سيكتشف يانكيز قريبًا ما إذا كان قرارهم بالعودة هو القرار الصحيح

كان آرون جادج لا يزال يرتدي الزي العسكري بعد أن ارتد فريق يانكيز من قبل بلو جايز في ALDS في أكتوبر عندما سُئل عن توجه كودي بيلينجر وترينت جريشام إلى الوكالة الحرة.

قال الكابتن: “آمل أن نتمكن من إعادتهم ونرى ما سيحدث”.

لم يكن القاضي يعرف ذلك في ذلك الوقت، لكنه قدم بشكل أو بآخر شعارًا لموسم الإجازة القادم لفريق يانكيز.

بالطبع، الأمر ليس بهذه البساطة في الواقع، ولكن مع مرور ما يزيد قليلاً عن أسبوعين حتى يصل الرماة والصيادون إلى تامبا للتدريب الربيعي، يستعد فريق يانكيز لإعادة نفس القائمة تقريبًا التي فشلت في نهاية المطاف في التصفيات الخريف الماضي، مع عدد قليل من العلامات النجمية البارزة.

كانت صفقة بيلينجر التي تبلغ مدتها خمس سنوات بقيمة 162.5 مليون دولار للبقاء في الخطوط المقلمة الأسبوع الماضي هي في الأساس القطعة الكبيرة الأخيرة في لغز يانكيز الشتوي، باستثناء مفاجأة متأخرة.

جاء ذلك بعد قبول جريشام للعرض المؤهل بقيمة 22.025 مليون دولار. يختار النادي خيار Tim Hill بقيمة 3 ملايين دولار؛ رايان ياربرو وأميد روزاريو وبول بلاكبيرن يعيدون التوقيع على صفقات مدتها عام واحد بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار. والإضافة الخارجية الكبيرة الوحيدة هي الحصول على لاعب أعسر ذو رمية قوية رايان ويذرز في التجارة مع Marlins.

لا يزال بإمكان فريق يانكيز استخدام بعض التعزيزات لتقوية لعبة الثيران ومصيد الضرب الأيمن، حيث لم يفعلوا الكثير لتغيير اعترافهم بأنهم أعسر جدًا.

ويمكن استخدام جاسون دومينغيز، الذي أصبح دوره أقل تحديدًا بكثير مع عودة بيلينجر إلى الحظيرة، كطعم تجاري لتلبية إحدى تلك الاحتياجات.

ولكن بالنسبة للفريق الذي فاز بـ 94 مباراة خلال الموسم العادي في العام الماضي، وتعادل مع بلو جايز في أكبر عدد من المباريات في الدوري الأمريكي، فإن يانكيز يضاعفون فكرة أنهم يمكن أن يكونوا أفضل نسخة من هذا الفريق، وليس الفريق الذي عانى من إغماء صيفي آخر ثم تعرض للهزيمة من قبل هؤلاء بلو جايز في ALDS.

قال المدير الفني آرون بون الشهر الماضي في الاجتماعات الشتوية: “انظر، من الواضح أن نهاية موسمنا (العام الماضي) كانت، بصراحة، صعبة بالنسبة لي (كما حدث لدينا) – لأنني شعرت أننا جيدون حقًا، وبصحة جيدة حقًا وبلغنا ذروتها في الوقت المناسب وتعرضنا للهزيمة في سلسلة ضد فريق من الواضح أننا ناضلنا معه العام الماضي مع بلو جايز”. “لذا فأنت تريد تقييم ذلك. مرة أخرى، أنت تحاول دائمًا تحسين ناديك وتحسين فريقك، ولكن توقف أيضًا وقل: “مرحبًا، نحن جيدون جدًا هنا”. ولدينا الكثير من اللاعبين الجيدين حقًا والعديد من اللاعبين الشباب الجيدين حقًا الذين ظهروا على مستويات مختلفة العام الماضي والذين نحتاجهم لمواصلة النمو في رحلتهم الكبيرة في الدوري.

أكبر تغيير محتمل من 2025 إلى 2026 هو أن يانكيز يتوقعون استعادة جيريت كول في وقت مبكر من الموسم بعد عدم رمي أي جولة في العام الماضي بسبب جراحة تومي جون. ومع ذلك، يبقى أن نرى بالضبط ما هو الإصدار الذي يعود إليه الفائز السابق بـ Cy Young.

لكنهم يعتمدون أيضًا على الحصول على موسم كامل مع كام شليتلر في تناوبهم بعد ظهوره المبهر الذي شارك في 14 مباراة العام الماضي. إنهم يعتقدون أن هناك المزيد في دبابة بن رايس، الذي أثبت نفسه باعتباره مضربًا متوسط ​​المستوى في الموسم الماضي، ومن المقرر الآن أن يواجه التحدي المتمثل في مواجهة اليساريين في كثير من الأحيان. إنهم يراهنون على أن موسم نجاح جريشام كان حقيقيًا. ويأملون أن تستمر إضافات الموعد النهائي للتجارة في عام 2025 – ديفيد بيدنار، وكاميلو دوفال، وريان مكماهون، وخوسيه كاباليرو، وروزاريو، وجيك بيرد – في إحداث تأثير على المدى الطويل بدلاً من مجرد تعزيز لمدة شهرين.

هل ستؤتي ثمارها، أم أن تجربة نفس الشيء – أو على الأقل، شيء مشابه جدًا – وتوقع نتيجة مختلفة سيذكرهم بتعريف الجنون؟ لا يفصل فريق يانكيز سوى بضعة أسابيع عن بداية الرحلة لمعرفة ذلك.