سوف يتذكر جيل الطفرة السكانية في كل مكان منتجات النظافة هذه من الستينيات

ليس سراً أن هناك الكثير من عادات النظافة لجيل الألفية التي لا يفهمها جيل الطفرة السكانية. من قرار العديد من جيل الألفية بالتخلي عن مضادات التعرق ومزيل العرق، واحتضان شعر أجسادهم، وحتى التخلص من الأغطية العلوية، ظل جيل الطفرة السكانية في كل مكان في حيرة من أمرهم لبعض الوقت. على العكس من ذلك، هناك الكثير من منتجات النظافة من الستينيات التي يتذكرها جيل الطفرة السكانية والتي لم يعرف جيل الألفية بوجودها من قبل. ومن الأمثلة على ذلك: شامبو Prell، وRayette Aqua Net، ومعجون أسنان Ipana، وجل تثبيت Dippity-do، وصابون Ivory Bar الشهير؛ تعتبر منتجات النظافة هذه بمثابة نزهة في ممر الذاكرة وحتى عناق دافئ للعديد من جيل الطفرة السكانية.
وفقًا لخبير التسويق بيتر هوبل، فإن جيل طفرة المواليد – المعروفين أيضًا باسم “جيل التلفزيون” – يظلون مغرمين بشكل خاص بالعلامات التجارية التي شكلت شبابهم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطريقة التي تم بها استهدافهم من قبل صناعة الإعلان مباشرة من خلال أجهزة التلفزيون الخاصة بهم. “إن جيلًا من المستهلكين الذين نشأوا في عصر من التفاؤل غير المسبوق (جيل الطفرة السكانية)، وهو بالفعل عرضة لأن يكونوا إيجابيين، يعززون لا شعوريًا نظرتهم الإيجابية للحياة في كل مرة يتذكرون فيها أقوى ذكريات حياتهم،” قال هابل في Next Avenue، موضحًا ميل الجيل إلى عرض العلامات التجارية القديمة المفضلة لديهم من خلال النظارات ذات اللون الوردي (عبر فوربس). ونعم، هذا ينطبق على منتجات النظافة الخاصة بهم أيضًا. دعونا نناقش، أليس كذلك؟
شامبو بريل أو تمثال نصفي
هل أنت من جيل الطفرة إذا لم تستخدم شامبو Prell؟ ظهر شامبو بريل لأول مرة على الساحة في عام 1947 عن طريق إعلان شركة بروكتر آند جامبل عنه كمنتج يجعل الشعر “ينبض بالحياة بشكل مشع”. ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى ستينيات القرن العشرين، حيث أصبح الشامبو الأخضر السميك والشفاف – مع وجود لؤلؤة مقلدة في الجزء السفلي من الزجاجة – عنصرًا أساسيًا في المنزل. “عندما كنت طفلة نشأت في الستينيات، كانت والدتي تشتري دائمًا شامبو بريل. لست متأكدًا من سبب شرائها لهذه العلامة التجارية بالذات. كان الشيء المذهل هو أنه عندما كنت أذهب إلى منزل أصدقائي، كان لديهم بريل في حماماتهم أيضًا،” يتذكر أحد مستخدمي فيسبوك عن منتج النظافة القديم. حنين (بريل) خالص في زجاجة!
لقد أحب جيل الطفرة السكانية حقًا شبكة Aqua Net الخاصة بهم
كن مطمئنًا، جميع جيل الطفرة السكانية يعرفون ويحبون شبكة Rayette Aqua Net الخاصة بهم. لكن بصراحة، كيف لا يستطيعون ذلك؟ لم يكن للمطر ولا اللمعان ولا الصقيع ولا البرد أي شيء في مثبت الشعر هذا! تقول القصة أن مثبتات الشعر القوية مثل الأظافر بدأت تظهر لأول مرة في متاجر البيع بالتجزئة في عام 1961. وبعد سنوات قليلة فقط، في عام 1964، أصبحت بالفعل الأفضل بين جميع مثبتات الشعر في الولايات المتحدة. ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط. “في (أ) منزل مكون من 4 فتيات، في الستينيات والسبعينيات، تم استخدامه كثيرًا. يتذكر أحد عمال المناجم بمحبة على فيسبوك. وفي الوقت نفسه، قال آخر مازحا: “أفضل غراء للشعر!”.
فرشاة، فرشاة، فرشاة مع معجون أسنان إيبانا
طُرح معجون أسنان إيبانا في الأسواق لأول مرة في عام 1901. لكنه لم يصبح اسمًا مألوفًا حتى الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك بفضل رمزه المميز، بوكي بيفر، الذي لعب دور البطولة في إعلاناته التجارية، بل وغنى أغنية رائعة جعلت المنتج في صدارة أذهان الجميع. دودة الأذن ، أي شخص؟ أصبحت الأغنية شائعة جدًا لدرجة أنها حصلت على مكان في فيلم “Grease”، الفيلم الكلاسيكي الشهير عام 1978. “اعتادت أمي أن تغني لنا هذا عندما كنا ننظف أسناننا (في أوائل الستينيات)” ، يتذكر أحد مستخدمي Instagram عن معجون الأسنان الذي كان من الماضي. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “ما زلت أغني هذا لأجدادي بينما يقومون بتنظيف أسنانهم. BRUSHA BRUSHA BRUSHA.”
كان الجميع وأمهم هم من يقومون بذلك
قبل فترة طويلة من انتشار البكرات الكهربائية، استخدمت النساء بكرات الشعر غير الحرارية على الشعر الرطب ثم نامت فيها للحصول على تجعيد الشعر النطاط المثالي. للأسف، كانت العملية الطويلة والمضنية بلا جدوى إذا لم يكن لديك المنتج المناسب لضبط النمط. أدخل: جل إعداد Dippity-do. “لا يزال بإمكاني رؤية والدتي وهي تغمس مشطها في الجرة الخضراء وتمشيط شعرها” ، يتذكر أحد مستخدمي Facebook باعتزاز المنتج الذي يشبه Jell-O. وكتب آخر: “أمي استخدمته. كنت أحب غمس أصابعي في الجرة”. قم بتسجيل ذلك بموجب قواعد النظافة للنساء في الخمسينيات من القرن الماضي والتي من شأنها أن تترك الجيل Z في حيرة من أمره.
سوف يطفو جميع جيل الطفرة السكانية بالصابون العاجي
يأمل يطفو الصابون؟ ليس سرًا أن جيل الطفرة السكانية يحبون الصابون الخاص بهم، نفس أداة الاستحمام القديمة التي لا يستطيع جيل الألفية استخدامها. ومع ذلك، هناك علامة تجارية معينة تسيطر على قلوب وعقول جيل الطفرة: العاج. من الغريب أن شهرة العلامة التجارية كانت قدرتها على الطفو وكونها “نقية بنسبة 99+44⁄100%” – أيًا كان معنى ذلك. قال خبير العلامات التجارية ديفيد بلاسك لشبكة سي بي إس نيوز في عام 2022 عن الحملة التسويقية الإستراتيجية للعلامة التجارية التي تتمحور حول طفوها: “حتى لو لم تستخدم صابون العاج، فأنت تعرف عنه وتتذكره”.