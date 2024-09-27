سيجعل اختراق قماش القنب من TikTok عملية جمع أوراق الشجر أسهل بكثير

في كل عام، مع انتهاء فصل الصيف في الخريف، تتحول أوراق الشجر الخضراء المورقة إلى سجادة من الذهب والأحمر. على الرغم من أن منظرها جميل، إلا أن جمع كل هذه الأوراق المتساقطة يعد مهمة مرهقة. بعد كشطها في كومة، يتم سحب الصناديق الخضراء أو أكياس نفايات العشب الورقية، وتبدأ عملية التنظيف. بين قوة أشعل النار والانحناء والرفع المستمر، تقوم هذه المهمة برقم على الظهر. لحسن الحظ، فإن ابتكار TikTok لديه اختراق لكل شيء تقريبًا، بما في ذلك بعض النصائح الذكية لتسهيل عملية جمع أوراق الشجر.
وجد مستخدم TikTok @todayshomeowner إجابة واحدة في أحد العناصر الأساسية للتخييم وأعمال الفناء – قماش القنب. من السهل الحصول على هذه الأغطية المقاومة للماء. إذا لم يكن لديك واحدة في المنزل، يمكنك اختيار واحدة من Dollar Tree مقابل 5.00 دولارات. بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن كيفية تنظيف الفناء الخلفي من حطام الخريف دون بذل أي جهد إضافي، فقد تكون هذه الحيلة مناسبة لك. تحقق من هذا DIY لتصنع مغرفة أوراق الشجر الخاصة بك باستخدام قماش بسيط.
اختبار اختراق أوراق الشجر
لتصنيع مغرفة أوراق الشجر يدويًا، ستحتاج إلى مسدس أساسي وقماش مشمع مقاس 4 × 8 أقدام. إذا كان ما اشتريته أكبر قليلًا، يمكنك قصه بالمقص للحصول على حجم يسهل التحكم فيه. ستحتاج أيضًا إلى اثنين من المسامير الخشبية بطول 4 أقدام، والتي تتوفر في Home Depot مقابل 1.14 دولارًا للقطعة. في فيديو TikTok، قام @todayshomeover بوضع وتد واحد على جانبي القماش، ولف القماش حول القضبان وتثبيتها في مكانها. إذا لم تكن مرتاحًا لاستخدام دباسة شديدة التحمل، جرب هذه الحيلة باستخدام الشريط اللاصق بدلًا من ذلك. مع اكتمال المشروع، حان الوقت لاختباره.
قم بتجميع بعض الأوراق داخل الجهاز والتقطها من الجوانب حتى ينزلق الحطام إلى المنتصف. ضعه في حاوية السماد، وبذلك تكون قد انتهيت. يعمل جهاز التقاط أوراق الشجر هذا بشكل جيد بسبب السطح الزلق والهيكل الصلب. تجبر الأعمدة الخشبية نفايات الفناء على الانزلاق إلى داخل الصندوق مثل القمع. أصبحت إزالة أوراق الخريف أسهل، وكل ما تحتاجه لإنجاز المهمة هو قماش بسيط. وفر الوقت ووفر ظهرك، وحافظ على نظافة الساحة – إنه فوز مربح للجانبين.