سوف ترامب يكسر هذا السجل إذا مات في منصبه

في نهاية أغسطس 2025 ، كان الإنترنت غارقًا في شائعات بأن التستر كان على قدم وساق. وقيل إن دونالد ج. ترامب ، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، قد مات.
وجاءت الشائعات بعد أن لاحظ المستخدمون أن ترامب ، الذي لا يمكنه عادة الانتظار للوصول إلى الكاميرات ويشكلون السرد حول إدارته ، فقد كان من الحياة العامة لعدة أيام. على الرغم من صور الرئيس للجولف خلال هذا الوقت ، استمرت الشائعات في التداول ، مما أجبر ترامب على معالجة القضية عند عودته في 2 سبتمبر ، مدعيا أنه كان في صحة مثالية وأن التكهنات كانت “أخبار مزيفة”.
إذا كانت الشائعات صحيحة ، فإن ترامب ، الذي كان في وقت كتابة هذا التقرير يبلغ من العمر 79 عامًا ، كان سيكون إلى حد بعيد أقدم رئيس أمريكي يموت في منصبه ، متغلبًا على وليام هنري هاريسون ، الذي كان يبلغ من العمر 68 عامًا عندما توفي عام 1841 ، بحلول 11 عامًا. من بين الرؤساء الثمانية الذين ماتوا في منصبه ، تم اغتيال أربعة ، بينما توفي أربعة ، بما في ذلك هاريسون ، لأسباب طبيعية.
دونالد ترامب ومسألة العمر
العمر هو موضوع عمل مع دونالد ترامب وضده في السنوات الأخيرة. وقد ساعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 على أسئلة على عصر منافسه الديمقراطي ، آنذاك-
الرئيس جو بايدن ، الذي كان بالفعل 81 في بداية العام. كان حملة ترامب ومؤيديه مرارًا وتكرارًا أن بايدن كان أكبر من أن يقضي فترة ولاية ثانية في منصبه – في الواقع ، كان سيكون أقدم رئيس على الإطلاق – وأشار إلى انخفاض القدرة على الوفاء بواجباته الرئاسية.
يبدو أن المخاوف من عمر بايدن المتقدم قد تم تبريرها خلال نقاش رئاسي بين المرشحين في يونيو 2024 ، عندما بدا بايدن مرتبكًا ومتقلبة. لقد خرج بعد فترة وجيزة من استبداله على التذكرة من قبل نائب الرئيس ، كامالا هاريس ، الذي لم يتمكن من تحدي ترامب بنجاح.
ومع ذلك ، فإن ترامب نفسه أصغر ثلاث سنوات فقط من بايدن. على الرغم من أن محاولات الديمقراطيين لتحويل مسألة العمر ضد ترامب بعد أن فشلت بايدن في نهاية المطاف فشلت في النهاية ، حيث قام بإعادة إدخال منصبه ، فقد بدأ الانتقاد في الالتزام.
يشير النقاد إلى الانخفاض المعرفي
كما هو الحال مع جو بايدن ، حدد منتقدو الرئيس دونالد ج. ترامب مناسبات متعددة يبدو أن خطابه وسلوكه يثبتان انخفاضًا في قدراته المعرفية ، مما أثار تساؤلات بشأن ملاءمته عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات التنفيذية داخل إدارته.
كانت مثل هذه الأسئلة موجودة بالفعل خلال إدارة ترامب الأولى ، وخلال ذلك الوقت واجه الادعاء بأنه “عبقري مستقر”. ومع ذلك ، خلال فترة ولايته الثانية ، نما سلوكه ، وخاصة استخدامه للكلام ، غريبًا بشكل متزايد. بالإضافة إلى حالات لا حصر لها من الرئيس ينسى الحقائق الأساسية حول العالم السياسي وإدارته الخاصة ، تحتوي عناوينه العامة على عدد غير متسلسلين أكثر من أي وقت مضى.
