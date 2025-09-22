سيكون عمالقة الحماقة للثقة في غراهام غانو غير موثوق بها بعد الآن

يخدعني أحد ، عار عليك.

أخدعني مرتين ، مرحبًا بك في عالم عمالقة كرة القدم في نيويورك.

ما لا يمكن أن يحدث على الإطلاق ، حدث مرة أخرى لفريق يبدو دائمًا أنه يخطئ. لعب العمالقة لعبة ليلة الأحد بدون خدمات من kickerker. لا ، لم ينسوا تفعيل أحدهم. لا ، لم يقرروا أنهم غير مهتمين بالحصول على النقاط الثالثة في وقت واحد ويختارون الحفاظ على كيكرهم على مقاعد البدلاء.

ما فعله العمالقة ليلة الأحد كان يلعب لعبة ، للمرة الثانية في عام واحد تقويمي ، بشكل أساسي دون أن يكون غراهام غانو أصيب ولم يتمكن من اللعب. قد يحدث هذا لفريق مرة واحدة نصف عقد أو نحو ذلك. الفرق تذهب سنوات دون هذه القضية الغريبة التي تصطدم بهم. اترك الأمر إلى العمالقة لابتكار طرق سخيفة للخسارة مرارا وتكرارا.