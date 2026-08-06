سوف يتذكر جيل الطفرة السكانية في كل مكان منتجات النظافة هذه من الستينيات

ليس سراً أن هناك الكثير من عادات النظافة لجيل الألفية التي لا يفهمها جيل الطفرة السكانية. من قرار العديد من جيل الألفية بالتخلي عن مضادات التعرق ومزيل العرق، واحتضان شعر أجسادهم، وحتى التخلص من الأغطية العلوية، ظل جيل الطفرة السكانية في كل مكان في حيرة من أمرهم لبعض الوقت. على العكس من ذلك، هناك الكثير من منتجات النظافة من الستينيات التي يتذكرها جيل الطفرة السكانية والتي لم يعرف جيل الألفية بوجودها من قبل. ومن الأمثلة على ذلك: شامبو Prell، وRayette Aqua Net، ومعجون أسنان Ipana، وجل تثبيت Dippity-do، وصابون Ivory Bar الشهير؛ تعتبر منتجات النظافة هذه بمثابة نزهة في ممر الذاكرة وحتى عناق دافئ للعديد من جيل الطفرة السكانية.

وفقًا لخبير التسويق بيتر هوبل، فإن جيل طفرة المواليد – المعروفين أيضًا باسم “جيل التلفزيون” – يظلون مغرمين بشكل خاص بالعلامات التجارية التي شكلت شبابهم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطريقة التي تم بها استهدافهم من قبل صناعة الإعلان مباشرة من خلال أجهزة التلفزيون الخاصة بهم. “إن جيلًا من المستهلكين الذين نشأوا في عصر من التفاؤل غير المسبوق (جيل الطفرة السكانية)، وهو بالفعل عرضة لأن يكونوا إيجابيين، يعززون لا شعوريًا نظرتهم الإيجابية للحياة في كل مرة يتذكرون فيها أقوى ذكريات حياتهم،” قال هابل في Next Avenue، موضحًا ميل الجيل إلى عرض العلامات التجارية القديمة المفضلة لديهم من خلال النظارات ذات اللون الوردي (عبر فوربس). ونعم، هذا ينطبق على منتجات النظافة الخاصة بهم أيضًا. دعونا نناقش، أليس كذلك؟