كما قال هاري سيجال ، محاضر كبير في قسم علم النفس بجامعة كورنيل ، لصحيفة الجارديان ، فإن ترامب قد وجد مرارًا وتكرارًا “استطراداً دون تفكير-سوف يغير المواضيع دون التنظيم الذاتي ، دون أن يكون لديه سرد متماسك”. قام ترامب أيضًا بالتلف بشكل متزايد خطابه بادعاءات مستحيلة ، بما في ذلك أن عمه قام بتدريس Unabomber في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، على الرغم من أن التواريخ لا تتناسب ولا يوجد سجل من Unabomber بعد أن درس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. قادت مثل هذه الحالات أقسام وسائل الإعلام إلى السؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي يعاني من الخرف ، وهي حالة تصبح أكثر شيوعًا مع تقدم الناس.
أدلة على صحة دونالد ترامب
إنه شيء من بخس القول إن دونالد ترامب قد حطم المؤتمر في العديد من جوانب رئاسته. لكن من الجدير بالذكر أنه فعل ذلك أيضًا من حيث افتقاره إلى الانفتاح عندما يتعلق الأمر بصحته البدنية. عادة ، يشارك المرشحون الرئاسيون تفاصيل اختباراتهم الطبية مع الجمهور. لكن ، بشكل مثير للجدل ، رفض ترامب ، حيث أصدر بدلاً من ذلك فقط بيان من أخصائي طبي يفيد بأنه كان بصحة جيدة.
ومع ذلك ، فقد اختار البعض أدلة كشفت حقيقة صحة ترامب. تم تصوير الرئيس في مناسبات متعددة مع كدمات على ظهر يده ، مما أدى إلى نظريات المؤامرة بأنه يعاني من حالة طبية لم يكشف عنها. في إحدى باري ، ادعى البيت الأبيض أن الكدمة-التي غطتها في بعض الأحيان بالماكياج-كانت نتيجة لعدد المصافحة التي كان عليها القيام بها. في مكان آخر ، تم وصفه بأنه تأثير جانبي لأخذ الأسبرين العادي باعتباره وقائيًا ضد أمراض القلب.
كما تم تصوير ترامب معرض تورم حول قدميه والساقين السفلية. وبالفعل في يوليو 2025 ، أكد فريقه أخيرًا أن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن (CVI) ، وهي حالة شائعة عانى منها واحد من بين كل ثلاثة أمريكيين يتسبب في تواجد الأوردة صعوبة في ضخ الدم من الأطراف إلى القلب. يزيد CVI من خطر الإصابة بجلطات الدم في الدم ، ولكنه لا يهدد الحياة على الفور.
ماذا سيحدث إذا مات ترامب في منصبه؟
على الرغم من تطهيرها من دونالد ترامب وفريقه ، إلا أن مسألة صحته – وما الذي سيحدث هو أن يأخذ دورًا هبوطيًا مفاجئًا – استمرت في كلا الجانبين من الفجوة السياسية. قد يتطلع الديمقراطيون بشكل كبير إلى العلامات على أن صحة ترامب تتراجع كدليل على أنه قد لا يستطيع الوفاء بفترة كاملة ، وهو احتمال سيبحث منتقدوه في التفكير في التغييرات الشاملة ، والتي تعرض الكثير منها لمكافحة الديمقراطية ، وقد حقق بالفعل سنة واحدة في إدارته.
ومع ذلك ، حذر الكثيرون على اليسار من أن المشهد السياسي سيكون من غير المرجح أن يصبح أكثر تقدمية هو ترامب للموت في منصبه. إذا حدث ذلك ، فإن السلطة ستنتقل إلى نائب رئيسه ، القومي JD Vance ، الذي عبر عن استعداده للدخول إلى دور الرئيس ، يخبر USA Today أنه على الرغم من أن ترامب في “صحة جيدة بشكل لا يصدق … إذا ، لا سمح الله ، هناك مأساة رهيبة ، لا يمكنني التفكير في التدريب على العمل بشكل أفضل مما حصلت عليه على مدار 200 يوم.”