سيظهر اتجاه سجادة الجدة الأنيقة في عام 2026

في السنوات الأخيرة، عادت تنورة الحوض إلى الظهور من جديد، وأصبحت الستائر الزهرية رائجة، والعناصر المطرزة في كل مكان. نعم – الجدة تملأ المنازل بالدفء والراحة، وتصبح اتجاهًا ضخمًا في التصميم الداخلي. هناك العديد من الطرق الممتعة لجلب هذا النمط إلى مساحتك الخاصة، وإحدى الطرق البسيطة هي استخدام السجاد. على الرغم من أنه غالبًا ما يتم التغاضي عنه، إلا أن السجاد يمكن أن يُضفي إحساسًا بالمساحة أو يكسرها، وقد عادت السجادة الكلاسيكية بشكل كبير في عام 2026 لتضفي أجواء الجدة حقًا. نحن نشير إلى السجاد المضفر، الذي له تاريخ طويل ويثير مشاعر الحنين لدى الكثير منا.

يعود تاريخ السجاد المضفر إلى القرن التاسع عشر، عندما استخدم الناس في أمريكا المستعمرة أي قصاصات من المواد التي يمكنهم العثور عليها لتصنيعها. كان السجاد المضفر المبكر إما دائريًا أو بيضاويًا، نظرًا لأنه تم تصنيعه عن طريق لف القماش ثم خياطته معًا. وعلى الرغم من ظهور تقنيات وتقنيات جديدة منذ ذلك الحين، إلا أن تلك الأشكال لا تزال مرتبطة على نطاق واسع بالسجاد المضفر.

لذا، إذا كانت السجادات المضفرة موجودة منذ زمن طويل، فلماذا أصبحت ذات شعبية كبيرة الآن؟ حسنًا، يعود الأمر كله إلى كيفية بدء التصميم الداخلي في تقدير الراحة على الكمال والملمس على اللون. تركز الأنماط والاتجاهات أيضًا على المشاعر، والأشياء القديمة مثل السجاد المضفر تشعرك بالدفء والأمان.

قالت المصممة كاثي كو لـ Homes & Gardens: “في عام 2026، نشهد أن التصميمات الداخلية أصبحت أكثر دفئًا وتعدد الطبقات، وأنواع المساحات الغنية بالشخصية والشعور المجمع، ويمتد هذا الاتجاه إلى السجاد أيضًا.” وهذا يعني أن السجاد المضفر السميك موجود، مما يضفي أجواءً فاخرة على الجدة والعيش في أجواء فاخرة.