سيتم إعادة تقييم Nets ‘Cam Johnson الأسبوع المقبل وسط شائعات تجارية

قد حدثت لعبة Cam Johnson النهائية كشبكة بالفعل.

وقال المدرب جوردي فرنانديز إن النجم المهاجم وهداف الفريق الثاني الرائد ، الذي غاب عن المباراتين الماضيين من خلال التواء الأيمن الذي أعيد تشغيله ، جلس خسارة الاثنين 110-96 أمام الملوك وسيتم إعادة تقييمها الأسبوع المقبل.

سيغيب جونسون في المباراتين التاليتين – في شارلوت وفي هيوستن – هذا الأسبوع ، والذي لا يترك سوى مباراتين أخريين للعب قبل الموعد النهائي للتجارة في 6 فبراير.

“سوف يتم إعادة تقييمه على ما أعتقد الأسبوع المقبل. قال فرنانديز قبل تيبوف في مركز باركليز يوم الاثنين: “لقد خرج الآن”. “من الواضح أننا نريده أن يحصل على هذا الكاحل بشكل صحيح. لقد كان جيدًا عندما عاد ، يبدو الأمر كما لو أنه قام مرة أخرى بالتعديل مرتين. ومرة أخرى ، إنه أمر محظوظ ، لكننا نريد فقط التأكد من أنه الآن قوي بما فيه الكفاية حتى يتمكن من اللعب من خلال الأشياء وهو 100 في المائة. من الواضح أننا نريده عودته. نحن نحب امتلاك كام جونسون ، لأنكم تعرفون قيادته وأيضًا التأثير الذي له بالنسبة لنا ، لكن هذا هو الموقف الذي يتعين علينا التعامل معه الآن. ”

جونسون هو أحدث شبكة لها اسمها في شائعات تجارية بعد مغادرة دوريان فيني سميث ودينيس شرودر.

أحد الفرق التي تم ربط جونسون بها هو ساكرامنتو.

أصيب جونسون في البداية في كاحله في الثواني الأخيرة من فوز Nets ‘113-110 على Bucks في 2 يناير أثناء انخفاضه مع انتعاش.

أدى الإصابة إلى تهميشه لمدة خمس مباريات ، حتى عودته ضد بورتلاند في 14 يناير ، عندما سجل 24 نقطة. أعيد إصابة الكاحل في خسارة لنيكس في 21 يناير.

خرج نوح كلوني في وقت متأخر من الربع الثاني بما بدا أنه إصابة في الكاحل اليسرى وتم استبعاده في النهاية لبقية المباراة.

بعد الخسارة السابعة على التوالي ، لم يكن لدى فرنانديز تحديثًا على المهاجم الشاب.

صعد كلوني للارتداد ، ولم ينزل معها ، وهبط على قدم دومانتاس سابونيس. ذهب إلى ما بدا أنه كان الكثير من الألم وكان يحمل ساقه اليسرى. وقد ساعده طاقم التدريب على المحكمة.

وقال فرنانديز إن كام توماس من المقرر أن يخضع لمسح في أوتار الركبة اليسرى يوم الأربعاء. بعد ذلك ، ستوفر الشباك جدولًا زمنيًا لعودته.

غاب توماس ، وهو أفضل هداف الفريق ، حيث بلغ متوسطه 24.7 نقطة ، آخر 13 مباراة.

بن Simmons (أسفل الظهر) ، Bojan Bogdanovic (استرداد إصابة القدم اليسرى) ، جونسون (التواء الكاحل الأيمن) ، Maxwell Lewis (كسر الساق الأيسر) ، توماس (سلالة أوتارينج اليسر الملوك يوم الاثنين.