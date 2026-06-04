سيغيب قاضي يانكيز عن المباراة الثالثة على التوالي

نجم يانكيز آرون جادج خارج التشكيلة لليوم الثالث على التوالي.

تم وصف AL MVP المتتاليين بأنه يعاني من كدمة في العظام يومًا بعد يوم، ويعني غيابه عن تشكيلة يوم الخميس أنه لم يبدأ أيًا من المسابقات في هذه المجموعة المكونة من ثلاث مباريات ضد كليفلاند.

لم يقم فريق يانكيز بتعيين القاضي رسميًا في IL، لكن غيابه عن المباراة الثالثة على التوالي – لم يلعب يوم الثلاثاء أو الأربعاء – لا يبدو أنه علامة جيدة.

وفي صباح يوم الخميس، قال المدير آرون بون إنه “لا يوجد أي شيء جديد” بشأن القاضي.

وقال الفريق للصحفيين إنه كان يعاني من عدم الراحة والألم في الكدمة بالقرب من قفصه الصدري الأيمن.

اعترف بون ليلة الأربعاء بعدم وجود “الوضوح” فيما يتعلق بمدى إصابة القاضي، وهم ليسوا متأكدين بعد مما يتعاملون معه.

لقد رأى أخصائيًا يوم الأربعاء أكد ما شاهده فريق يانكيز حتى الآن بشأن إصابته، لكنه سيعود إلى الأخصائي لإجراء اختبارات “أكثر قوة وأكثر تحديدًا” في الضلع والصدر للحصول على تشخيص أقوى.

وبحسب ما ورد ظلت الكدمة باقية لمدة أسبوعين وتفاقمت في نهاية الأسبوع الماضي في سكرامنتو خلال سلسلة A. لم يظهر القاضي في أي مباراة منذ يوم الأحد.

لقد حقق القاضي بداية جيدة للموسم، حتى لو لم تكن الأرقام مذهلة كما كانت في الماضي. لقد قطع .248 / .375 / .533 مع 17 نقطة على أرضه و 38 RBI في 59 مباراة.

ومع ذلك، منذ 11 مايو، أصبح القاضي 14 مقابل 68 (.206) مع شوط واحد فقط على أرضه، وثمانية من RBIs و19 ضربة. لم يتمكن من تحديد اليوم المحدد الذي بدأ فيه انزعاجه، بحسب بون.

يواجه فريق يانكيز فريق Guardians في خاتمة مسلسلهم يوم الخميس الساعة 1:35.