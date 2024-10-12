سيدني سويني ترفض عرضًا على لافتة “College GameDay”.

بدأ فريق Oregon Duck كرة القدم الجامعية يوم السبت بضجة كبيرة، حيث أطلق النار على أحد نجوم هوليود.

لحسن حظ التميمة، استجاب معجبها.

ومع ذلك، لم ينتهي الأمر لصالحها.

خلال بث “College GameDay” على قناة ESPN، عندما قام الطاقم والضيفة الخاصة Kaitlin Olson باختيار اختياراتهم لهذا اليوم، حملت البطة Oregon Duck لافتة كتب عليها: “Sydney Sweeney اتصل بي مرة أخرى”.

وشاهدت الممثلة الأمريكية المعروفة بأدوارها في فيلمي “Euphoria” و”Anyone But You”، اللافتة بعد انتشارها على نطاق واسع.

ثم ردت على قصتها على Instagram.

“آسف. لقد غيرت رقمي هاها”، كتبت فوق لقطة شاشة للافتة الموجودة على البث.

لقد كانت مخاطرة كبيرة في يوم كبير بالنسبة للبط، الذي لا يزال فريقه لديه مباراة كبيرة ليلة السبت.

ولاية أوريغون، الآن في Big Ten، تستعد لمباراة مع ولاية أوهايو 5-0 في صراع الفرق التي لم تهزم.

إنها المرة الأولى التي تقام فيها مباراة بين الخمسة الأوائل داخل ملعب Autzen حيث تتنافس الفرق على المركز الأول في المؤتمر.

تم تقسيم اللقطات من طاقم “GameDay” – 3-3 عبر لوحة مكونة من ستة – حيث استولى ديزموند هوارد وبات مكافي وأولسون على ولاية أوريغون بينما استولى نيك سابان ولي كورسو وكيرك هيربستريت على ولاية أوهايو.