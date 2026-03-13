سيظهر اتجاه سجادة الجدة الأنيقة في عام 2026

في السنوات الأخيرة، عادت تنورة الحوض إلى الظهور من جديد، وأصبحت الستائر الزهرية رائجة، والعناصر المطرزة في كل مكان. نعم – الجدة تملأ المنازل بالدفء والراحة، وتصبح اتجاهًا ضخمًا في التصميم الداخلي. هناك العديد من الطرق الممتعة لجلب هذا النمط إلى مساحتك الخاصة، وإحدى الطرق البسيطة هي استخدام السجاد. على الرغم من أنه غالبًا ما يتم التغاضي عنه، إلا أن السجاد يمكن أن يُضفي إحساسًا بالمساحة أو يكسرها، وقد عادت السجادة الكلاسيكية بشكل كبير في عام 2026 لتضفي أجواء الجدة حقًا. نحن نشير إلى السجاد المضفر، الذي له تاريخ طويل ويثير مشاعر الحنين لدى الكثير منا.
يعود تاريخ السجاد المضفر إلى القرن التاسع عشر، عندما استخدم الناس في أمريكا المستعمرة أي قصاصات من المواد التي يمكنهم العثور عليها لتصنيعها. كان السجاد المضفر المبكر إما دائريًا أو بيضاويًا، نظرًا لأنه تم تصنيعه عن طريق لف القماش ثم خياطته معًا. وعلى الرغم من ظهور تقنيات وتقنيات جديدة منذ ذلك الحين، إلا أن تلك الأشكال لا تزال مرتبطة على نطاق واسع بالسجاد المضفر.
لذا، إذا كانت السجادات المضفرة موجودة منذ زمن طويل، فلماذا أصبحت ذات شعبية كبيرة الآن؟ حسنًا، يعود الأمر كله إلى كيفية بدء التصميم الداخلي في تقدير الراحة على الكمال والملمس على اللون. تركز الأنماط والاتجاهات أيضًا على المشاعر، والأشياء القديمة مثل السجاد المضفر تشعرك بالدفء والأمان.
قالت المصممة كاثي كو لـ Homes & Gardens: “في عام 2026، نشهد أن التصميمات الداخلية أصبحت أكثر دفئًا وتعدد الطبقات، وأنواع المساحات الغنية بالشخصية والشعور المجمع، ويمتد هذا الاتجاه إلى السجاد أيضًا.” وهذا يعني أن السجاد المضفر السميك موجود، مما يضفي أجواءً فاخرة على الجدة والعيش في أجواء فاخرة.
كيفية اختيار سجادة مضفرة
تأتي العديد من السجاد المضفر بظلال طبيعية ومحايدة، مما يجعلها تتلاءم بسلاسة مع مجموعة من الجماليات. ومع ذلك، هناك سجاد مضفر بظلال أكثر جرأة أو ألوان الباستيل إذا كنت ترغب في جلب لمسة من الألوان إلى منزلك. عند اختيار سجادتك المضفرة، حاول استكمال نظام الألوان في الغرفة التي ستستخدمها فيها. فكر أيضًا في أسلوب الديكور الخاص بك. للحصول على مظهر أكثر حداثة، اختر سجادة مضفرة محايدة ذات لون ثابت، ولكن اختر هذا المظهر الكلاسيكي المخطط متعدد الألوان إذا كان منزلك يبدو ريفيًا أو مزرعة.
أنت أيضًا تريد اختيار السجادة ذات الحجم المناسب لمساحتك، حيث أن الحجم الكبير جدًا أو الصغير جدًا قد يؤدي إلى إفساد طابع الغرفة. إذا كنت تضع سجادة مضفرة في غرفة المعيشة الخاصة بك، فاحصل على حجم يمكنه تحديد المساحة من خلال السماح للأرجل الأمامية للكراسي والأرائك بالجلوس عليها. إذا كنت تضيف سجادة مضفرة إلى غرفة الطعام الخاصة بك، فتأكد من أنها كبيرة بما يكفي لتناسب مساحة جلوسك حتى عندما يتم سحب الكراسي بالكامل.
وهل تعلم أنه ليس عليك في الواقع شراء واحدة من هذه السجاد؟ يمكنك صنع سجادة مضفرة من الأغطية القديمة أو القمصان إذا كنت تشعر بمزيد من الإبداع وتريد شيئًا فريدًا خاصًا بك تمامًا.