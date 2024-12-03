سيدني توماس تكشف أنها انفصلت عن صديقها قبل قتال جيك بول ومايك تايسون

سيدني توماس لا يريد أن يشتت انتباهه رجل.

أوضحت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا والطالبة في جامعة ألاباما، والتي حظيت باهتمام كبير بعد انتشارها كفتاة حلقة في معركة مايك تايسون-جيك بول في 15 نوفمبر، سبب انفصالها عن صديقها قبل الصيف مباشرة.

“لقد انفصلت حرفيًا عن صديقي ولم أواجه أي مشاكل معه على الإطلاق. وقال توماس لشخصية يوتيوب نيك نايرسينا في مقطع فيديو نُشر على قناته يوم الاثنين: “لقد كان رائعًا”. “كان هذا قبل الصيف مباشرة. لقد انفصلت عنه للتو لأنني كنت أقول “أنا فقط بحاجة/أريد المزيد من الوقت مع نفسي”. أنا فقط بحاجة إلى اكتشاف من أنا، أريد أن أكون وحدي. أريد أن أركز فقط على نفسي.

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“على الرغم من صعوبة فقدانه وخسارة بعضنا البعض، أشعر أن كل ذلك هو خطة الله. إنه ينجح في النهاية.”

واصلت توماس مشاركتها بأنها “ليس لديها أحد على الإطلاق” في حياتها التي تواعدها حاليًا.

وقالت: “أنا أركز فقط على نفسي الآن، وأي رجل يمثل مصدر إلهاء بالنسبة لي”.

كشفت الجميلة الشقراء أن لديها قائمة من المتطلبات الأساسية.

وقالت: “أحتاج إلى شخص محترم، وأعتقد أن هذا بصراحة هو أحد أكبر الأمور التي تنفرني عندما لا يكون الرجل محترماً”. “أعتقد أنني بحاجة إلى رجل أطول من ستة أقدام. أريد رجلاً طويل القامة في حياتي. أنا فتاة طويلة القامة.”

في ذلك الوقت، كان توماس في لاس فيغاس والتقى بنايرسينا وأصدقائه ليصمم لهم احتفالهم بالوصول إلى مليون مشترك على موقع يوتيوب.

احتفلت توماس سابقًا بوصولها إلى مليون متابع على TikTok بعد أن انتشرت كفتاة خاتم خلال فوز بول بالإجماع على تايسون في ملعب AT&T في أرلينغتون الشهر الماضي.

إن مواطنة سانت لويس بولاية ميسوري مسجلة حاليًا في الفصول الدراسية عبر الإنترنت في ألاباما حتى تتمكن من السفر.

يعمل توماس أيضًا مع فريق St. Louis Cardinals كجزء من فريق الضجيج داخل اللعبة.