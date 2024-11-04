سوف تمر الطائرات عبر الجدار لجيف أولبريتش في الوقت الحالي

انتهت المباراة لمدة 45 دقيقة تقريبًا وكانت غرفة خلع الملابس في Jets بعد المباراة تعج بالتغيير.

أنهى فوز جيتس 21-13 على تكساس ليلة الخميس على ملعب ميتلايف سلسلة من خمس هزائم متتالية. لقد كان شهرًا طويلًا بالنسبة للطائرات، التي انخفضت إلى 2-6 وكانت على شفا وقت سيء حتى هذا الموسم.

بالنسبة لجيف أولبريتش، الذي تم تعيينه مدربًا مؤقتًا لفريق جيتس عندما تم إقالة المدرب روبرت صالح بعد البداية بنتيجة 2-3، كان الشهر الماضي يبدو وكأنه عام أو ثلاثة.

خسر فريق Jets مبارياته الثلاث الأولى تحت إشراف Ulbrich، الذي عاش كرة القدم كلاعب سابق وتم وضعه في موقف صعب للغاية مع التغيير التدريبي المتسرع وسيئ التوقيت من قبل مالك الفريق وودي جونسون.

لم يكن ينبغي طرد صالح في المقام الأول الشهر الماضي، لكن هذه نقطة خلافية الآن.

أولبريتش، الذي جلبه صالح إلى جيتس والذي لا يزال قريبًا جدًا منه، رأى دفاعه يلعب بشكل غير متسق في أول ثلاث مباريات له كمدرب رئيسي.

ولم يكن الأمر مفيدًا أن الهجوم، على الرغم من قيادته للاعب الوسط آرون رودجرز، الذي تم إحضاره إلى هنا لقيادة هذا الفريق المتعثر إلى أرض الميعاد، كان سيئًا أيضًا.

من المؤكد أن أولبريتش، بعد خسارته تلك المباريات الثلاث الأولى، تساءل عما إذا كان سيفوز بمباراة واحدة في دوري كرة القدم الأمريكية كمدرب رئيسي.

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جاء ذلك الوقت يوم الخميس. أخيراً.

وكان عاطفيا. بالنسبة لأولبريتش، الذي بطبيعته لا يأخذ الفضل في أي شيء ويحوله إلى لاعبيه. وللاعبيه الذين سارعوا بعد المباراة إلى توجيه الفضل إلى أولبريتش.

وقال لاعب خط الدفاع جافون كينلاو لصحيفة The Post: “لم يتغير أبدًا يا أخي، منذ أن كان المنسق حتى الآن، كان دائمًا نفس الرجل”.

وقال مورجان موسيس للصحيفة: “إنه يستحق هذا يا رجل”. “إن الطاقة التي جلبها كانت مذهلة. لذا، رؤيته يحقق فوزه الأول كان أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا كلاعبين. لم يكن هناك أحد أكثر إيجابية من هذا الرجل.

قال تايلر كونكلين ذو النهاية الضيقة: “سأركض عبر الحائط” من أجل أولبريتش.

قال كونكلين: “الطريقة التي يتعامل بها كل يوم، تجعلك تشعر وكأنك أحد أفراد عائلتك، وأهم شيء بالنسبة للفريق الجيد هو الشعور بالانتماء”. “إنه يجعلنا جميعًا نشعر بهذه الطريقة.”

يتذكر لاعب الوسط جو تيبمان قضاء أوقات في حوض الاستحمام الساخن مع أولبريتش في منشأة الفريق عندما كان أولبريتش هو المنسق الدفاعي “وسوف يقدم لي توصيات بشأن الأشياء التي يمكنني القيام بها لتحسين لعبتي”.

قال تيبمان: “هذا لاعب ظهير سابق وليس حتى مدرب مركزي، ويقدم لي النصيحة حول كيف يمكنني أن أكون أفضل”. “إنه مجرد رجل رائع. لقد كان الشهر الماضي صعبًا، لكن الجميع كانوا يدعمون (أولبريتش) طوال الوقت».

مباشرة بعد أن ألقى رودجرز تمريرة هبوط إلى دافانتي آدامز ليمنح جيتس التقدم 21-10 في وقت متأخر من مباراة الخميس، توجه مباشرة إلى أولبريتش وقال: “كان هذا من أجلك يا صديقي”.

وقال رودجرز: “لأننا نحبه، ونهتم به، ونقدر الطاقة التي يجلبها، ونهجه، ونوع الرجل الذي هو عليه”. “لقد كان جيف ثابتًا حقًا. من الجيد أن تحصل على تلك الأولى.”

الآن، بالطبع، يحتاج جيتس إلى المزيد، بدءًا من يوم الأحد ضد الكاردينالز في أريزونا. لأنهم تركوا هامشًا صفرًا للخطأ لأنفسهم عند 3-6.

سيكون على Ulbrich الآن إيجاد طرق لتجنب الأخطاء الفادحة الأساسية التي كانت تعيق تقدم الطائرات. لقد قمنا بتوبيخ فريق يانكيز، الذين وصلوا إلى بطولة العالم، بسبب أعطالهم الأساسية – الأخطاء التي كلفتهم فرصة الفوز بلقبهم الثامن والعشرين.

ليس لدى Jets أي فرصة للبقاء في المنافسة لمجرد الوصول إلى رصيف التصفيات للمرة الأولى منذ 14 عامًا ما لم يتمكن Ulbrich من اكتشاف طريقة للتخلص من أنواع الأخطاء التي ارتكبها فريقه في فوز الخميس وفي الخسائر الثلاث السابقة.

وبعد فوزه الأول، كان أولبريتش نموذجيا في تشتيت الثناء، ووصفه بأنه “مميز من وجهة نظر هذا الفريق”.

قال أولبريتش: “أشعر أن إحدى نقاط قوتي هي حجب الضوضاء الخارجية”. “لقد أصبح الأمر مرتفعًا وقام هذا الفريق بالكثير من التسديدات في الخارج. الطريقة التي ظلوا بها معًا وعملوا وحافظوا على موقف إيجابي وحفزوا كوحدة واحدة، فخورون بهم حقًا.

وبطبيعة الحال، فإن الفخر والمشاعر الطيبة من تلك الليلة تستمر فقط حتى المباراة التالية.

أين يمكن للضجة والطاقة الناتجة عن فوز ليلة الخميس أن تدفع الطائرات إلى الأمام؟

قال كينلاو: “يمكن أن يأخذنا إلى أي مكان نريد أن نذهب إليه”. “أينما كان مصيرنا. أشعر أنه يمكننا الذهاب إلى هناك. علينا فقط أن نحافظ على الطاقة عالية. حافظوا على (الصفير) متكئين على بعضكم البعض.