخدمت الزئبق في تلويث المحيط بالمنتج الثانوي ميثيل الزئبق ، والأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب كانوا يأكلون الكثير من الأسماك في تطوير مشاكل عصبية. استغرق الأمر سنوات قبل أن يكتشف الباحثون كيف يتراكم الزئبق في السلسلة الغذائية ويتراكم في البشر مع مرور الوقت.

ومع ذلك ، قد تساعد بعض العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك في الحد من أضرار عطارد ، خاصة في دماغ الرضيع النامي. يعد حمض الأحماض الدهنية أوميغا 3 (DHA) أمرًا حيويًا لبناء خلايا الدماغ ، وعندما تأكل الأم نظامًا غذائيًا غنيًا بـ DHA ، يمكنها نقل المغذيات إلى طفلها عبر حليب الثدي. الرنجة تحتوي على 1.6 جرام من DHA. اليود هو مغذيات أخرى يعزز الدماغ موجود في الأسماك التي تدعم نمو الدماغ الصحي.

الحديد مهم للانتباه والحركة والتعلم ، والرنجة لديها 2 ملليغرام (11 ٪ من القيمة اليومية للبالغين) من الحديد. الكولين ، المغذيات التي غالباً ما تكون موجودة في صفار البيض ، تدعم الذاكرة وتساعد على حماية الدماغ من المواد الضارة. يوفر الرنجة 22 ٪ من احتياجات الكولين اليومية.