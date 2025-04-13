سيؤدي قطار Harning Hype إلى أن يصبح نجم تكساس “الشرير النهائي” لكرة القدم “ESPN” ، ESPN Host

قبل عامين فقط ، كان Arch Manning أحد أكثر المجندين في المدارس الثانوية في البلاد.

قرر في النهاية أن يأخذ إمكاناته والاسم الأخير إلى أوستن.

عندما أعلن Quinn Ewers عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي ، فتحت الباب أمام مانينغ للانتقال إلى دور المبتدئين في تكساس لونجورن في عام 2025.

مع بدء ألعاب الربيع في جميع أنحاء البلاد ، قام مضيف ESPN والمعلق باستلام ديفيس بتنبؤ جريء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه مانينغ عندما يتخذ الخطوة التالية في مسيرته الجامعية.

مع اقتراب الموسم ، لا بد أن يتصاعد الضجيج المحيط.

اقترح ديفيس أن يصبح مانينغ “الشرير النهائي” لأن بعض المشجعين سينتهي بهم الأمر إلى تقديره أكثر ، في حين أن البعض الآخر قد يعاني من المزيد من مشاعر الاستياء.

“إنه أمر مؤسف. بسبب الاهتمام الذي سيحصل عليه ، سيصبح من المعجبين من قبل أولئك الذين خارج تكساس. و (للآخرين) خارج تكساس ، سيصبح الشرير النهائي ، ولا أقصد فقط شعب أوكلاهوما” ، أوضح ديفيس خلال إصدار حديث من “الكلية غامي بودكاست”.

ثم قارن ديفيس قطار Manning Hype بما يحدث في كثير من الأحيان عندما يصبح فيلم أو برنامج تلفزيوني جديد شائعًا ويستقبله الجمهور بشكل جيد ، لكن حتما سيعارضه البعض بشدة أو يحاول تشويه سمعة كل ذلك معًا.

“هذا ما سيحدث مع قوس” ، تنبأ ديفيس.

ظهر مانينغ في 10 مباريات في الموسم الماضي ، بما في ذلك اثنان بدأ في مكان إيوارز المصاب.

أنهى لاعب الوسط الشاب موسم 2024 مع 939 ياردة تمر وتسعة لمس أرض واعتراضان.

هزم تكساس كليمسون في الجولة الأولى من مباراة كرة القدم في الكلية ، قبل فوزه الإضافي المثير على ولاية أريزونا في الدور ربع النهائي.

ألغى البطل الوطني في نهاية المطاف ولاية أوهايو ستيت بوكيز الطول الطويل من خلاف البلاي اوف في يناير.

تفتح تكساس موسم 2025 ضد Buckeyes في كولومبوس 30 أغسطس.