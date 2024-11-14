سياج دائم الخضرة سريع النمو مثالي لإضافة الخصوصية إلى حديقتك

إذا كنت تريد حاجز خصوصية غنيًا ودائم الخضرة حول حديقتك، فقد يكون هذا النبات ذو الأوراق الخضراء الداكنة اللامعة مناسبًا لك تمامًا. ورقة الشمع Ligustrum (Ligustrum japonicum ‘Texanum’) هي شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق كثيفة ستمنح حديقتك أجواء حديقة إنجليزية جميلة. أحد أصناف نبات الحشيش الياباني المعروف على نطاق واسع، “Texanum”، لا ينتج بذورًا قابلة للحياة، وفقًا لما ذكرته حدائق نيل سبيري – وهو تمييز مهم بين هذا الصنف وقريبه الغازي.

يمكن زراعة هذه الشجيرة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11، وهي تستجيب جيدًا للتقليم، مما يسمح لك بنحت تحوط الخصوصية بعناية. ورقة الشمع Ligustrum هي شجيرة دائمة الخضرة سريعة النمو يصل طولها عادةً إلى حوالي 10 أقدام وعرضها 6 أقدام إذا تركت دون تقليم. في معظم أيام العام، تكون أوراق الشجيرة هي النقطة المحورية للشجيرة، ثم تزهر في أواخر الربيع وأوائل الصيف بمجموعات صغيرة متراصة بإحكام من الزهور البيضاء العطرة.

في حين أنها واحدة من أفضل التحوطات للخصوصية، وأوراق الشمع Ligustrum معروفة بسهولة صيانتها ونموها السريع، اتخذ خطوة إضافية قبل زراعة هذا الصنف. نظرًا لأن أوراق الشمع Ligustrum ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنواع الغازية، فتأكد من التواصل مع خدمة الإرشاد المحلية أو القسم الزراعي للتأكد من أنها آمنة للزراعة في منطقتك.