سيطر التلك على جمال السبعينيات. الآن يريد الجيل Z استعادة المسحوق – ما هي المخاوف المتعلقة بالسلامة؟

في السبعينيات، كانت بودرة التلك تعتبر مثالاً للأنوثة. قامت الفتيات والنساء الصغيرات بتطبيق المنتج، معتقدين أنه سيترك بشرتهن ناعمة ورائحة نظيفة بينما يخلصها من العرق. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، قرر جيل الشباب إضفاء طابعهم الخاص على مسحوق الغبار الكلاسيكي. بدأ العديد من الشخصيات المؤثرة من الجيل Z بخلط بودرة الأطفال، أو أي مسحوق تجميل آخر، مع العطور وزيت الأطفال. وصفه العديد من المبدعين كوسيلة للحفاظ على نعومة البشرة، أو الحفاظ على الرطوبة، أو إنشاء رائحة مميزة، أو حتى تمديد القوة الدائمة للعطر المفضل.
على الرغم من الماضي والحاضر، كان استخدام بودرة التلك عادة صحية شائعة ولم تكن صحية كما كان يعتقد الناس، بسبب مكونها الرئيسي: التلك. في محادثة مع إغراء، أوضحت كيميائية مستحضرات التجميل أماندا لام سبب وجود المعدن بشكل شائع في مستحضرات التجميل، قائلة: “التلك هو معدن طبيعي يستخدم (عادةً) كمعدل حسي وماص في منتجات البودرة”. في البداية، كانت المخاوف الصحية المحيطة ببودرة التلك تركز بشكل أساسي على تلوث الأسبستوس في التلك بدلاً من المعدن نفسه.
تشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن بعض أنواع التلك تحتوي على مادة الأسبستوس في حالتها الخام. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الاختبارات التي أجريت على 19 منتجًا يحتوي على التلك في عام 1976 أن 10 منها تحتوي على الأسبستوس (عبر اوقات نيويورك). كتب WebMD أن العلماء قرروا أن استنشاق بودرة التلك التي تحتوي على الأسبستوس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. تم ربط استنشاق الأسبستوس بشكل ملحوظ بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة في العديد من الدراسات. مع كل هذا، ليس من المستغرب أن يُنظر إلى التلك في نهاية المطاف على نطاق واسع على أنه مكون لا تريد رؤيته في مكياجك أو مستحضرات التجميل.
لقد شهد مسحوق التلك تحولاً كبيراً على مر السنين
عندما ننظر إلى المخاوف الصحية المحيطة ببودرة التلك بشكل عام، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء. مع مرور الوقت، سعى الباحثون إلى تحديد ما إذا كان هناك صلة بين استخدام بودرة التلك العجاني/الأعضاء التناسلية وسرطان المبيض. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، أظهرت الأبحاث نتائج مختلطة، حيث أظهرت بعض الدراسات ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض والبعض الآخر لم تظهر أي صلة كبيرة.
ومع ذلك، بعد مراجعة الأبحاث حول تأثير التلك المحتمل على البشر والحيوانات، صنفته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية في المجموعة 2A، مما يعني أن المعدن “من المحتمل أن يكون مسرطنًا للإنسان”. لإجراء هذا التقييم، ركزت المجموعة بشكل خاص على الدراسات التي كان فيها التلوث بالأسبستوس غير محتمل. ليس من المستغرب أن كل الخطاب المحيط بالتلك، وكيف أنه كان مسؤولا جزئيا عن واحدة من أكبر عمليات سحب الأدوية في تاريخ الولايات المتحدة، أجبر الكثير من الناس على التوقف عن شراء بودرة التلك.
يمكن رؤية مثال جيد على تغير مواقف المستهلكين فيما يتعلق بالتلك في كيفية توقف شركة جونسون آند جونسون عن بيع بودرة الأطفال المعتمدة على التلك في أسواق الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من مايو 2020 بعد مواجهة عدد كبير من الدعاوى القضائية وانخفاض الطلب. وحرصت الشركة على التأكيد على أنها “واثقة بشكل ثابت في سلامة” منتجها الذي زعمت أنه مدعوم بدراسات علمية. ولمواكبة هذه التحولات في مواقف المستهلكين، أصدرت العديد من الشركات نسخًا خالية من التلك من مساحيق الأطفال ومستحضرات التجميل. ومع ذلك، يبدو أن الزمن قد تغير بأكثر من طريقة، حيث وجد تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الصادر عام 2023 أنه لم يتم اكتشاف الأسبستوس في 50 عينة من مستحضرات التجميل التي تحتوي على التلك.