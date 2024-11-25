سيغير هذا الاختراق الفيروسي الطريقة التي تفتح بها الجرار إلى الأبد

لدينا جميعًا نوع واحد مفضل على الأقل من الطعام الذي يأتي في وعاء بغطاء قابل للطي. عندما لا تستطيع الانتظار لوضع يديك عليه، يمكن أن يتكشف المشهد بإحدى طريقتين: فك الغطاء أمر سهل ويمكنك الحفر فيه مباشرة، أو أن هذا الوريد في رقبتك ينتفخ إلى ما هو أبعد من الحد الأقصى. سواء كانت جرة من الفاكهة أو الخضار أو الكيزو أو المخللات أو صلصة المارينارا قد تغلبت عليك، فلدينا حيلة تعمل على أي جرة عنيدة تصادفها – دون الحاجة إلى شراء أي شيء.
تعتبر البرطمانات محكمة الغلق بالفراغ ضرورية لحفظ الأطعمة طازجة حتى تصبح جاهزًا لاستخدامها، ولكن لا يوجد شيء أكثر هزيمة من فقدان وعاء صلصة البيستو. لقد كانت الأغطية المعدنية الملتوية مصدرًا عالميًا للقلق لأكثر من سبعة عقود. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Consumer Convenience Technologies (CCT) وNorthCliff Consultants، فإن حوالي 50% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 74 عامًا واجهوا صعوبات في مرحلة ما من حياتهم لفتح الجرة. من استخدام خدعة مارثا ستيوارت المطاطية إلى الدقيق إلى الماء الساخن إلى ضرب الجوانب بملعقة خشبية، لا يوجد نقص في الحيل العبقرية لفتح الجرار العنيدة.
حتى إذا كنت تخطط لتحويل مرطبان زجاجي إلى حامل كبريت أنيق، فيجب عليك أولاً أن تقوم بذلك قبل أن تبدأ العملية الإبداعية. لذلك، ثعندما لا تكون القوة الغاشمة كافية، فإن هذه الطريقة السريعة والسهلة تنجز المهمة في لمح البصر.
نظرة فاحصة على اختراق فتح الجرة الفيروسية
هل حاولت فتح مرطبان على سطح العمل من خلال النقر على الغطاء المعدني بالكامل على حافة المنضدة؟ لقد فعلنا ذلك بالتأكيد، وما لم تنقر عليه بقوة كافية إلى النقطة التي تخشى فيها أن ينكسر الجرة الزجاجية في أي لحظة، فهذه ليست الطريقة الأكثر فعالية. تعد طريقة الضغط واحدة من الطرق البسيطة للغاية لإظهار من هو الرئيس في منزلك لتلك الجرار المزعجة، دون الحاجة إلى طلب المساعدة مرة أخرى. إنها خدعة رائعة لأنها لا تتطلب قدرًا كبيرًا من القوة أيضًا. ما عليك سوى ربط أصابعك معًا والضغط على جانبي الغطاء عن طريق الضغط بقاعدة يديك حتى يتم إطلاق الهواء، وسوف تسمع الغطاء ينفتح. الآن، قم بلف الغطاء لفتحه دون معاناة جدية أو دراما.
لم يكن جميع مستخدمي TikTokers ناجحين باستخدام هذه الطريقة. لذا، إذا كنت واحدًا من هؤلاء الأشخاص الذين لا يناسبهم هذا الأمر، فاستخدم إما فتاحة زجاجات كلاسيكية أو فتاحة علب موثوقة بدلاً من ذلك. سترى أن فتاحة العلب تحتوي على جزء مدبب حاد على الجانب، وعادة ما يكون أسفل عجلة القطع. خذ الجزء المدبب من الأداة وقم بتحريكه أسفل الغطاء. اضغط على الفتحة لأعلى وستسمع الغطاء ينفتح.
بعد أن نجحت في فتح البرطمانات بأي طريقة مناسبة لك – واستمتعت بمحتوياتها – لا تقم بإعادة تدويرها الآن. لدينا بعض الطرق الذكية لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية في أنحاء المنزل.