سوف يخيف نيكس الكثير من فرق البلاي أوف إذا استمروا في اللعب بهذه الطريقة

كان المفصل يقفز. كان المكان يرشح. من رمية الكرة، كانت هذه واحدة من تلك المباريات في ماديسون سكوير جاردن حيث أدركت – عندما أدرك أتلانتا هوكس بالتأكيد – أنه لن تكون هناك حاجة لمالوكس أو بيبتو بيسمول. لن يتعثر أحد بسبب عسر الهضم الحمضي هذه المرة.

تحصل على لعبة مثل هذه في بعض الأحيان، حتى في التصفيات. بدأ نيكس بسرعة. لقد بدأوا حادين. والرصاص، استمر في النمو. لم يتمكن الصقور من إطلاق النار. لم يستطيعوا الدفاع. لم يتمكنوا من مواكبة نيكس، ولم يتمكنوا من البقاء أمام جالين برونسون، ولم يتمكنوا من فعل أي شيء بشأن كارل أنتوني تاونز، ولم يتمكنوا من منع أو جي أنونوبي من تألق سكين الجيش السويسري.

وقال كوين سنايدر، مدرب هوكس، بعد فوز نيكس 126-97 على ناديه الذي تفوق عليه في المباراة الخامسة: “لقد أخذوها إلينا”.

إذا سمحوا لسنايدر بـ 15 مهلة ليلة الثلاثاء، فمن المحتمل أنه كان سيأخذ كل 15 مهلة. لم يكن لينجح. كنت تتوقع منه أن يفعل مثل مدرب جيتس القديم، سال ألوسي، الذي دخل الملعب قبل بضع سنوات وعرقل أحد لاعبي دولفين أثناء ركلة جزاء. كان من الممكن أن يكون سنايدر قد قام بتبطين ملابس اثنين من نيكس بذكاء، لم يكن ذلك مهمًا.