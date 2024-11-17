سيستمر مسلسل “Inside the NBA” على قناة ESPN

في مراحل مختلفة على مدى الأشهر الستة الماضية، بدا مستقبل برنامج “Inside the NBA” – وهو برنامج الاستوديو الذي يضم المضيف إرني جونسون واللاعبين السابقين تشارلز باركلي وشاكيل أونيل وكيني سميث – قاتمًا مع انتهاء صلاحية صفقة حقوق TNT بعد انتهاء الموسم. موسم 2024-25 وتوجه الدوري إلى أمازون وإن بي سي، بالإضافة إلى البقاء مع ESPN، في حزمة جديدة.

لكن برنامج ما قبل المباراة وما بعد اللعبة المحبوب على الشبكة سيستمر، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت أنه سيتم ترخيص ESPN لبث برنامج “Inside the NBA” بدءًا من الموسم المقبل للحفاظ على العرض كما هو كجزء من تسوية ناشئة عن وارنر براذرز ديسكفري في يوليو. دعوى قضائية.

من غير الواضح في هذه المرحلة كيف تخطط ESPN للاستفادة من العرض جنبًا إلى جنب – أو بدلاً من – تغطية “NBA Countdown” الحالية، ولكن في الوقت الحالي، على الأقل، سيظل جوهر “Inside the NBA” سليمًا بمجرد توقيع شاك على التمديد. وسيستمر إنتاج العرض بواسطة TNT، وفقًا لصحيفة The Athletic.

ومع ذلك، في شهر مايو، لم يكن هذا يعكس دائمًا السيناريو الأكثر ترجيحًا.

انتهت حملة 2023-24 مع ظهور TNT على المسار الصحيح لخسارة الحزمة “B” – وهو ما حدث في النهاية عندما أعلن الدوري الاميركي للمحترفين عن اتفاقياته لمدة 11 عامًا بقيمة 77 مليار دولار مع Disney وNBC وAmazon – ثم أصبحت التوقعات أكثر خطورة عندما رفض الدوري الاميركي للمحترفين قرار TNT بمطابقة عرض أمازون.

وقالت TNT Sports في بيان في ذلك الوقت إن ذلك أدى إلى رفع دعوى قضائية في يوليو/تموز بسبب “الرفض غير المبرر من الدوري الاميركي للمحترفين لمطابقة عرض طرف ثالث”.

كان هناك الكثير من التجاعيد الأخرى على طول الطريق التي تشير إلى أن نهاية “Inside the NBA” قد تكون قريبة أيضًا، بدءًا من إعلان التقاعد المؤقت لباركلي – الذي أعلن لاحقًا أنه سيعود إلى الشبكة على الرغم من عدم اليقين – وحتى النغمة من المناقشات أثناء وجوده على الهواء خلال فترة ما بعد الموسم.

قال باركلي خلال ظهوره في برنامج “The Dan Patrick Show” في شهر مايو: “المعنويات سيئة”. ”عادي وبسيط. أشعر بالسوء تجاه الأشخاص الذين أعمل معهم، يا دان. هؤلاء الناس لديهم عائلات، وأنا أشعر بالسوء تجاههم الآن. كما تعلمون، هؤلاء الأشخاص الذين أعمل معهم، لقد أفسدوا هذا الأمر بشكل واضح، وليس لدينا أي فكرة عما سيحدث.

وكجزء من التسوية، يمكن لـ TNT Sports أيضًا تطوير عروض إضافية وستحصل على الحقوق العالمية لـBleacher Report وHouse of Highlights – دون أي مدفوعات إضافية مقابل الحقوق – على مدار الـ 11 عامًا القادمة، وفقًا لوكالة Associated Press.

لكن بالنسبة للمشاهدين، فإن الطبقة الأكثر تأثيرًا تدور حول جونسون، وحول باركلي، وحول شاك – طالما أنه وقع على تمديد – وحول سميث.

سيستمر “داخل الدوري الاميركي للمحترفين” بعد كل شيء.