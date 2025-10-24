سيحضر دامون جونز “أفضل صديق” ليبرون جيمس في كازينوهات فيغاس: مقامر رياضي

قال أحد الشهود يوم الجمعة إن لاعب كليفلاند كافالييرز السابق والمشتبه به الآن في لعب القمار في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين دامون جونز كان يتجول في فيغاس متفاخرًا بصداقته مع ليبرون جيمس في محاولة للحصول على خدمات.

وقال مايكل أوزبورن، وهو مقامر محترف ومراهن رياضي، لصحيفة The Post إنه كان يرى في كثير من الأحيان جونز، البالغ من العمر 49 عاماً، وهو يدخن السيجار الكوبي، وهو يتسكع حول منتجع وكازينو ARIA في لاس فيجاس إلى درجة أنه يعتقد أن جونز يعيش هناك.

ادعى أوزبورن عن اللاعب السابق – المتهم بالترويج لتفاصيل حالة إصابة جيمس التي تنطوي على مباراة لوس أنجليس ليكرز القادمة في عام 2023، للحصول على تعويض قدره 2500 دولار من أحد المراهنين: “لقد كان مقامرًا سيئًا ومنحطًا”.

وقال أوزبورن إنه بينما كان جونز يقوم بجولاته في فيجاس، ويسقط في بعض الأحيان عشرات الآلاف من الدولارات على طاولات النرد مع أصدقائه، فإنه كان يتباهى بأوراق اعتماده في الدوري الاميركي للمحترفين – بما في ذلك علاقته مع النجم جيمس، الذي لم يتم اتهامه في فضيحة القمار.

قال أوزبورن عن جونز: “سيقول إنه أفضل صديق لليبرون جيمس – في الأساس، كان يستخدم ذلك كبطاقة عمل للناس لكسب بعض الثقة في فتح بعض الأبواب له”.

كان جونز يتجول في كازينوهات فيغاس ويدخن سيجارًا كوبيًا فاخرًا بقيمة 200 دولار ويرتدي ملابس مصممة وفي بعض الأحيان ملابس مريحة كما لو كان “يعيش في ARIA”، وفقًا لأوزبورن.

قال أوزبورن، الذي كان مسافرًا إلى لاس فيغاس منذ 15 عامًا، إنه هو نفسه كان يدخن السيجار داخل غرفة “الحد الأقصى” في ARIA، وهي صالة خاصة للألعاب عالية المخاطر، حيث كان يرى جونز كثيرًا ما يتطلع إلى اللاعبين الذين يديرون توزيع ورق ساخن.

وقال: “(جونز) كان يراقب المشهد من يراهن هناك”، مدعيًا أن اللاعب غالبًا ما يطلب من المقامرين المحظوظين الحصول على قروض من أجل المقامرة معهم.

بالإضافة إلى بلاغ جونز غير القانوني المزعوم بشأن إصابة جيمس، فقد كان متورطًا أيضًا في مخطط واسع النطاق بملايين الدولارات لجذب أصحاب الجيوب العميقة في الدوري الأمريكي للمحترفين وشخصيات أخرى إلى ألعاب بوكر ثابتة تشرف عليها أربع من عائلات المافيا سيئة السمعة في مدينة نيويورك، حسبما قال ممثلو الادعاء.

اقترح أوزبورن أن بعض ضحايا ألعاب البوكر المزورة ربما تم اختيارهم يدويًا من الغرفة داخل ARIA.

يُزعم أن جونز، الذي وجه إليه المدعون الفيدراليون لائحة اتهام يوم الخميس مع عدد كبير من الآخرين، تلقى 2500 دولار مقابل معلومات داخلية أدت إلى نتائج عكسية خلال مباراة ليكرز عام 2024 شارك فيها جيمس، وهي معلومات ادعى أنه تعلمها من مدرب ليكرز.

ثم أخبر المتهم المشارك إريك “سبوك” إرنست، الذي شارك المعلومة مع مارفز فيرلي، وفقًا للائحة الاتهام.

ثم زُعم أن فيرلي ألقى رهانًا بقيمة 100 ألف دولار ضد ليكرز، لكنه خسر كل شيء عندما انتهى جيمس باللعب في فوز ليكرز 112-105 على ثاندر.

وعندما جاء فيرلي يطالب باسترداد مبلغ 2500 دولار، قال جونز إنه كان يمرر “معلومات غير علنية موثوقة”، حسبما قال الفيدراليون.

وقال أوزبورن، الذي يقدم نصائح حول المقامرة الرياضية عبر حسابه على موقع Instagram “bigbetmike”، إنه لم يكن على علم بألعاب البوكر غير المشروعة.

وأضاف: “لم يتم الحديث عن مثل هذه الأمور على الإطلاق”.

جونز هو من بين ثلاثة أفراد لعبوا في الدوري الاميركي للمحترفين المتهمين بحلقة القمار. والاثنان الآخران هما حارس ميامي هيت تيري روزير ومدرب بورتلاند تريل بليزرز تشونسي بيلوبس.

كل من بيلوبس وجونز متهمان باستخدام نجوميتهما في كرة السلة لإغراء الناس بلعب ألعاب البوكر التي تلاعبت بها المافيا.

ودفع الثلاثة ببراءتهم خلال محاكمتهم.