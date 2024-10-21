سيارا تحتفل بفوز راسل ويلسون في أول ظهور لـ ستيلرز

سيارا تحب كل لحظة في “اثنين النصر” الخاص هذا.

انتقل المغني البالغ من العمر 38 عامًا إلى Instagram يوم الاثنين، واحتفل بزوجه راسل ويلسون بعد أن حقق فوزًا في أول ظهور له مع ستيلرز بفوز إجمالي 37-15 على جيتس يوم الأحد.

“الاثنين النصر! اذهب يا أبي @DangeRussWilson! GoSteelers، “علقت سيارا على المنشور الذي تضمن صورًا للعائلة وهي ترتدي قميص ويلسون رقم 3 في ملعب أكريسور في بيتسبرغ.

تلقى لاعب الوسط، الذي تم تهميشه في وقت سابق من هذا الموسم بسبب مشكلة في ربلة الساق، إيماءة QB1 ليوم الأحد على جاستن فيلدز، الذي قاد ستيلرز إلى بداية 4-2.

على الرغم من أن تبديل قورتربك أثار الكثير من الدهشة، إلا أن ويلسون قدم أداءً قويًا، حيث ذهب 16 من 29 لمسافة 264 ياردة وهبوطين. وأضاف أيضًا نتيجة على الأرض.

قال ويلسون، الذي وصل إلى بيتسبرغ في هذا الموسم بعد إطلاق سراحه من فريق برونكو: “شعرت وكأن الأمر كان بمثابة مباراة فاصلة في لعبة البيسبول”. “لقد بدأت بـ 0 مقابل 2 ولكني شعرت وكأنني سأشعر بالحر. ظللت أقول للمدرب: “مرحبًا، سأشعر بالإثارة هنا” وبالتأكيد فعلنا ذلك. لقد قام اللاعبون بعمل رائع في خط الهجوم، مما أتاح لي الوقت الكافي للقيام بالرميات، وقام اللاعبون باللعب في الملعب وكل شيء آخر.

أشاد مدرب ستيلرز مايك توملين بأداء ويلسون، الذي تم اختياره كلاعب أساسي خارج المعسكر التدريبي خلال الصيف.

قال بعد المباراة: “اعتقدت أنه كان ممتازًا”. “… لقد مر وقت طويل منذ أن لعب بعض الكرة، لكنني اعتقدت أنه استقر، وأزال الصدأ، يا رجل، وقام بتوزيع الكرة ولعب بشكل جيد.”

كان ستيلرز يخرج من الفوز في مباراة الذروة يوم الأحد ضد جيتس، حيث هزم رايدرز على الطريق الأسبوع الماضي، 32-13.

سجلت فيلدز، التي تم تداولها مع ستيلرز في مارس من قبل الدببة، هدفين سريعين ضد لاس فيغاس.

لقد ألقى اعتراضًا واحدًا فقط خلال ست مباريات.

قال ويلسون يوم الأحد: “يجب أن أمنح جاستن فيلدز الفضل في كل الأشياء التي كان قادرًا على القيام بها، ومدى روعة لعبه”.

عندما يستضيف ستيلرز العمالقة ليلة الاثنين المقبل، فمن المحتمل أن تكون سيارا في المباراة لتشجيع لاعبها المفضل.

وهي متزوجة من ويلسون منذ عام 2016 ولديهما ثلاثة أطفال معًا: ابنتان سيينا، 7 سنوات، وأمورا، 10 أشهر، وابن وين البالغ من العمر 4 سنوات.

لدى سيارا أيضًا ابن فيوتشر يبلغ من العمر 10 سنوات من علاقة سابقة.