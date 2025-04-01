سياج الخشب مقابل المركب: مقارنة بين السعر

يمكن أن يرفع المبارزة المركبة من جاذبية منزلك بسرعة ، وتكون مصنوعة من البلاستيك والخشب المعاد تدويره. عادة ما يأتي في ثلاثة اختلافات مختلفة: الاعتصام والخصوصية والقسط. الخيار الأرخص للسياج المركب هو متغير الاعتصام ، والذي سيديرك ما بين 11 إلى 15 دولارًا لكل قدم خطية. غالبًا ما يكون طول هذه المادة 3 إلى 4 أقدام فقط ، مما يجعلها إضافة ممتازة للساحات المدمجة أو إنشاء حدود ضرورية للنباتات والأطفال والحيوانات الأليفة. ومع ذلك ، لا تتضمن نقطة السعر هذه تكلفة الميزات الإضافية التي قد تصاحب السياج المركب الخاص بك ، مثل البوابات (ما بين 200 دولار إلى 400 دولار ، بما في ذلك العمالة).

إذا كنت ترغب في عزل مزيد من العزلة ، فقد يكون استثمارًا يستحق العناء في Spring for Privacy Composite Fencing. غالبًا ما يتم إنشاؤها باستخدام لوحات أكبر من مواد المبارزة ، يوفر هذا النوع الارتفاع اللازم لإرفاق المساحات الخارجية تمامًا. يمكن أن تكون سياج الخصوصية هي الطريقة المثالية لتقديم حاجز متين بينك وبين جيرانك ، وسيكون تكلفة ما بين 22 إلى 34 دولارًا لكل قدم خطية – مما يجعله أغلى من المواد الخشبية التقليدية. ولكن مع الفائدة الإضافية من الألواح الصلبة ، يمكن أن تحول أي مساحة خارجية إلى واحة سعيدة لمنزلك.

النوع الثالث من المبارزة المركبة – والأغلى – هو قسط. سواء كنت تريد تصميم شعرية معقدة أو مجرد مادة عالية الجودة ، فإن هذا المبارزة هو الخيار المركب أغلى ، ويكلف ما بين 28 إلى 45 دولارًا لكل قدم خطية ، بما في ذلك العمالة. يمكن للتصميمات المتخصصة أن تزيد من نقطة السعر هذه بشكل كبير ، ويعتمد إلى حد كبير على نمط السياج المطلوب الذي يناسب السطح الخارجي لمنزلك.