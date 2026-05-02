سيغادر إكزافيير وودز وكوفي كينجستون عضو فريق The New Day WWE

أحد أشهر الفرق في WWE يغادر الشركة.

قرر كل من Xavier Woods و Kofi Kingston من The New Day و WWE الانفصال، وفقًا لموقع Fightful Select و Bodyslam.net. لقد تم نقلهم بالفعل إلى قسم الخريجين على موقع WWE.

جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي قامت فيه الشركة بجولة ثانية من التخفيضات بعد WrestleMania، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا جزءًا من ذلك، وهو مثال على عدم تمكن وودز وكينغستون من الاتفاق على عقود جديدة أو طلب الثنائي إطلاق سراحهما.

ظهر فصيل New Day – الذي ضم Big E المتقاعد بسبب الإصابة – لأول مرة في عام 2014 ودفع “قوة الإيجابية”. لقد أرسلت الثلاثي في ​​جولة غير مسبوقة تضمنت 13 بطولة للفرق، وثاني أطول فترة حكم في التاريخ بـ 438 يومًا، وتنافس أسطوري مع The Usos وحتى الحبوب الخاصة بهم. فاز الثنائي ببطولة WWE World Tag Team آخر مرة العام الماضي في ريستليمانيا 41.

فاز كينغستون البالغ من العمر 44 عامًا، والذي كان يعمل مع الشركة لأكثر من 18 عامًا، ببطولة WWE في ريستليمانيا 35 خلال مسيرته العاطفية في “KofiMania”. وهو أيضًا بطل القارات أربع مرات، وبطل الولايات المتحدة ثلاث مرات، وبطل العلامة 16 مرة بشكل عام.

كان وودز، الذي كان على الهامش بسبب الإصابة منذ يناير، هو الفائز بلقب King of the Ring في عام 2021. وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا مع الشركة منذ عام 2010.

كان الثنائي في خضم تحول فاشل بدأ في ديسمبر 2024. ظهر كينغستون آخر مرة على تلفزيون WWE في 27 أبريل عندما تعاون مع غرايسون والر، العضو الثالث في أحدث إصدار من New Day.

لقد بدأ بعض كبار نجوم AEW بالفعل في إثارة التكهنات بأن كينجستون وودز سيصلان إلى الاتحاد في مرحلة ما من خلال الإشارة إلى العبارة الشهيرة للفصيل. تتضمن عقود WWE تقليديًا شرط عدم المنافسة لمدة 90 يومًا، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يظهر كينجستون وودز في أي مكان.

قام كاش ويلر، نصف أبطال فريق AEW FTR، بنشر صورة على موقع X مكتوب عليها “Cot Damn. إنه يوم جديد. Cot Damn.” نشر بطل العالم السابق في AEW MJF، “إنه يوم جديد… نعم إنه كذلك.” إلى قصصه على Instagram. لقد كانت مباراة يونج باكس ضد نيو داي بمثابة مباراة الأحلام لكل من المشجعين والمصارعين أنفسهم، وقد أصبحت الآن ممكنة في النهاية.

وبحسب ما ورد تم إطلاق سراح جي سي ماتيو وتونجا لوا، بالإضافة إلى 23 مصارعًا تم التخلي عنهم في الجولة الأولى من التخفيضات.