سياج دائم الخضرة سريع النمو مثالي لإضافة الخصوصية إلى حديقتك

إذا كنت تريد حاجز خصوصية غنيًا ودائم الخضرة حول حديقتك، فقد يكون هذا النبات ذو الأوراق الخضراء الداكنة اللامعة مناسبًا لك تمامًا. ورقة الشمع Ligustrum (Ligustrum japonicum ‘Texanum’) هي شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق كثيفة ستمنح حديقتك أجواء حديقة إنجليزية جميلة. أحد أصناف نبات الحشيش الياباني المعروف على نطاق واسع، “Texanum”، لا ينتج بذورًا قابلة للحياة، وفقًا لما ذكرته حدائق نيل سبيري – وهو تمييز مهم بين هذا الصنف وقريبه الغازي.
يمكن زراعة هذه الشجيرة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11، وهي تستجيب جيدًا للتقليم، مما يسمح لك بنحت تحوط الخصوصية بعناية. ورقة الشمع Ligustrum هي شجيرة دائمة الخضرة سريعة النمو يصل طولها عادةً إلى حوالي 10 أقدام وعرضها 6 أقدام إذا تركت دون تقليم. في معظم أيام العام، تكون أوراق الشجيرة هي النقطة المحورية للشجيرة، ثم تزهر في أواخر الربيع وأوائل الصيف بمجموعات صغيرة متراصة بإحكام من الزهور البيضاء العطرة.
في حين أنها واحدة من أفضل التحوطات للخصوصية، وأوراق الشمع Ligustrum معروفة بسهولة صيانتها ونموها السريع، اتخذ خطوة إضافية قبل زراعة هذا الصنف. نظرًا لأن أوراق الشمع Ligustrum ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنواع الغازية، فتأكد من التواصل مع خدمة الإرشاد المحلية أو القسم الزراعي للتأكد من أنها آمنة للزراعة في منطقتك.
كيفية زراعة أوراق الشمع Ligustrum
أول شيء عليك القيام به عند زراعة شجيرتك هو اختيار المكان المناسب. ستحتاج إلى موقع يتعرض للشمس أو ظل جزئي. بمجرد اختيار موقع، تحقق من التربة لأن أوراق الشمع Ligustrum تفضل التربة جيدة التصريف والحمضية قليلاً عن التربة المحايدة. عندما تحفر الحفرة للشجيرة الجديدة، احفر بحيث يصبح عرض الحفرة ضعف حجم كرة الجذر. ضع الشجيرة في الحفرة بحيث يكون الجزء العلوي من كرة الجذر مستويًا مع الأرض. ردم الحفرة بالتربة وقم بدكها لأسفل لتثبيت الشجيرة في مكانها، ثم قم بسقي ورقة الشمع الخاصة بك Ligustrum جيدًا لتسوية التربة حول الجذور. ستحتاج إلى إبقائه سقيًا باستمرار خلال موسم النمو الأول لتأسيس نظام جذر قوي وتخصيبه باستخدام سماد متوازن كل أسبوعين من الربيع وحتى الخريف.
لزراعة هذه الشجيرة كتحوط، ضع شجيراتك على بعد 4 أقدام للسماح بالنمو. عندما تمتلئ الشجيرات، توفر أوراق الشجر الكثيفة دائمة الخضرة فحصًا ممتازًا للخصوصية. إذا قررت تقليم أوراق الشمع الخاصة بك، استخدم هذه الحيلة السهلة لتسهيل عملية التنظيف بعد التقليم. ينتج هذا النبات توتًا سامًا للإنسان والحيوانات الأليفة عند تناوله، لذا تأكد من إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن سياجك عند وجود التوت.