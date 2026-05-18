سيضم حفل الزفاف الفخم لوريثة الرؤساء جرايسي هانت 14 وصيفة الشرف

بذلت تافيا، والدة جرايسي هانت، كل ما في وسعها لإقامة حفل زفاف فخم لها في دالاس يوم الجمعة.

من خلال الانتقال إلى Instagram، شاركت جرايسي، ابنة مالك الملياردير كلارك هانت، ما وراء الكواليس من احتفال الشمبانيا بعد خطوبتها لديريك جرين، نجل لاعب الوسط السابق في تشيفز ترينت جرين، الشهر الماضي.

وقالت جرايسي إن لديها 14 وصيفة، من بينهم أختها آفا هانت، التي ستكون بمثابة وصيفة الشرف، وأخت ديريك، جانيل جرين، لاعبة الكرة الطائرة في جامعة توليدو.

كايلا شاربلز، قلب دفاع لفريق كانساس سيتي الحالي، فريق NWSL المملوك من قبل تشيفز قورتربك باتريك ماهومز وزوجته بريتاني، هي وصيفة الشرف.

وحضرت والدة ديريك، جولي جرين، الحفل.

“بالنظر حول هذه الغرفة (الجمعة)، لا يسعني إلا أن أشكر الله على الطريقة التي وضع بها عمدا كل واحدة من هؤلاء النساء الرائعات (و@mr.austinryde) في حياتي”، كتبت جرايسي في منشور دائري على Instagram، في إشارة إلى أوستن رايد، فنان مكياج ومصور مقيم في لوس أنجلوس.

“في كل موسم، لقد أحبوني، وصلوا من أجلي، وشجعوني، وتحدوني، وساعدوا في تشكيل ما أنا عليه اليوم. أنا حقًا لن أكون كما كنت بدونهم.”

“هناك شيء خاص جدًا في أن تكون محاطًا بنساء يجعلك تشعر بأنك أقوى وأكثر حكمة ونعومة وأقرب إلى يسوع بمجرد معرفتهن. قلبي ممتن للغاية لكل من هذه الصداقات وهبة القيام بالحياة معًا. ممتن إلى الأبد لفريقي 🤍. ”

وشكرت جرايسي، ملكة جمال كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية سابقًا، والدتها، تافيا، على تنظيم الحدث في منشور دائري آخر على Instagram.

وكتبت: “ما زلت لا أستطيع التغلب على مدى تميز هذا اليوم 🥹”. “كانت كل التفاصيل الصغيرة مدروسة للغاية ومليئة بالحب، وأنا أعلم مقدار الوقت والطاقة والقلب الذي بذلته لتحقيق كل ذلك. شكرًا لك @TaviaHunt على التخطيط لأجمل عرض لوصيفات العروس وحفلة الخطوبة. أنا ممتن إلى الأبد لهذا الموسم، وهذه الذكريات، والأشخاص الذين يجعلون الحياة جميلة جدًا 🤍.”

ارتدت جرايسي فستانًا قصيرًا أبيض اللون بأقواس فضية من تصميم Cinq à Sept، وهي ماركة ملابس مقرها في نيويورك.

كان عقدها الماسي من صائغ المجوهرات لايلز ديغرازييه ومقره دالاس، حيث حصلت ديريك على خاتم خطوبتها.

كانت شركة بيلا فلورا، شركة الزهور والمناسبات، هي التي تقف وراء الديكور والزهور.

أعلنت جرايسي عن علاقتها مع ديريك في منشور على Instagram في مايو الماضي.

ولعب ديريك لاعب الوسط في جامعة ساذرن ميثوديست، وهي جامعة خاصة في دالاس، في الفترة من 2018-2021، قبل أن ينتقل إلى جامعة لونغ آيلاند في عام 2022.

حضر كل من جرايسي وكلارك SMU.