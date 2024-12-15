سيغيب لاعب فريق Raiders Maxx Crosby لبقية الموسم بسبب الحاجة لعملية جراحية في الكاحل

يحتاج نجم Raiders Maxx Crosby إلى عملية جراحية في الكاحل في نهاية الموسم، وفقًا لمنشور على Instagram يوم السبت.

أعلن كروسبي الخبر بنفسه، ونشر التحديث على حسابه على موقع Instagram، مرفقًا برسالة إلى معجبيه.

وقال كروسبي في منشوره على إنستغرام: “بقدر ما يؤلمني عدم خوض حرب مع إخوتي ومن أجل المشجعين، فأنا أؤمن حقًا أن كل شيء يحدث لسبب ما”. “ليس لدي أي ندم مطلقًا على أسلوبي ونهجي وانضباطي في هذه اللعبة.”

أصيب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لأول مرة في كاحله في الأسبوع الثاني ضد فريق رافينز، وغاب عن مباراة واحدة فقط بعد ذلك.

تعرض كاحل كروسبي للتفاقم مرة أخرى خلال مباراة الفريق في الأسبوع 14 ضد القراصنة، الأمر الذي تطلب في النهاية إجراء عملية جراحية.

وقال كروسبي: “سأقف في النار مهما كانت الظروف لأن هذه اللعبة هي حياتي”. “إذا كان قلبي ينبض، أتوقع أن ألعب من أجل المشجعين الذين ينفقون أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس لمشاهدتي وأنا أرتدي قميصي كل يوم أحد.

قبل إصابته في نهاية الموسم، قام اختيار المسودة لعام 2019 بتثبيت دفاع لاس فيجاس، مما أدى إلى قيادة الغزاة في الأكياس.

وفقًا لتقرير ESPN، يخطط كروسبي للقاء الدكتور روب أندرسون يوم الاثنين لإجراء الجراحة بالمنظار.

بعد الإجراء، سيتم تحديد مدى الحاجة إلى إجراء عملية جراحية ثانية محتملة، بالإضافة إلى مدى الضرر الذي تعرض له كروسبي في الكاحل.

مع وصول الرقم القياسي 2-11 إلى الأسبوع 15، تم إقصاء فريق Raiders من المنافسة في التصفيات هذا الموسم.

يضع Pro-Bowler ثلاث مرات عينيه الآن على موسم 2025 NFL، ولكن هناك تكهنات بأنه لن يعود إلى لاس فيغاس، مع استعلام فرق متعددة عن كروسبي قبل الموعد النهائي للتجارة.

مع بلوغه 28 عامًا في أغسطس، من المتوقع أن يكون كروسبي هدفًا ساخنًا للعديد من فرق اتحاد كرة القدم الأميركي التي تدخل هذا الموسم.