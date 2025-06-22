سوف تتدفق الطيور الطنانة على الزهور التي تشبه الجنية على هذه الشجيرة في الفناء الخاص بك

الطيور الطنانة هي زوار مرحب بهم في فناءك ، مما يجلب الطاقة والحيوية. من الممتع مشاهدة أجنحتهم السريعة وقدرتهم المذهلة على التوقف في الجو. لقد قيل أن الأمريكيين الأصليين نظروا إلى الطائر الطنان كعلامة على النعم السعيدة. قد ترغب في إيجاد طرق لضمان إبقاء هذه الملقحات تعود إلى حديقتك ، وهناك نبات محدد يمكن أن يساعد في ذلك. سوف يتم ربط الطيور الطنانة على الزهور التي تشبه الجنية من الشجيرة المعروفة باسم Red Fairy Duster ، حتى تتمكن من جذبها عن طريق إضافتها في الفناء أو الحديقة.
عند إنشاء حديقة الطائر الطنان الخاص بك ، يعد هذا نباتًا ممتازًا لدمجه لأسباب عديدة. يعد Red Fairy Duster (Calliandra Californica) ، الذي يطلق عليه أيضًا Baja Fairy Duster ، شجيرة رائعة المظهر لساحتك التي تنمو الزهور الحمراء العميقة ، مما يضيف لونًا ساطعًا في مساحتك الخارجية. إنه يزدهر بشكل أفضل في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 13 عامًا. إنها تنمو على مدار السنة بأشعة الشمس الكاملة أو الجزئية ، ولا تتطلب الكثير من الصيانة للصيانة ، وهو أمر رائع إذا لم تعتبر نفسك إبهامًا أخضر. إنه أيضًا نبات مرافق ممتاز لأزهار أخرى من شأنها أن تساعد في تحويل مساحتك إلى سماء الطائر الطنان.
رعاية Duster Red Fairy ، ولماذا تحبهم طيور الطنان
هناك العديد من النصائح والحيل العبقرية لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ، وإضافة هذه الشجيرة يمكن أن تكون واحدة منها. لتنمية Duster Red Fairy ، اختر بقعة في الفناء أو الحديقة التي تحصل على كمية جيدة من أشعة الشمس كل يوم (من ست إلى ثماني ساعات). حافظ على رطب المصنع حتى ينضج وسترى الطيور الطنانة تتدفق لجمع الرحيق من مجموعات شبيهة بالنقم الحمراء. في حين أن شجيرات Duster Red Fauster لا تحتاج إلى الكثير من الماء ، إلا أنها لا ينبغي أن تجف تمامًا. يمكنك سقيها بخفة خلال الأسبوع أو أداء سقي أعمق للشجيرات أثناء نوبات المجفف. المصنع منخفض الصيانة إلى حد ما ولا يتطلب التقليم ، ولكن بعض التشذيب بين الحين والآخر يساعد في تشجيع النمو.
سوف تزدهر الإزهار على مدار العام ، وأفضل الأوقات لزيارتها الطنانة في الربيع والخريف. تتمتع طيور الطنان بالرحيق الذي يأتي من الإزهار وسوف يعزز في كثير من الأحيان ، حتى أن تصبح إقليمية للشجيرة كمصدر رحيق لها. كما أنه يجذب الملقحات الأخرى التي قد تستمتع بها ، مثل الفراشات. يحب الطنان الطنانة أيضًا أزهار حمراء زاهية تقدمها الجنية. لا يمكنك أن تخطئ في إضافة هذه الشجيرة المتفتحة بألوان زاهية إلى الفناء الخاص بك ، وشنق مغذي الطائر الطنان الخاص بك في مكان قريب لإنشاء ملاذ الطائر الطنان!