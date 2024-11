سيراليون تفوز بكأس Breeders’ Cup Classic بعد حزن كنتاكي ديربي

ديل مار، كاليفورنيا – فازت سيراليون بكأس بريدرز كلاسيك الذي تبلغ قيمته 7 ملايين دولار بفارق 1 1/2 يوم السبت في ديل مار، لتنهي سلسلة محبطة من الخسائر الأخيرة، بما في ذلك كنتاكي ديربي.

ركضت سيراليون مسافة 1 1/4 ميل في 2:00.78، بقيادة فلافيان برات. تم طرد الجحش البالغ من العمر 3 سنوات كخيار رابع 6-1، ودفع 15.80 دولارًا و5.60 دولارًا و3.60 دولارًا في أول سباق له بعد توقف دام شهرين.

قال المدرب تشاد براون: “أنا سعيد للغاية من أجل الحصان لأنه فشل عدة مرات”. “اعتقدت أن لديه بعض الأعذار، لكنه كان ثابتًا جدًا وهو حصان صادق، وواحد من أفضل الخيول التي امتلكتها على الإطلاق.”

خسرت سيراليون بالأنف أمام ميستيك دان في كنتاكي ديربي ثم احتلت المركز الثالث في بلمونت ستيكس في ساراتوجا. هذا هو المكان الذي احتل فيه المركز الثاني في جيم داندي والثالث في ترافرز.

وقال براون: “لقد تعرض لهزيمة صعبة في الديربي، لكننا فعلنا ذلك برقي واحترام، وعدنا للتو إلى لوحة الرسم وعملنا على تصحيح حالته”. “إنه حصان عظيم، شارك في هذا المضمار وكان هذا يومه اليوم.”

حقق براون 19 فوزًا بالكأس، مما جعله أقل بفارق فوز واحد عن المدربين الرائدين إيدان أوبراين، الذي فاز بسباقين يوم الجمعة، ود.واين لوكاس.

كان هذا أول فوز لبراون في الكلاسيكو في محاولته الرابعة. فاز معلمه، مدرب Hall of Fame الراحل بوبي فرانكل، بالسباق الكلاسيكي في عام 2004 مع Ghostzapper.

قال براون: “في لحظات كهذه، أفكر فيه دائمًا”.

الشراسة، المرشحة المفضلة 5-2، عادت إلى 4.40 دولار و3.20 دولار. Forever Young of Japan جاء بطول 2 3/4 آخر في المركز الثالث ودفع 3.60 دولارًا للعرض. احتل نيوجيت، الذي تدرب على يد بوب بافرت، المركز الرابع في المجال الكامل المكون من 14 لاعبًا.

احتل مدينة طروادة، ومقره أيرلندا، الاختيار الثالث 4-1 مع ستة انتصارات في سبع مباريات على العشب، واحتل المركز الثامن في أول مباراة له على التراب مع أوبراين.

“لقد خسر في البداية ومن الواضح أنني لم أجعله مستعدًا للخروج بسرعة كافية. وقال أوبراين: “لقد اعتقدنا أننا فعلنا ذلك لكننا لم نفعل ذلك”. “لقد أضاع الفرصة ولم يترك لريان (مور) أي فرصة، لقد انتهى السباق في البداية”.

قام برات برحلات متتالية إلى دائرة الفائز، حيث حصل على 2 مليون دولار من المهرة وماري تيرف على متن مويرا ليحقق فوزه الخمسين هذا العام.

في سباق Distaff الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار، فاز Thorpedo Anna بفارق 2 1/2 أطوال، مما ساعد المدرب كين ماكبيك على التقاط انزلاق 0 مقابل 37 في كأس المربيين.

لقد ركضت 1 1/8 ميل في 1:49.10 تحت قيادة الفارس بريان هيرنانديز جونيور. تم طردها باعتبارها المرشح المفضل 2-5، ودفعت 2.80 دولارًا – وهو ثاني أقصر ربح في تاريخ كأس المربيين.

قال ماكبيك: “التوقعات معها عالية جدًا”. “أنا أحب حقيقة أن براين أخذ زمام المبادرة وأنجزها للتو. بالنسبة لي، كان الأمر متقنًا وهذا ما تحتاجه.

تعاون هيرنانديز وماكبيك للفوز بسباق كنتاكي ديربي بفارق الأنف في مايو.

