سوف ترامب يكسر هذا السجل إذا مات في منصبه

في نهاية أغسطس 2025 ، كان الإنترنت غارقًا في شائعات بأن التستر كان على قدم وساق. وقيل إن دونالد ج. ترامب ، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، قد مات.

وجاءت الشائعات بعد أن لاحظ المستخدمون أن ترامب ، الذي لا يمكنه عادة الانتظار للوصول إلى الكاميرات ويشكلون السرد حول إدارته ، فقد كان من الحياة العامة لعدة أيام. على الرغم من صور الرئيس للجولف خلال هذا الوقت ، استمرت الشائعات في التداول ، مما أجبر ترامب على معالجة القضية عند عودته في 2 سبتمبر ، مدعيا أنه كان في صحة مثالية وأن التكهنات كانت “أخبار مزيفة”.

إذا كانت الشائعات صحيحة ، فإن ترامب ، الذي كان في وقت كتابة هذا التقرير يبلغ من العمر 79 عامًا ، كان سيكون إلى حد بعيد أقدم رئيس أمريكي يموت في منصبه ، متغلبًا على وليام هنري هاريسون ، الذي كان يبلغ من العمر 68 عامًا عندما توفي عام 1841 ، بحلول 11 عامًا. من بين الرؤساء الثمانية الذين ماتوا في منصبه ، تم اغتيال أربعة ، بينما توفي أربعة ، بما في ذلك هاريسون ، لأسباب طبيعية.