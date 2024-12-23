سميث وشانون شارب يردان على كيرك هيربستريت من ESPN

استمع ستيفن أ. سميث وشانون شارب إلى ما قاله زميلا ESPN كيرك هيربستريت وكريس فاولر عن القائد العالمي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

خلال حلقة “First Take” التي عُرضت يوم الاثنين، تناول سميث وشارب التعليقات التي أدلى بها هيربستريت وفاولر يوم السبت عندما أعلن الثنائي فوز ولاية أوهايو في الجولة الأولى 42-17 على تينيسي في المباراة الفاصلة لكرة القدم الجامعية، مع توسع لاعب الوسط السابق في فريق Buckeyes هيربستريت في الانتقادات استهدف المدرب الرئيسي رايان داي، موضحًا جزئيًا أن “”First Take” حاول طرده.”

قال سميث يوم الاثنين، كما غطى إعلان فظيع: “أقول أمام كليهما (هربستريت وفاولر)، توقفا، توقفا”. “… كيرك هيربستريت، “الأمر الأول يجب أن يؤدي إلى طرده.” هذا ليس صحيحا. فعلتُ. لم يكن “اللقطة الأولى” هو أنا، ستيفن أ. سأمتلك ذلك. وماذا قلت على وجه التحديد، كيرك هيربستريت، لأنه يجب عليك أن تقتبس كلامي بدقة، يا أخي، أنا أشاهدك في برنامج College Football GameDay، ولا أخطئ في اقتباسك. لا تخطئ في اقتباسي.”

يرد ستيفن أ. سميث على كيرك هيربستريت: “أوقفه…”الأمر الأول يجب أن يؤدي إلى طرده”. هذا ليس صحيحًا، لقد فعلت ذلك! ليس هذا هو أنا، ستيفن أ… لا تخطئ في اقتباسي، “هذا الرجل رايان داي، إذا لم يحصل على بطولة وطنية، فيجب عليه الرحيل”. مع… pic.twitter.com/LKU4MkQPqE – إعلان فظيع (@awfulanouncen) 23 ديسمبر 2024

ثم استذكر سميث أفكاره حول يوم الجمعة، والتي تضمنت: “إذا خرج هذا الرجل من هنا في نهاية هذا الأسبوع، فعليه أن يرحل”.

“ما قلته هو أن هذا الرجل رايان داي، إذا لم يحصل على بطولة وطنية فيجب عليه الرحيل. حتى مع تسجيلي 66-10، لم أتأتأ ولو قليلاً، ولا أتلعثم الآن. تحصل على وظيفة في ولاية أوهايو، والتي تعرفها، كيرك هيربستريت، عليك أن تهزم ميشيغان. لقد خسر هذا الرجل أربع سنوات متتالية. ثلاثة على التوالي أمام جيم هاربو وشيرون مور، حسنًا، وبعد ذلك لم تخسر فقط أربعة على التوالي أمام ميشيغان، بل وصلت إلى مباراة كرة القدم في الكلية وخرجت من تينيسي، هذا ما كنت أقوله، لا يمكنك الخسارة أمام تينيسي الآن. عليك أن تذهب للتعامل مع عملك. ويُحسب لهم أنهم فجروهم”.

على الرغم من أنه يبقى أن نرى كيف سيكون أداء داي وباكيز ضد أوريغون صاحب التصنيف الأعلى في الجولة الثانية، إلا أن سميث أبقى محادثة يوم الاثنين مركزة على الحاضر مع فاولر وهيربستريت.

“السيد. قال سميث: “فاولر، سيد هيربستريت، أحبكم يا رفاق، أقدركم جميعًا، أنتم جميعًا تقومون بعمل رائع ورائع، كما تعلمون أنني أحبكم يا كيرك، أنت تعلم ذلك، ولكن عليك أن تقتبس مني بدقة”. .

وصف هيربستريت “الهامش المجنون” خلال بث يوم السبت وسط دعوات لوظيفة داي من قبل المشجعين بعد خسارة الفريق في 30 نوفمبر أمام منافسه غير المصنف ميتشيغان.

“إن المجموعة المجنونة في ولاية أوهايو قوية مثل أي مكان في البلاد. … لا أعرف، أنا متأكد من أنهم سيكونون سعداء الليلة وسيكونون متحمسين لما فعله فريق ولاية أوهايو. لكن لا سمح الله أن يخسروا أمام أوريغون. قال هيربستريت: “قد يرغبون في إقالته مرة أخرى”.

وأضاف فاولر: “عندما تسمع النقاد على هذه الشبكة أو في أماكن أخرى يتحدثون عن ذلك على وجه اليقين، فهذا هراء بصراحة. الجمهور لا يضغط على الزناد ويتخلص من مدرب. المسؤولون يفعلون ذلك، وهم خلفه (اليوم).”

شانون شارب عن انتقاد كيرك هيربستريت لـ First Take: “إذا كنا سنكون في نفس الفريق، إذا كنا سنعمل في نفس الشبكة، فلا تفعل ذلك. كيرك، كريس فاولر، أعدك، إذا هل ذكرت من قبل أي منصة أتحدث عنها مرة أخرى “أتساءل ما هي…” pic.twitter.com/4IPLUU5rYy – إعلان فظيع (@awfulanouncen) 23 ديسمبر 2024

ثم صرح هيربستريت قائلاً: “حاول برنامج First Take طرده. لقد ظنوا أنه قد انتهى، لذا سأكون متحمسًا لرؤية ما سيتحدثون عنه يوم الاثنين بعد هذا الأداء.

لو استمع هيربستريت لسماع شارب وهو يعلق على أدائه.

“سأكون زميلًا جيدًا في الفريق. سأتركها تنزلق. الجميع في ESPN. قال شارب: “لأنك لو لم تسلك الطريق الذي سلكته، لكنت قد أشعلت مؤخراتهم”.

“أتعلمون يا رفاق، تهانينا لولاية أوهايو، لقد فزتم بالمباراة. لكن مهلا، إذا كنا سنكون في نفس الفريق، إذا كنا سنعمل في نفس الشبكة، فلا تفعل ذلك. كيرك، كريس فاولر، أعدك، إذا ذكرت أي منصة أستخدمها مرة أخرى، وتحدثت عن “أتساءل عما سيقولونه على أنه سلبية”، أعدك، ESPN ليس لديها ما يكفي من الرؤساء لإبعادي عنكم جميعًا لما سأقوله.