سيكون لدى Fox Partnership شعور مختلف عن عرض ESPN

عندما تجلب Barstool Sports علامتها التجارية من Sports Talk إلى Fox Sports ، فإنها “ستصبح Barstool”.

كان Katz يناقش الشراكة الجديدة بين Fox Sports و Barstool التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع ، حيث تجمع بين الاسمين المنزليين في الرياضة حول برمجة كرة القدم الجامعية للشبكة وعرض استوديو FS1 جديد.

يعد العرض الأخير ، على وجه الخصوص ، هو الثاني من أجل Barstool عندما يتعلق الأمر بالعمل مع شبكة على برنامج خطي ، وأوله منذ “Van Talk” المشؤوم الذي استمر حلقة واحدة في عام 2017 قبل إلغاؤه بواسطة ESPN.

يتوقع كاتز أن يكون عرض الصفقة والاستوديو الجديدة فرصة أفضل من شراكة ESPN لـ “Van Talk” إلى أن “لقد تغير العالم”.

“(FS1) يدرك ، كلما تم إلغاء Van Talk ، 2017 ، Look ، (PAT) McAfee المزدهر” ، قال. “لقد فعل شين جيليس للتو ESPYS الليلة الماضية. أعتقد أن العالم يتغير ، وأعتقد أن الناس يفهمون أن الترفيه هو الترفيه.”

انتهى “Van Talk” بشكل مفاجئ بسبب التعليقات السابقة التي أدلى بها Katz ومؤسس Barstool Dave Portnoy حول Espner Sam Ponder آنذاك ، والرئيس السابق لـ ESPN جون سكيبر قال لاحقًا أن الشبكة لم تكن قادرة على الابتعاد عن العلامة التجارية للوحشية بقدر ما تريد.

تشعر Katz أن شراكة Fox الجديدة ستسمح لـ Barstool بالبقاء وفقًا لما يفعله بشكل أفضل.

وقال كاتز: “أعتقد أنه سيكون الكثير من جمهورنا يضبط”. “وأعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا كثيرًا عن صفقة ESPN التي قمنا بها في عام 2017 ، حيث أعتقد أن فوكس شريك على استعداد للغاية وصلنا إلينا ، أنت تعرف ما أعنيه؟ لذلك يبدو الأمر مختلفًا من حيث يريدوننا ، ولا نسألهم ،” من فضلك ، من فضلك وضعنا في 1 في الصباح “.

أعلنت شركة Barstool و Fox Sports عن الصفقة يوم الخميس ، وسوف تشمل بورتنوي مساهمًا منتظمًا في “Big Noon Kickoff. وسوف تتميز أيضًا بمظاهر من قبل عدد من الشخصيات الرياضية Barstool ، بما في ذلك Katz.

سيكون “The Barstool College Football Show” أيضًا في الموقع مع “Big Noon Kickoff” للألعاب المختارة خلال الموسم.

سيتم بث The Daily Studio Show لمدة ساعتين من الاثنين إلى الجمعة