توج الانتصار في يوم مشمس وبارد على مضمار المحيط شمال سان دييغو بموسم مثير لثوربيدو آنا. لقد فازت أيضًا بسباق كنتاكي أوكس وحصلت على المركز الثاني بالقرب من الشراسة في ترافرز. إنها في المحادثة لتكريم حصان العام.

في سباق العشب الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين دولار، تغلب فريق Rebel’s Romance المفضل بنتيجة 9-5 على تسديدة روشام بارك بنتيجة 22-1 ليفوز برقبة، وهو تاسع حصان أوروبي يفعل ذلك في آخر 10 أشواط.

ركضت لعبة Rebel’s Romance مسافة ميل ونصف في زمن قدره 2:26.07 تحت قيادة الفارس ويليام بويك ودفعت 5.80 دولارًا للفوز. كان هذا الحصان البالغ من العمر 6 سنوات رحالة، حيث فاز في قطر ودبي وهونج كونج وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة للمدرب تشارلي أبلبي.

وانهار حصان آخر، وهو الحصان الفرنسي جاياريبي البالغ من العمر 3 سنوات، على المضمار بعد أن احتل المركز السابع في السباق ومات.

قال الدكتور آل روجلز، الطبيب البيطري المناوب: “كان يُشتبه في أنه حدث قلبي”.

– احتشدت شركة More Than Looks ومقرها الولايات المتحدة لتتغلب على المجال الأوروبي في الغالب بثلاثة أرباع الطول في سباق الميل الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار. ركض المسافة على العشب في 1: 32.65 تحت قيادة الفارس خوسيه أورتيز. دفعت اللقطة 6-1 15.80 دولارًا. أصبحت شيري ديفو سابع مدربة تفوز بسباق الكأس. خطاب بارز، المرشح المفضل 2-1، احتل المركز الثالث.

– صعد Straight No Chaser للفوز بسباق Sprint الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار بنصف طول . فاز جون فيلاسكويز، فارس Hall of Fame البالغ من العمر 53 عامًا، بسباق الكأس الحادي والعشرين. فاز المدرب دان بلاكر بأول فوز له. دفعت اللقطة 6-1 14.20 دولارًا للفوز. ركض Straight No Chase ستة فيرلنغ في 1: 08.62. وجاء موليكان، المرشح المفضل 3-1، في المركز الثالث.

– سجل فول سيرانو المولود في الأرجنتين مفاجأة بنتيجة 13-1 في سباق Dirt Mile الذي تبلغ تكلفته مليون دولار. خاضه جويل روزاريو، قطع المسافة في 1: 35.48 ودفع 28.80 دولارًا للفوز. وجاء الناتج المحلي، المرشح المفضل 3-1، في المركز الثالث.

– تتجه مويرا إلى حلبة المبيعات الأسبوع المقبل بعد فوزها بنصف الطول في سباق المهرة والفرس. كان هذا هو الظهور الثالث للمولد الكندي في كأس المربيين والفوز الأول. لقد دفعت 13.60 دولارًا للفوز بفارق 5-1. حصل المدرب كيفن أتارد على فوزه الأول بالكأس أيضًا. وجاء حلم سندريلا، المرشح المفضل 5-2، في المركز الثاني.

– رصدت روح الملاك الملعب 12 طولًا قبل أن تتجمع في الخارج لتفوز بسباق المهرة والماري سبرينت الذي تبلغ قيمته مليون دولار بنصف الطول. دفعت اللقطة 19-1 41.60 دولارًا للفوز. ركضت سبعة فيرلنغ في 1:21.59 تحت قيادة الفارس درايدن فان دايك. حصل المدرب سافي جوزيف جونيور على أول فوز له بالكأس.

– سجل Starlust مفاجأة كبيرة في سباق Turf Sprint الذي تبلغ تكلفته مليون دولار بعد تأخير طويل في البداية وادعاء ارتكاب خطأ. خاضتها روسا رايان، 30-1 طلقة Starlust ركضت خمسة فيرلنغ في 55.92 ثانية ودفعت 69.20 دولارًا. فاز Starlust برقبة على Motorius. انقلب الإيمان عند البوابة وألقى الفارس ريان مور الذي ابتعد دون أن يصاب بأذى. لقد تعرضت للخدش من السباق لكنها بدت سالمة. ادعى Jockey Manny Franco على متن Isivunguvungu خطأً ضد Ryan و Starlust، ولكن بعد مراجعة المضيفين لم يكن هناك تغيير في ترتيب النهاية.