سيكون فريق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الدومينيكان بمثابة صراع WBC للموهوبين

استعدادًا لمباراة الدور ربع النهائي يوم الجمعة، أحضر فريق الولايات المتحدة الأمريكية المتحدث الضيف روبرت ج. أونيل، وهو عضو سابق في فريق SEAL Team Six والذي كان جزءًا من الوحدة التي قتلت أسامة بن لادن.

من بين الدعائم الاحتفالية لفريق جمهورية الدومينيكان الدمبل الملفوف بالموز، والذي غالبًا ما يتم رفعه بعد الجري على أرضه والذي يحول ملاعب الكرة إلى نوادي ليلية.

فريق واحد جدي. فريق واحد، حسنًا، سخيف. يركز فريق واحد بشكل فردي على الفوز. يريد أحد الفرق الفوز ولكنه مصمم على الاستمتاع طوال الطريق.

لن يكون الصدام بين النجوم فحسب، بل بين الثقافات أيضًا، عندما يتواجه الأمريكيون والدومينيكان ليلة الأحد في فلوريدا في نصف نهائي بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية.

وقال آرون جادج، قائد فريق الولايات المتحدة الأمريكية ويانكيز والنجم الذي يلعب باحترافية أكثر من الفرح، للصحفيين ليلة الجمعة: “أعلم أن المشجعين يحبون بالتأكيد (الذوق الدومينيكي)، لكنني أحاول ألا أنظر إلى ما تفعله الفرق الأخرى، وما يفعله الآخرون”. “سأركز على ما حصلنا عليه هنا. لدينا مجموعة خاصة من الرجال الذين يحبون لعب هذه اللعبة. إنهم متحمسون لوجودهم في هذه الغرفة. أعرف كيف يشرفهم جميعًا أن يكونوا في هذه الغرفة. إنهم لا يعتبرون ذلك أمرا مفروغا منه.

“لذلك من المثير رؤية ما يفعله DR، وكان من الممتع مشاهدة تلك المباريات ورؤية ما يحدث. أعتقد أن الجميع في (النادي) متحمسون للوصول إلى هناك ويكونوا جزءًا منه.”

“هناك” هي ميامي، التي تقع في الولايات المتحدة ولكن من الناحية الفنية فقط. قد لا تولي جنوب فلوريدا الكثير من الاهتمام لفريق مارلينز أو دوري البيسبول الرئيسي، لكنها تحب لعبة البيسبول وجمهورية الدومينيكان. دولة تقع في جزيرة هيسبانيولا الكاريبية ويبلغ عدد سكانها حجم ولاية أوهايو والحجم المادي لولاية فرجينيا الغربية تنتج بشكل روتيني العديد من أفضل لاعبي البيسبول في العالم.

سيدخل الأمريكيون، الذين لعبوا مبارياتهم في دور المجموعات وربع النهائي مع جماهيرهم في ركنهم في هيوستن، أرض العدو.

وقال بيت كرو أرمسترونج لشبكة فوكس سبورتس بعد إقصاء كندا: “أتوقع أن أكون الفريق الضيف، بالتأكيد، ولكن هذا ما نتطلع إليه”. “نريد الكهرباء والطاقة في الحشد. ولهذا السبب نلقي بالسيد سكينز هناك “.

قد يكون بول سكينز أعظم رامي في العالم، وهو نموذج يبلغ طوله 6 أقدام و6 أقدام مع كرة سريعة مكونة من ثلاثة أرقام وبطاقة اتصال – سرعة الغطس مع سقوط الفاصل – مما ساعده على أن يصبح الفائز بجائزة NL Cy Young في الموسم الماضي. مثل القاضي ومثل الكثير من أعضاء فريق الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يؤدي دور جراح أكثر من كونه أحد المشاهير. كان سكينيس سابقًا نجمًا ثنائي الاتجاه في أكاديمية القوات الجوية، ويعمل بانضباط وهدوء.

الضاربون الذين سيواجههم لا يفعلون ذلك.

ضد فنزويلا، أبدى خوان سوتو إعجابه بالجري على أرضه والذي استمر في السفر، واستدار إلى مخبأه وضرب صدره قبل أن يبدأ هرولته، التي انتهت عند لوحة المنزل، حيث استقبله فريقه. لم يكمل فرناندو تاتيس جونيور متابعته لأرجوحته، حيث أطلق مضربه أسفل خط القاعدة الثالث مباشرة بعد إطلاق الملعب. ظل فلاديمير غيريرو جونيور في لوحة المنزل حتى تجاوزت الكرة جدار الملعب الأيسر، ثم قام برفع مضربه إلى التراب وبدأ في الإشارة إلى المخبأ قبل وقت طويل من بدء الركض. عرف Ketel Marte أن تسديدته ستهبط في المقاعد عند الاصطدام، حيث يقوم بتدوير مضربه وتحفيز زملائه في الفريق بدلاً من الركض أو مشاهدة المسار.

خذ بعين الاعتبار الجدل الأمريكي خلال WBC: رفض كال رالي مصافحة زميله في فريق مارينرز راندي أروزارينا على ما يبدو لأن الماسك لم يرغب في كسر التركيز أو التواصل مع المنافسة.

الأنماط متباعدة. مستوى الموهبة مشابه.

تحتوي كل قائمة على تسعة — تسعة! — اللاعبون الذين حصلوا على أصوات MVP الموسم الماضي. فريق الولايات المتحدة الأمريكية لديه AL MVP (القاضي) والوصيف (رالي). فريق DR لديه رقم 3 ورقم 4 (سوتو وجيرالدو بيردومو) في الدوري الوطني. (بالمناسبة، حقق بيردومو المركز التاسع في مباراة ربع النهائي).

لم تطلق التشكيلة الأمريكية بعد قوتها وإمكاناتها، ولكن ربما يساعد الخصم المألوف، لويس سيفيرينو، لاعب الدومينيكان الأساسي، المجموعة على النقر.

لعبت تشكيلة الدومينيكان خمس مباريات وسجلت 51 نقطة، وهو إجمالي سيكون أعلى لولا قواعد الرحمة في البطولة.

وستكون المواجهة بين الولايات المتحدة وبلاتانو باور رائعة.