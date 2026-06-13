سيطر التلك على جمال السبعينيات. الآن يريد الجيل Z استعادة المسحوق – ما هي المخاوف المتعلقة بالسلامة؟

في السبعينيات، كانت بودرة التلك تعتبر مثالاً للأنوثة. قامت الفتيات والنساء الصغيرات بتطبيق المنتج، معتقدين أنه سيترك بشرتهن ناعمة ورائحة نظيفة بينما يخلصها من العرق. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، قرر جيل الشباب إضفاء طابعهم الخاص على مسحوق الغبار الكلاسيكي. بدأ العديد من الشخصيات المؤثرة من الجيل Z بخلط بودرة الأطفال، أو أي مسحوق تجميل آخر، مع العطور وزيت الأطفال. وصفه العديد من المبدعين كوسيلة للحفاظ على نعومة البشرة، أو الحفاظ على الرطوبة، أو إنشاء رائحة مميزة، أو حتى تمديد القوة الدائمة للعطر المفضل.

على الرغم من الماضي والحاضر، كان استخدام بودرة التلك عادة صحية شائعة ولم تكن صحية كما كان يعتقد الناس، بسبب مكونها الرئيسي: التلك. في محادثة مع إغراء، أوضحت كيميائية مستحضرات التجميل أماندا لام سبب وجود المعدن بشكل شائع في مستحضرات التجميل، قائلة: “التلك هو معدن طبيعي يستخدم (عادةً) كمعدل حسي وماص في منتجات البودرة”. في البداية، كانت المخاوف الصحية المحيطة ببودرة التلك تركز بشكل أساسي على تلوث الأسبستوس في التلك بدلاً من المعدن نفسه.

تشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن بعض أنواع التلك تحتوي على مادة الأسبستوس في حالتها الخام. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الاختبارات التي أجريت على 19 منتجًا يحتوي على التلك في عام 1976 أن 10 منها تحتوي على الأسبستوس (عبر اوقات نيويورك). كتب WebMD أن العلماء قرروا أن استنشاق بودرة التلك التي تحتوي على الأسبستوس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. تم ربط استنشاق الأسبستوس بشكل ملحوظ بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة في العديد من الدراسات. مع كل هذا، ليس من المستغرب أن يُنظر إلى التلك في نهاية المطاف على نطاق واسع على أنه مكون لا تريد رؤيته في مكياجك أو مستحضرات التجميل.