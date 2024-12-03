سيتعين على نيكس أن يواجه دفاع ماجيك قوي في مباراة كأس الدوري الاميركي للمحترفين

ومن المثير للدهشة أن نيكس لم يواجه منافسًا في المنطقة الشرقية يتمتع بسجل فوز منذ أكتوبر.

حتى يوم الثلاثاء.

ضرب أورلاندو ماجيك (15-7)، الفائز بستة مباريات متتالية، فريق MSG في مباراة تتضاعف لتكون بمثابة مباراة إقصاء في كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة واختبار مكانة نيكس في المؤتمر.

ومن المثير للاهتمام أن فريق ماجيك كان بدون أفضل لاعبيه، باولو بانشيرو، الذي غاب عن 17 مباراة متتالية بسبب شد مائل. وقد سمح غيابه لفرانز فاجنر، الشاب الألماني الذي يسعى للحصول على عرض كل النجوم بمتوسط ​​23.4 نقطة، بالازدهار.

حدد جوش هارت أفضلية لنيكس (12-8)، وليس من المستغرب أن تكون هذه هي قوتهم طوال الموسم – التسديد خارج الملعب.

“(أورلاندو) فريق بدني للغاية. قال هارت: “إنهم فريق ينهار في الطلاء”. “لذا طالما أننا دخلنا في عملية الطلاء والرش ووجدنا خمسة رجال، ستكون هناك طلقات مفتوحة.

“هذه هي فائدة وجود (جالين برونسون) الذي يسدد بنسبة جيدة، (ميكال بريدجز) يخرج من أفضل لعبة في عامه، أو جي (أنونوبي) يسدد بنسبة عالية، (كارل أنتوني تاونز) بشكل واضح. لذا، القدرة على الدخول في المسار، ورؤية كبار أعضاء فريقهم، ومعرفة كيفية حماية الطلاء. يجب أن نكون قادرين على الدخول إلى هناك والرش. يجب أن تكون مباراة مساعدة كبيرة بالنسبة لنا. لعبة القيادة والركلة كبيرة بالنسبة لنا.

احتل هجوم نيويورك المرتبة الأولى قبل يوم الاثنين بأعلى عدد من النقاط لكل استحواذ، وهو رقم مدعوم بنسبة 39.3 بالمائة من التسديد على الثلاثيات (في المرتبة الثانية بعد فريق كافاليرز فقط).

السحر هم معكوسون. لقد دخلوا يوم الاثنين بأسوأ نسبة 3 نقاط في الدوري الاميركي للمحترفين عند 31.7 والهجوم رقم 22 والدفاع رقم 3.

وكان نيكس رقم 22 في الدفاع.

إنه صراع الأساليب.

قال ثيبودو: “إنهم يلعبون دفاعًا رائعًا”.

وأكد مصدر في الدوري الاميركي للمحترفين أنه إذا فاز نيكس على ماجيك، فسوف يستضيفون مباراة ربع نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين في 11 ديسمبر.

إذا خسر نيكس، فسيتم إقصاؤهم وسيملأون جدول الأسبوع المقبل بمعارضي TBD. على الرغم من أن نيويورك يتقدم 3-0 في المجموعة، إلا أنه ليس لديه أي فرصة في الحصول على البطاقة الرابحة لأن فارق النقاط أسوأ من فارق النقاط بين فريق سيلتيكس، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

هناك قدر أقل على المحك بالنسبة للسحر. سوف يتصدرون المجموعة بفوزهم على نيكس، لكن من المحتمل أن يظلوا يحصلون على مكان البطاقة البرية مع الخسارة.

حصل برونسون على لقب أفضل لاعب في المنطقة الشرقية يوم الاثنين بعد أن بلغ متوسطه 26.8 نقطة و 9.8 تمريرة حاسمة خلال أربع مباريات.

ذهب نيكس 3-1. تم ترشيح المدن أيضًا للجائزة.

لا يزال أتشيوا الثمين خارجًا ليوم الثلاثاء، لكنه من المحتمل أن يعود خلال الأسبوع، وفقًا لثيبودو.

وتدرب أتشيوا (الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة)، والذي سيغيب عن مباراته الحادية والعشرين على التوالي، يوم الاثنين.

وقال المدرب: “سيقوم بمزيد من الاتصالات الآن”. “إنه يقترب. ربما في الأسبوع المقبل.”