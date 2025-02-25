سيتم تكريم النسور لزيارة البيت الأبيض أثناء انتظار دعوة

رياضة
سيتم تكريم النسور لزيارة البيت الأبيض أثناء انتظار دعوة

قد يشمل احتفال Super Bowl 2025 النسور البيت الأبيض بعد كل شيء.

ظهرت التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن الفريق سيتخطى زيارة إلى العاصمة ليحققها الرئيس ترامب ، لكنهم كانوا من السابق لأوانه على ما يبدو.

وفقًا للعديد من المطلعين على اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الاثنين ، فإن الفريق يحب الذهاب إلى البيت الأبيض ، وكذلك التقليد لأبطال دوري الرياضة في أمريكا الشمالية المحترفة.

ومع ذلك ، فإن الدعوات “لم تخرج حتى” ، قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة ذا بوست.

وقال مصدر لـ Sports Illustrated من ألبرت بريرير يوم الاثنين: “سوف يشرفنا زيارة البيت الأبيض”. “إنها واحدة من الأشياء التي نتطلع إلى القيام بها ونتطلع إلى تلقي الدعوة.”

عندما فاز النسور في عام 2018 ، اختار العديد من اللاعبين عدم الحضور ، مستشهدين بتعليقات ترامب حول اللاعبين الذين احتجوا خلال النشيد الوطني.

على الرغم من التخطيط لإرسال طوارئ من اللاعبين والموظفين ، ألغى البيت الأبيض الدعوة في الليلة التي سبقت الزيارة.

بينما سيتم السماح للاعبين الأفراد باتخاذ قراراتهم مرة أخرى ، فإن النسور سوف يقومون بالرحلات إلى 1600 شارع بنسلفانيا.

إن القيام بذلك من شأنه أن يعيد الإحسان الذي دفعه ترامب ، الذي أصبح أول رئيس جالس يحضر Super Bowl ، على الرغم من أنه غادر في نهاية الشوط الأول مع Philadelphia يقود 24-0 في طريقه إلى فوزه 40-22.

لا يزال أربعة لاعبين فقط من فريق Super Bowl 2018 في قائمة النسور: كيكر جيك إليوت ، نهاية الدفاع براندون جراهام ، توت لين جونسون وريك لوفاتو منذ فترة طويلة.

أصبح فريق فلوريدا بانثرز ، بطل كأس ستانلي 2024 ، أول فريق يزور البيت الأبيض في ولاية ترامب الثانية كرئيس في 3 فبراير.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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