سوف يخيف نيكس الكثير من فرق البلاي أوف إذا استمروا في اللعب بهذه الطريقة

رياضة
كان المفصل يقفز. كان المكان يرشح. من رمية الكرة، كانت هذه واحدة من تلك المباريات في ماديسون سكوير جاردن حيث أدركت – عندما أدرك أتلانتا هوكس بالتأكيد – أنه لن تكون هناك حاجة لمالوكس أو بيبتو بيسمول. لن يتعثر أحد بسبب عسر الهضم الحمضي هذه المرة.

تحصل على لعبة مثل هذه في بعض الأحيان، حتى في التصفيات. بدأ نيكس بسرعة. لقد بدأوا حادين. والرصاص، استمر في النمو. لم يتمكن الصقور من إطلاق النار. لم يستطيعوا الدفاع. لم يتمكنوا من مواكبة نيكس، ولم يتمكنوا من البقاء أمام جالين برونسون، ولم يتمكنوا من فعل أي شيء بشأن كارل أنتوني تاونز، ولم يتمكنوا من منع أو جي أنونوبي من تألق سكين الجيش السويسري.

وقال كوين سنايدر، مدرب هوكس، بعد فوز نيكس 126-97 على ناديه الذي تفوق عليه في المباراة الخامسة: “لقد أخذوها إلينا”.

إذا سمحوا لسنايدر بـ 15 مهلة ليلة الثلاثاء، فمن المحتمل أنه كان سيأخذ كل 15 مهلة. لم يكن لينجح. كنت تتوقع منه أن يفعل مثل مدرب جيتس القديم، سال ألوسي، الذي دخل الملعب قبل بضع سنوات وعرقل أحد لاعبي دولفين أثناء ركلة جزاء. كان من الممكن أن يكون سنايدر قد قام بتبطين ملابس اثنين من نيكس بذكاء، لم يكن ذلك مهمًا.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية