سيغير هذا الاختراق الفيروسي الطريقة التي تفتح بها الجرار إلى الأبد

لدينا جميعًا نوع واحد مفضل على الأقل من الطعام الذي يأتي في وعاء بغطاء قابل للطي. عندما لا تستطيع الانتظار لوضع يديك عليه، يمكن أن يتكشف المشهد بإحدى طريقتين: فك الغطاء أمر سهل ويمكنك الحفر فيه مباشرة، أو أن هذا الوريد في رقبتك ينتفخ إلى ما هو أبعد من الحد الأقصى. سواء كانت جرة من الفاكهة أو الخضار أو الكيزو أو المخللات أو صلصة المارينارا قد تغلبت عليك، فلدينا حيلة تعمل على أي جرة عنيدة تصادفها – دون الحاجة إلى شراء أي شيء.



تعتبر البرطمانات محكمة الغلق بالفراغ ضرورية لحفظ الأطعمة طازجة حتى تصبح جاهزًا لاستخدامها، ولكن لا يوجد شيء أكثر هزيمة من فقدان وعاء صلصة البيستو. لقد كانت الأغطية المعدنية الملتوية مصدرًا عالميًا للقلق لأكثر من سبعة عقود. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Consumer Convenience Technologies (CCT) وNorthCliff Consultants، فإن حوالي 50% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 74 عامًا واجهوا صعوبات في مرحلة ما من حياتهم لفتح الجرة. من استخدام خدعة مارثا ستيوارت المطاطية إلى الدقيق إلى الماء الساخن إلى ضرب الجوانب بملعقة خشبية، لا يوجد نقص في الحيل العبقرية لفتح الجرار العنيدة.

حتى إذا كنت تخطط لتحويل مرطبان زجاجي إلى حامل كبريت أنيق، فيجب عليك أولاً أن تقوم بذلك قبل أن تبدأ العملية الإبداعية. لذلك، ثعندما لا تكون القوة الغاشمة كافية، فإن هذه الطريقة السريعة والسهلة تنجز المهمة في لمح البصر.