سوف تتناسب هذه النباتات المصاحبة بشكل مثالي مع الغطاء الأرضي الخاص بك

Barrenwort (Epimedium) هي مجموعة من النباتات المعمرة التي تزدهر في الظل أو الضوء الخافت في المناطق من 5 إلى 8. تشكل هذه النباتات العشبية شبه دائمة الخضرة أغطية أرضية رائعة لأنها تنمو فقط على ارتفاعات تتراوح من 8 إلى 10 بوصات بينما تصل إلى عرض ما يزيد قليلا عن القدم. في الواقع، هذا غطاء أرضي سهل النمو بشكل خاص لجذور الأشجار القبيحة. توفر الشجرة الظل اللازم بينما تملأ النباتات القاحلة المنطقة بأزهار جميلة وحساسة بظلال من اللون الأرجواني أو البرتقالي أو الوردي أو الأحمر أو الأبيض أو الأصفر في الربيع. إذا كان لديك بالفعل نبتة جرداء في حديقتك أو تفكر في زراعتها وتبحث عن نباتات مصاحبة وقلوب نازفة وأجراس مرجانية وأزهار النرجس البري والزنبق والسراخس تتلاءم بشكل جيد مع هذا الاختيار. ينمو نبات الغطاء الأرضي جيدًا أيضًا مع المضيفين.

تتم الزراعة المصاحبة لعدة أسباب مختلفة. يمكن أن يساعد في ردع الآفات وجذب الحشرات المفيدة، وتنظيم الضوء، وتعزيز صحة التربة وخصوبتها، وإبعاد الأعشاب الضارة. قد ترغب في اختيار النباتات التي تكمل بعضها البعض من الناحية الجمالية، ولكن من المهم دائمًا اختيار النباتات المصاحبة التي لها نفس متطلبات النمو. على سبيل المثال، تحب نباتات الهوستا، مثل النباتات القاحلة، الظل والتربة الغنية الحمضية قليلاً والتي تستنزف جيدًا. تأتي أوراق الهوستا بدرجات متفاوتة من اللون الأخضر والذهبي والأزرق. حتى أن بعضها يحتوي على أوراق خضراء ذات حواف بيضاء أو ذات لون كريمي مع حواف داكنة. تبدو هذه الظلال جميلة إلى جانب أوراق الشجر الخضراء الزاهية والزهور الرقيقة. تعمل سرخس Glade أيضًا بشكل جيد، لأنها تتطلب تربة وتصريفًا مماثلين، ويمكن أن توفر سعفها الخضراء اللامعة ظلًا إضافيًا للنبتة القاحلة.